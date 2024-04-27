Дело бывшего замдиректора завода «Искра» прекратили — его обвиняли в коммерческом подкупе

Следователи Главного следственного управления СК России завершили расследование дела в начале прошлого года . По версии следствия, в 2017–2019 годах директор компании «ТрансолеуМ» Константин Еремин заключал договоры с заводом «Искра» по фиктивным коммерческим предложениям о поставке товаров по завышенным ценам.

СК считал, что заключению сделок способствовали первый заместитель генерального директора Олег Миргородский и руководитель одного из отделов предприятия Александр Мельников: они в период с 2012 по 2018 годы получили от предпринимателя около 8,2 миллиона рублей. Ущерб предприятию оценили в 112 миллионов рублей. Сообщалось, что в отношении Миргородского возбудили уголовное дело о получении коммерческого подкупа (по п. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), Ерёмина обвинили в мошенничестве, передаче коммерческого подкупа и даче взятки (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 204, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

