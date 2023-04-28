Назло «Магниту»: в новом ТЦ заработал микрорынок с деликатесами — есть помидоры по 500 рублей

В Новосибирске в микрорайоне Европейский берег заработал проект «Гастроном», его создатели не побоялись соседства с крупным сетевым супермаркетом.
Торговый центр принадлежит владельцам компании ЗТО. В центре планируют открыть на втором этаже свой выставочный зал, а первый этаж сдается в аренду. В частности, здесь уже работают супермаркет сети «Магнит» и фаст-фуд «Гриль
Формат «Гастронома» (оформлен на ИП Борисова Ирина) можно определить как премиальный микрорынок. Пространство торгового зала разделено на отделы, в каждом из которых торговлю ведет специализированный арендатор.
Сейчас здесь работают лавка сыров, мясных деликатесов и полуфабрикатов, рыбный магазин, мясная лавка «Рибай», отдел фруктов, овощей и сухофруктов, кондитерская, пекарня, точка с роллами и студия ремесленного шоколада.
Руководитель «Гастронома» Анастасия Куликова говорит, что идея проекта — предложить по каждой из выбранных групп товаров продукты с более широким выбором или более высоким качеством, чем можно купить в сетевых супермаркетах.
— Поэтому соседство с «Магнитом» будет скорее помогать, потому что покупатели, которые всё равно пойдут туда, будут заходить и к нам за какими-то специалитетами, — говорит Анастасия.
Цены в отделах «Гастронома» могут быть выше, чем в среднем в супермаркетах. Так, фермерские куры стоят больше 300 рублей за килограмм, отельные сыры могут потянуть более чем на 3000 рублей за килограмм,
Нужно заметить, что в Европейском береге уже работает целый ряд специализированных магазинов: «Свой мясник», «Кинза» (сыры, специи и деликатесы), «Камчатка» (морские продукты), «Пшеница» (пекарня) и
Если вы еще не были в микрорайоне Европейский берег, то посмотреть, как выглядит этот построенный с нуля меньше чем за десять лет «маленький город», можно в репортаже обозревателя НГС.