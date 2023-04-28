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Тема дняМикрорынок с помидорами за 500 рублей
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Назло «Магниту»: в новом ТЦ заработал микрорынок с деликатесами — есть помидоры по 500 рублей

«Гастроном» заработал в микрорайоне Европейский берег

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Торговый зал «Гастронома»

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В Новосибирске в микрорайоне Европейский берег заработал проект «Гастроном», его создатели не побоялись соседства с крупным сетевым супермаркетом.

Торговый центр принадлежит владельцам компании ЗТО. В центре планируют открыть на втором этаже свой выставочный зал, а первый этаж сдается в аренду. В частности, здесь уже работают супермаркет сети «Магнит» и фаст-фуд «Гриль № 1».

Витрина с сырами

Витрина с сырами

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Формат «Гастронома» (оформлен на ИП Борисова Ирина) можно определить как премиальный микрорынок. Пространство торгового зала разделено на отделы, в каждом из которых торговлю ведет специализированный арендатор.

Сейчас здесь работают лавка сыров, мясных деликатесов и полуфабрикатов, рыбный магазин, мясная лавка «Рибай», отдел фруктов, овощей и сухофруктов, кондитерская, пекарня, точка с роллами и студия ремесленного шоколада.

Руководитель «Гастронома» Анастасия Куликова говорит, что идея проекта — предложить по каждой из выбранных групп товаров продукты с более широким выбором или более высоким качеством, чем можно купить в сетевых супермаркетах.

Ценники еще есть не везде, по словам продавца, томаты стоят по 500 рублей за килограмм

Ценники еще есть не везде, по словам продавца, томаты стоят по 500 рублей за килограмм

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— Поэтому соседство с «Магнитом» будет скорее помогать, потому что покупатели, которые всё равно пойдут туда, будут заходить и к нам за какими-то специалитетами, — говорит Анастасия.

Цены в отделах «Гастронома» могут быть выше, чем в среднем в супермаркетах. Так, фермерские куры стоят больше 300 рублей за килограмм, отельные сыры могут потянуть более чем на 3000 рублей за килограмм, 200-граммовые сыровяленые колбасы из необычного сырья (утка, косуля, лось) стоят 350 рублей за штуку.

Фермерские цыплята и кролик

Фермерские цыплята и кролик

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Здесь широкий выбор копченой рыбы

Здесь широкий выбор копченой рыбы

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Нужно заметить, что в Европейском береге уже работает целый ряд специализированных магазинов: «Свой мясник», «Кинза» (сыры, специи и деликатесы), «Камчатка» (морские продукты), «Пшеница» (пекарня) и т. д. Однако они распределены по территории всего микрорайона. Создатели же «Гастронома» надеются привлечь покупателей возможностью сделать покупки в одном месте.

Если вы еще не были в микрорайоне Европейский берег, то посмотреть, как выглядит этот построенный с нуля меньше чем за десять лет «маленький город», можно в репортаже обозревателя НГС.

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