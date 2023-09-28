МЧС vs CВС: как под Новосибирском зависла стройка спасательного центра за 770 млн — пока идут суды, конструкции рушатся

Несколько лет назад под Новосибирском должны были реконструировать центр, в котором на подготовку и профессиональное обучение собирают спасателей со всей Сибири. Но возведение целого комплекса зданий до сих пор стоит на паузе. Почему? В МЧС обвиняют строительную компанию «Союз военных строителей», которая якобы решила нажиться на бюджете спасателей. Предприниматели, в свою очередь, подозревают, что деньги с госконтракта начали утекать задолго до того, как они включились в процесс. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как спасательный центр собирались строить по проекту с кучей несостыковок и почему противостояние МЧС с «СВС» вылилось в неоднозначное уголовное дело.
Предыстория
Модернизация Сибирского спасательного центра МЧС в Коченёво была запланирована ещё в середине прошлого десятилетия. Предполагалось, что на деньги министерства будут реконструированы и построены 14 зданий: в том числе, штаб с пунктом управления, две казармы, оздоровительный комплекс с бассейном, склады, два жилых дома, магазин и несколько более мелких зданий.
В 2015 году Управление капитального строительства МЧС России провело конкурс на разработку проекта, который выиграла московская компания «РСП» — активный участник государственных аукционов. Проектная фирма пообещала за 31 миллион рублей представить полный пакет документов, по которым подрядчик сможет реконструировать и построить вышеуказанный комплекс зданий.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «РСП» образовано в 2014 году. На момент заключения договора учредителями компании были Владимир Лебединский, Павел Петровский, Сергей Серохвостов. За историю своей деятельности «РСП» заключила госконтракты на общую сумму более 549 млн рублей. По итогам 2022 года компания зафиксировала выручку на уровне 867 тыс. рублей, убытки — 9,4 млн рублей.
В 2016 году после серии коррупционных скандалов в Управлении капитального строительства МЧС России и возбуждения уголовных дел против его руководства функцией заказчика строительства Сибирского спасательного центра министерство наделило Главное управление МЧС по Новосибирской области. Проект компании «РСП», который начинали принимать в Москве, лёг на стол главному новосибирскому спасателю Виктору Орлову. В 2017 году он подписал финальную часть приёмки документов (акт с подписью имеется в распоряжении редакции НГС) и распоряжение на оплату услуг проектировщиков. В проекте, прошедшем главгосэкспертизу было указано, что на реализацию проекта потребуется 770 миллионов рублей.
В 2019 году новосибирское Управление МЧС объявляет конкурс для определения застройщика. Победу в аукционе со второго раза одержала новосибирская строительная компания «Союз военных строителей».
ООО СК «СВС» образовано в 2009 году. Учредитель — Денис Плотников. Генеральный директор — Максим Плотников. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Является активным участником государственных аукционов. Сегодня у «СВС» заключены госконтракты на общую сумму 3,1 млрд рублей. По итогам 2022 года выручка компании составила 557 млн рублей, прибыль — 2,5 млн рублей.
В августе 2019 года новосибирские строители зашли на площадку.
«Липовый проект»
По словам генерального директора компании Максима Плотникова, уже на первых этапах строительства инженеры и рабочие почувствовали неладное: котлованы, выкопанные по проекту, начали заполняться водой. При этом в документах московские проектировщики отмечали, что уровень грунтовых вод находится на 1,5 метра ниже.
— Параллельно мы начали демонтаж наружной кирпичной кладки старой казармы, которую планировалось капитально отремонтировать. Произошло обрушение стены торца здания и несущей кладки стены. Очень повезло, что не пострадали рабочие. На совещании у начальника ГУ МЧС по Новосибирской области было озвучено, что у каркаса нет несущей способности, оно находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит. Также необходимо было провести экспертизу других зданий. Глава сказал: «Разбирайте», — отметил в разговоре с корреспондентом НГС Максим Плотников.
Здания, которые изначально планировалось отремонтировать, исследовали приглашенные специалисты. Они выяснили, что постройки 60-х годов тоже находятся в аварийном состоянии (результаты имеются в распоряжении редакции). Чтобы окончательно понять, что не так с проектом московской компании предприниматели заказали его экспертизу. Результаты (имеются в распоряжении редакции) поразили новосибирских строителей.
В частности, в заключении говорится, что чертежи имеют признаки фальсификации и «выполнены путем копирования с другого проекта», на штампах «прослеживаются подписи должностных лиц, выполненные с использованием офисных программ», на разных листах подписи разработчиков не соответствуют друг другу и т.д. Главное, что выяснили эксперты, «расчёт конструкций зданий выполнен неверно», а это, в свою очередь, «напрямую влияет на безопасность».
Почему остановили стройку
После того как результаты экспертизы были представлены спасателям в министерстве в Москве собрали совещание с участием подрядчика и руководства новосибирского управления МЧС. После детального исследования всех вопросов столичные чиновники пришли к выводу, что стройку нужно приостановить, а проект отправить на корректировку.
— Решение не имело под собой законных оснований, потому что по закону контракт должен был быть расторгнут, а после перепроектирования и прохождения главгосэкспертизы заново выставлен на торги. Фактически мы своими силами, за свои средства разработали новый проект, на который было потрачено 9 месяцев и более 20 млн рублей. Изначально планировалось выполнить реконструкцию и строительство 14 объектов за 770 млн рублей. После того, как наш проект прошёл главгосэкспертизу было выдано положительное заключение на строительство 13 объектов за 1,3 млрд рублей, — подчеркнул директор «СВС».
Тем не менее, объём финансирования остался прежним. В дополнительном соглашении между «СВС» и ГУ МЧС по Новосибирской области (имеется в распоряжении редакции) из госконтракта были исключены пять объектов, а стоимость возведения семи оставшихся выросла в полтора раза. ПД (Проектная документация) компании «СВС» получила положительное заключение Главгосэкспертизы в августе 2020 года.
ПД (Проектная документация) — содержит все необходимые архитектурные, конструктивные, технологические, инженерно-технические решения для обеспечения строительства объекта.
Директор «СВС» признаётся, что к тому моменту работа на строительной площадке уже шла по договоренности с руководством ГУ МЧС, поскольку поджимали сроки. Разработка РД (Рабочей документации) велась параллельно со строительством. К сентябрю 2020 года были готовы фундаменты нескольких зданий. В том же месяце комиссия приняла работы на 81 млн рублей. В конце октябре главе новосибирского Управления МЧС представили на приёмку работы ещё на 41 млн рублей. Виктор Орлов, по словам директора «СВС», подписывать акты отказался, мотивируя свою позицию тем, что работы на 30 млн рублей учтены в ПД, а на 11 млн рублей — нет.
— Все изменения на тот момент уже были внесены в рабочую документацию и утверждены главным инженером проекта и авторским надзором, но Орлов отказывается утверждать этапы строительства по рабочей документации печатью «к производству работ». До полной разработки РД, — отметил директор «СВС».
РД (Рабочая документация) — это комплект документации, фактически чертежи, нужный уже непосредственно для строительства или реконструкции здания. Обычно делается на основе ПД. На основании рабочей документации строители видят план работ с полным описанием каждого отдельного этапа. Прохождение Главгосэкспертизы для РД не требуется.
Проще говоря, строители выполнили работы на 41 млн рублей, подготовили на подпись акты формы КС-2 (акт приемки работ) и КС-3 (справка о стоимости работ), но их не подписали, потому что в рабочей документации, и, соответственно, в самих работах (с учетом стоимости стройматериалов) оказались «лишние работы» на 11 млн, которых не было в проектной документации. Даже если общая сумма всей стройки не выходит за пределы цены контракта, такие расхождения нередко становятся причиной судебных тяжб между заказчиком и подрядчиком и поводом для претензий со стороны контрольно-надзорных органов.
По словам директора строительной компании, рабочие трудились на объектах вплоть до декабря 2020 года. В процессе возникала необходимость согласования с МЧС изменений в проекте: в частности, замена типов щебня, песка, арматуры — все они в итоге были утверждены главным инженером и авторским надзором, но не главой спасательного ведомства, уверяет предприниматель. Руководитель новосибирского управления МЧС, подчеркивает он, с сентября 2020 года не согласовал ни одну работу, ссылаясь на то, что подпишет документы только когда строители предоставят ему полностью разработанную Рабочую документацию, в которой не будет увеличения стоимости контракта.
— По градостроительному кодексу РД подразумевает изменения в проект, если они равнозначны или лучше по техническим характеристикам, не влияют на безопасность объекта и не влекут за собой увеличения стоимости строительства, — подчеркнул предприниматель.
В декабре строители «СВС» во второй раз приостановили реализацию проекта.
Уголовное дело
Следующие несколько месяцев шли совместные совещания в новосибирском МЧС на тему причин приостановки строительства. Стороны не могли договориться, апеллируя каждый своими аргументами. В МЧС, в частности, подчеркивали, что строители использовали материалы не по проекту — арматуру, песок, щебень и требовали пройти экспертное сопровождение изменений в Главгосэкспертизе. В апреле 2021 года подрядчик предоставил спасателям новый вариант РД без выхода за рамки финансирования, которая также не была утверждена.
— Более того, в конце апреля проходит проверка ЦОКР (Центр по обеспечению деятельности Казначейства России), которая выявила, что был использован песок мелкий вместо песка среднего, щебень иной фракции, арматура более высокого качества. Но при этом все работы были прописаны в актах скрытых работ, приложены паспорта, подтверждающие качество материалов, а работы были проверены, приняты и подписаны должностными лицами ГУ МЧС по НСО, — пояснил директор «СВС».
После этого МЧС расторгает договор с ООО «СВС» в одностороннем порядке и подаёт заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. В итоге ФАС отказался удовлетворить требование спасателей, постановив, что остановка строительства произошла по вине новосибирского Главного Управления МЧС в связи с отказом утвердить проектную документацию (постановление имеется в распоряжении редакции). Решение службы было обжаловано во всевозможных судебных инстанциях, но Верховный суд оставил его в силе.
Стороны продолжили спор в Арбитражном суде, а в августе 2020 года на руководство компании «СВС» следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). В обвинительном заключении (имеется в распоряжении редакции) говорится, что, применив материалы не по проекту, предприниматели похитили 3,7 млн рублей. Сегодня дело рассматривает Октябрьский суд Новосибирска.
Суд и позиция МЧС
В суде позицию МЧС на одном из заседаний пояснил замначальника новосибирского Управления Евгений Лебедев. Он отметил, что в октябре 2020 года компания «СВС» представила на приёмку работы, которые не были предусмотрены проектом, прошедшим Главгосэкспертизу. В 2021 году выяснилось, что строители использовали иные материалы. По словам Лебедева, руководству компании предложили возместить разницу в стоимости материалов, но подрядчики отказались. Именно этот отказ повлек за собой обращение в правоохранительные органы.
— По арматуре нам поступало предложение заменить один вид на другой, но МЧС — не строительная организация. Ключевое — это стоимость материалов, поскольку смета прошла Главгосэкспертизу, соответственно и проект прошел ее по вопросам безопасности, в том числе, соответственно, мы этого права делать не имеем, поэтому отказали, — заявил замруководителя ГУ МЧС по Новосибирской области в суде, на котором присутствовал корреспондент НГС.
Адвокат, защищающий руководство «СВС», Александр Сердюк парировал, что, согласно Градостроительному кодексу, подрядчик имеет право заменять материалы, которые он использует в процессе строительства, если их технические характеристики не влияют на качество выполненных работ.
— Ваша честь, в материалах дела нет ни одного предъявленного доказательства, которое констатировало бы, что установлен факт того, что использование материалов каким-то образом повлияли на характеристики объекта, — заявил юрист.
Сердюк также отметил, что предмет спора не укладывается в рамки уголовного судопроизводства. По его мнению, это гражданско-правовой спор.
Чья правда?
В июле 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по встречным заявлениям МЧС и компании «СВС» друг к другу. Примечательно, что суть спора практически один в один совпадает с претензиями к строителям в рамках уголовного дела. Изучив ситуацию с заменой материалов, суд встал на сторону предпринимателей.
— У заказчика отсутствовали как фактические, так и правовые основания для отказа во внесении изменений в проектную документацию стадии «П» для ее приведения в соответствие с проектной документацией стадии «Р» (имеется в виду Рабочая документация, — Прим. ред.,), поскольку ответчиком были соблюдены все установленные требования к такой процедуре такой корректировки, а проведенной по делу судебной экспертизой подтверждено, что вносимые изменения не относятся к категории таких, которые требуют повторного проведения государственной экспертизы проекта, — говорится в решении (имеется в распоряжении редакции).
Суд учёл выполненные «СВС» работы на объектах, не принятые МЧС, разработку нового проекта за свой счёт, закупленные материалы и оборудование под строительство, заявленные компанией убытки, а также средства, оставшиеся у строителей от 300-миллионного аванса, которые следует вернуть в бюджет спасателей. В результате взаимозачёта получилось, что новосибирское управление МЧС должно возместить строителям 3,3 млн рублей.
Юристы МЧС обжаловали решение в Седьмом Арбитражном апелляционном суде.
Мнение стороннего эксперта
— Сложившаяся ситуация довольно типична при строительстве для государственных и муниципальных нужд. Недостатки проектной документации, а первопричина именно в этом, выливаются в спор заказчика и подрядчика, в итоге государство без возведенного объекта, подрядчик в долгах и с уголовным делом. Стоит отметить, что, действительно, не во всех случаях требуется прохождение Госэкпертизы проекта при расхождении с Рабочей документацией. Для этого достаточно подписей строительного контроля и авторского надзора, но если акты приема работ не подписал заказчик, то Казначейство РФ не перечислит деньги за выполненные работы. В таком случае стороны идут в суды, — пояснил представитель юридического сообщества, пожелавший сохранить анонимность.
Вместо эпилога
Руководители компании «СВС» сетуют, что из-за затянувшихся судебных разбирательств и необоснованного, по их мнению, уголовного преследования, выполнение других госконтрактов сегодня находится под угрозой. «Союз военных строителей» занят возведением долгостроя в жилом комплексе «Закаменский», долгостроя в Краснообске, капитальным ремонтом Кочковской районной больницы, детской поликлиники в Барабинске и школьного бассейна в Здвинске — всего на сумму более 3 млрд рублей.
Предприниматели несколько раз обращались в правоохранительные органы с просьбой проверить ситуацию с «липовым проектом» московской компании, а также действия руководства новосибирского управления МЧС, но получили отказ.
Возведением объектов Сибирского спасательного центра, не вошедших в предмет спора, сегодня занимается другая строительная компания по проекту «СВС», но с учетом экспертного сопровождения Главгосэкспертизы, пояснили в новосибирском Главном Управлении МЧС в ответе на официальный запрос редакции НГС.
На вопрос, взыскали ли спасатели деньги за некачественный проект московской компании, из-за которой фактически строительство объектов затянулось на несколько лет, Евгений Лебедев пояснил, что «претензионная работа велась», но о её результатах ему не известно.
В июне под суд пошло руководство компании, которую обвинили в хищении 25 миллионов рублей на строительстве станции Ижморская. Следователи полагают, что предприниматели возводили её «на бумаге».