МЧС vs CВС: как под Новосибирском зависла стройка спасательного центра за 770 млн — пока идут суды, конструкции рушатся

Предыстория

Модернизация Сибирского спасательного центра МЧС в Коченёво была запланирована ещё в середине прошлого десятилетия. Предполагалось, что на деньги министерства будут реконструированы и построены 14 зданий: в том числе, штаб с пунктом управления, две казармы, оздоровительный комплекс с бассейном, склады, два жилых дома, магазин и несколько более мелких зданий.



В 2015 году Управление капитального строительства МЧС России провело конкурс на разработку проекта, который выиграла московская компания «РСП» — активный участник государственных аукционов. Проектная фирма пообещала за 31 миллион рублей представить полный пакет документов, по которым подрядчик сможет реконструировать и построить вышеуказанный комплекс зданий.

