Назло «Магниту»: в новом ТЦ заработал микрорынок с деликатесами — есть помидоры по 500 рублей

Сейчас здесь работают лавка сыров, мясных деликатесов и полуфабрикатов, рыбный магазин, мясная лавка «Рибай», отдел фруктов, овощей и сухофруктов, кондитерская, пекарня, точка с роллами и студия ремесленного шоколада.



Руководитель «Гастронома» Анастасия Куликова говорит, что идея проекта — предложить по каждой из выбранных групп товаров продукты с более широким выбором или более высоким качеством, чем можно купить в сетевых супермаркетах.