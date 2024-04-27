От Крыма до тюрьмы: как афера на госстройке привела новосибирского бизнесмена в СИЗО — он ворочал миллиардами

Владимир Дятлов имеет большой опыт в получении госконтрактов, но далеко не все его проекты были реализованы Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Три недели назад силовики потянули за коррупционную ниточку в сфере строительства по госзаказам в Новосибирской области. Тогда был арестован предприниматель Владимир Дятлов — человек с неоднозначной репутацией в отрасли, через которого, возможно, следователи надеются поймать более крупную рыбу. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил профессиональную деятельность задержанного строителя и нашёл немало интересного в его работе.



Предпринимателя Владимира Дятлова арестовали 5 апреля. Его обвинили в крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 159 УК РФ) на строительстве детского сада в Тогучине — из бюджета оказались похищены 38 миллионов рублей.



На суде предприниматель подчёркивал, что его оговорили, что компанией руководил новый сожитель его бывшей жены. Даже пустил слезу: мол ему нельзя за решётку, потому что кроме него некому следить за дочкой — трудным подростком.



Уголовное дело Владимира Дятлова расследуют в отделе по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Новосибирской области. Силовики полагают, что через него можно раскрутить крупный коррупционный клубок в отрасли. Перспективы, похоже, есть, тем более, что в кулуарах суда следователь отметил, что один из фигурантов по делу Дятлова уже согласился «говорить».



Силовикам есть, в чем покопаться. Владимир Дятлов — опытный строитель по госзаказам, выполнению которых далеко не всегда сопутствовал успех.



Крымские каникулы

Одно из основных предприятий Владимира Дятлова за всю историю его работы на госстройках — ООО «Гранит-Н». Компания была зарегистрирована в 2011 году, а в 2013-ом получила первый крупный подряд: на строительство школы в посёлке Горный Тогучинского района. Сумма контракта — 401 миллион рублей. Строительство школы затянулось, и спустя три года в рамках проекта разыграли еще два тендера на сумму более 637 миллионов рублей. Все контракты сегодня считаются исполненными — возможно, поэтому «Гранит-Н» впоследствии получил ещё несколько подрядов в Тогучинском районе: на строительство жилья для детей-сирот, детского сада и т.д.



В 2018 году «Гранит-Н» начал работать в Крыму. В мае-июне компания выиграла сразу несколько конкурсов на строительство образовательных учреждений. Работы ни на одной из указанных площадок не были доведены до конца — «исполнение контрактов прекращено». Ещё два контракта в Крыму, один из них с местным МВД, ждала та же судьба.

Ни один из проектов в Крыму Владимир Дятлов не завершил Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Судить о схеме работы новосибирского предпринимателя на полуострове можно по решению одного из арбитражных судов, в котором, в частности, описана установка оконных блоков в детском саду в городе Старый Крым. «Гранит-Н» заключил договор со службой капитального строительства республики (заказчиком) на 7,3 миллиона рублей и нанял субподрядчика — компанию «Гранит-К», которой на эти цели перевёл 5,9 миллиона рублей. Последняя в свою очередь наняла местную крымскую компанию «Крым-пласт», которая сделала всю работу за 3,9 миллиона рублей.



В суде выяснили, что «Гранит-Н» и «Гранит-К» — неожиданно — аффилированные компании.



— В период с 15.06.2012 по 28.07.2017 единственным участником ООО «Гранит-К» с размером доли 100% и в период с 15.06.2012 по 18.09.2020 директором ООО «Гранит-Н» являлся Дятлов Владимир Викторович, — говорится в официальном документе.



Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что Владимиру Дятлову пришлось вернуться в Сибирь после того, как на объектах, в строительстве которых его компании принимали участие, начались проверки. По словам собеседника, претензии касались качества выполненных работ, несоблюдения сроков и т.д.



В 2020 году в Новосибирск вернулся и «Гранит-Н», заключив несколько госконтрактов — в их числе строительство того самого детского сада в Тогучине. Общая сумма подрядов составила более 720 миллионов рублей, но уже на следующий год компания ушла в банкротство. В том же году обанкротился и её брат-близнец — «Гранит-К».

Сомнительный выбор подрядчика

Последние несколько лет Владимира Дятлова связывают с деятельностью новосибирской компании «Ликстрой». В августе 2021 года её единственным учредителем стала Наталья Фазлыева, которую в строительной отрасли называют «номиналом»: делами компании, по словам источника НГС, управлял Владимир Дятлов.



Под началом предпринимателя компания стала набирать госзаказы: например, подхватила строительство всё того же детского сада в Тогучине, на которое изначально подряжался «Гранит-Н». 27 декабря «Ликстрой» заключил контракт с руководством новосибирского управления МЧС на строительство и ремонт объектов Сибирского спасательного центра в Коченёво. О том, почему модернизация стратегически важного для региона центра идёт с 2015 года и никак не может завершиться, редакция НГС уже подробно рассказывала.

— Дятлов тогда говорил, что возьмётся за любые проекты, на которые выделяют хорошие деньги. Он пояснял, что средства ему нужны для того, чтобы закрыть финансовые дыры на других объектах. Центр МЧС ему приглянулся только потому, что по условиям контракта подрядчику выделяли 90% аванса без банковской гарантии на аванс и исполнение договора, — отметил собеседник НГС.

Объекты Спасательного центра МЧС должны были быть сданы еще несколько лет назад, но масштабный проект погряз в скандалах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Ликстрой» получил 170 миллионов рублей (полная сумма контракта — 189 миллионов), несмотря на то, что компания на тот момент была внесена в реестр недобросовестных поставщиков за «систематическое нарушение сроков выполнения работ», а также накопила долги перед налоговой службой (подтверждающие документы имеются в распоряжении НГС). Все работы должны были быть завершены в октябре 2023 года, но исполнение контракта компанией Владимира Дятлова снова оказалось под угрозой.



Возведение объектов спасательного центра ведётся неспешно. Судя по отчётам сотрудников Управления Федерального Казначейства по Новосибирской области, которые контролируют ход строительства, в первые полгода 2022 года «Ликстрой» только демонтировал здания старого общежития и склада, затем в течение года возводил каркасы и закрывал контур новых объектов. На февраль 2024 года заказчиком приняты работы на сумму чуть более 56 миллионов рублей. Это при том, что в процессе реализации проекта руководству «Ликстроя» удалось согласовать увеличение общей суммы контракта до 246 миллионов рублей из-за подорожавших материалов.

Результатом работы компании на территории Спасательного центра МЧС должны стать новое общежитие, несколько новых складов, капитально отремонтированный конференц-зал. Сегодня эти объекты находятся в полуготовности: например, в будущем общежитии и конференц-зале полностью отсутствует внутренняя и внешняя отделка. Рабочих на объектах нет.

Руководство МЧС продлило договор с «Ликстроем» на семь месяцев, которые истекают уже в мае.

От сумы и от тюрьмы

Владимир Дятлов угодил в камеру следственного изолятора из-за махинации на строительстве детского сада в Тогучине. По версии следствия, «Ликстрой» согласовал с региональным Управлением капитального строительства (УКС) замену грунта на строительной площадке на сумму 40 миллионов рублей. Как выяснили силовики, фактически работы были выполнены на 1,5 миллиона, остальные деньги якобы разошлись по карманам участников аферы. В поле зрения следователей попали руководитель отдела объектов образования регионального УКСа Михаил Полубатонов, который подписал акты приёмки несуществовших работ по замещению грунта, и фактический учредитель «Ликстроя» Наталья Фазлыева.

Сегодня Владимир Дятлов находится в СИЗО Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











На избрании меры пресечения Владимир Дятлов заявил, что его оговорили. Он признал, что работает инженером в компании «Ликстрой», но все решения по грунту, по его словам, принимал непосредственный на тот момент директор компании, к которому ранее ушла его жена. Дятлов откровенно заявил о неприязненных отношениях с бывшей супругой и её новым сожителем.



При этом, убеждая суд оставить его на свободе на время расследования, предприниматель подчеркивал, что реализация проектов, которыми сегодня занимается «Ликстрой», без него фактически невозможна. Он указывал, что сейчас компания активно занимается строительством школы в посёлке Сузун, и срыв сроков её сдачи якобы грозит областному бюджету лишением средств из федеральной казны по программе развития сельских территорий в следующем году. Речь, по его словам, о миллиардах рублей. Миллиардах, к освоению которых Владимир Дятлов вряд ли сможет вернуться в ближайшее время.

Месяц назад в Новосибирске начали рассматривать дело о хищении 286 миллионов рублей на строительстве ЛДС «Сибирь-Арена». В материалах дела также фигурирует компания «Ликстрой».

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