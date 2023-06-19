Новосибирские строители похитили 25 миллионов рублей на станции Ижмирская — они строили на бумаге

Руководство новосибирской транспортной компании пошло под суд за хищение 25 миллионов у транспортной компании при строительстве станции Ижмирская (3650 км Транссиба, Кемеровская область). На скамье подсудимых оказались бывший гендиректор фирмы и его бывший заместитель, уточнили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
— В период с мая по декабрь 2020 года указанные руководители предприятия путем заключения фиктивных договоров и предоставления транспортной компании исполнительской документации, содержащей ложные сведения о результатах выполнения строительных работ на станции Ижморская, похитили принадлежащие транспортной компании денежные средства в размере более 25 миллионов рублей, — сообщили в СК на транспорте.
В отношении строителей возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено и направлено в Железнодорожный суд Новосибирска.
В СК отказались сообщить НГС название строительной фирмы со ссылкой на интересы следствия.
Ранее НГС сообщал, что новосибирец кинул на отделке покупателей квартир в новостройках на 1,3 миллиона рублей. Он получал от застройщиков контакты покупателей. Сейчас они — пострадавшие по уголовному делу.