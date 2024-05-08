Колокольный звон под окнами: между домами в микрорайоне Весеннем разрешили построить храм

Храм появится рядом с будущим парком у Ини Источник: Муниципальный портал Новосибирска











В Новосибирске в микрорайоне Весеннем разрешили построить храм рядом с жилыми домами и детским садом.



Епархия решила построить храм на небольшом участке в 2 тысячи кв. м в микрорайоне Весеннем за детским садом на улице Заречной. Местная религиозная организация православного прихода храма святого пророка Божия Илии попросила дополнить вид использования участка, чтобы на территории можно было разместить религиозные объекты.

Религиозный объект появится между детским садом и парком Источник: документы комиссии по ПЗЗ











По словам представителя комиссии по ПЗЗ, во время общественных обсуждений поступило 33 предложения, из них 15 жителей выразили возражение, 13 высказались положительно.



— Коллеги, это не раздражающий объект, я точно знаю, что митрополит был, освещал это место. Все увязали с благоустройством, с департаментом спорта и молодежной политики, — отметил начальник департамента строительства Алексей Кондратьев.



Храм, а именно так написано в документах, появится рядом с будущей благоустроенной набережной Ини, территорию благоустроят от дома на улице Заречной, 3 до улицы Каховской. Всего 3,2 км и 12 га. Масштабное строительство не планируют, а лишь хотят облагородить берег. Территория естественным образом, как и прежде, делится на 4 зоны, которые условно обозначили стихиями. У реки появятся кафе, гребной клуб, набережная и мангалы.

Как объяснила НГС вице-мэр Анна Терешкова, храм не противоречит парку и будет расположен недалеко от него, не задевая территорию благоустройства.

Также комиссия разрешила возвести храм на улице Адриена Лежена. Жители боролись против строительства под окнами многоквартирного дома № 15 на месте спортивной площадки, местные не хотели отдавать РПЦ участок земли почти в 2 га и собрали 300 подписей против этого проекта.