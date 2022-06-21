Новосибирец кинул на отделке покупателей квартир в новостройках на 1,3 миллиона рублей

В суде Центрального района Новосибирска рассматривается уголовное дело о крупном мошенничестве. По версии следствия, Вадим Гаврилов как индивидуальный предприниматель и директор строительной фирмы «СтройАкцент» выманил у покупателей квартир в новостройках около 1,3 миллиона рублей (деньги на ремонт и строительные материалы). Он получал у застройщиков контакты собственников, звонил им персонально, предлагая выгодные условия сотрудничества. Говорят, обещанного три года ждут, но обещанного Гавриловым приходится безуспешно ждать семь-восемь лет.
Талантливый переговорщик
Игорь Краснов (имя изменено по его просьбе) рассказал НГС о том, что столкнулся с обманом при покупке ламината в свою новую квартиру.
— Наткнулся в интернете на сайт «Построим дом», увидел необходимую мне позицию. Позвонил по указанному телефону: трубку сразу не взяли, но вскоре мне перезвонил мужчина и сразу назвал меня по имени, хотя я его не называл. Представился Вадимом Гавриловым, сказал, что такой ламинат в наличии есть и попросил предоплату. Цена была ниже рыночной, — говорит Игорь.
В ходе переписки в WhatsApp Игорь и Вадим договорились о предоплате в 3
— Через две недели товар не был доставлен, после чего сроки поставки сдвигались ежедневно, крайний срок был десятые числа марта. Вскоре стало понятно, что никакого ламината мне не привезут: Гаврилов бесконечно кормил меня завтраками. Свое слово он не сдержал и до сих пор, — продолжил Игорь.
Потребитель решил погуглить Вадима Гаврилова и узнал, что еще в 2017-м году о бурной деятельности директора фирмы «СтройАкцент» рассказывал правозащитный проект «Прецедент». Из сюжета пятигодичной давности следовало, что строитель обманул около десятка потребителей, им был нанесен гораздо больший ущерб, чем Краснову.
— Ладно, я на 32 тысячи рублей попал, причем сам оплошал: деньги переводил безо всяких договоров, на доверии. Но он у людей по полмиллиона и больше похитил! Почему он еще не в тюрьме, почему продолжает обманывать людей столько лет?! Я прошу предать огласке эту ситуацию, чтобы число пострадавших от его махинаций не продолжало расти, — подытожил свою историю Краснов.
Игорь, как и большинство пострадавших от деятельности Гаврилова, называет его обходительным и убедительным переговорщиком, который здорово разбирается в строительстве и отделке. Эти навыки стали хорошим подспорьем в реализации авторской схемы, в которой были задействованы и застройщики.
«Друг» застройщиков
Так сложилось, что автором сюжета «Прецедента» о Вадиме Гаврилова стал автор и этого текста. Поэтому НГС может без труда восстановить рассказанное пострадавшими от «СтройАкцента» 5 лет назад.
Когда Александр Холяпин получил ключи от новой квартиры в новостройке, в управляющей компании ему дали буклет строительной фирмы «СтройАкцент». К ее директору Вадиму Гаврилову Холяпин обратился за реализацией своего дизайн-проекта на практике.
— Гаврилов приехал на встречу, изучил мой дизайн-проект и сказал, что располагает всеми необходимыми строительными материалами, сантехникой и прочим, а также может самостоятельно воплотить мою задумку в жизнь. Мы ударили по рукам, я оплатил ему средства по договору оказания услуг, — рассказал НГС Холяпин.
После этого Александр уехал в командировку и общался с Гавриловым по телефону. Тот говорил, что все работы идут в штатном режиме, и предлагал переходить к следующим этапам договорных отношений, проще говоря, просил еще денег.
— Всего я заплатил Гаврилову 2 миллиона 365 тысяч рублей. Когда я вернулся из продолжительной командировки, увидел, что в квартире ничего толком не сделано. Спустя год я отсудил у Гаврилова 1 миллион 165 тысяч рублей, однако получил всего 600 тысяч по решению суда, — рассказал Холяпин.
Пять лет назад в службе судебных приставов проблемы взыскания долгов Гаврилова объясняли тем, что у бизнесмена нет зарегистрированного имущества, не считая заложенного автомобиля. Счета его фирмы «СтройАкцент» постоянно были пусты. Кроме того, было и еще одно препятствие реализации судебных решений:
— Гаврилов развелся с женой и заключил соглашение об уплате ей
Холяпин рассказал НГС, что за последние пять лет не получил от Гаврилова ни рубля.
Позиция приставов правоохранителей
В региональном управлении службы судебных приставов сообщили НГС, что по состоянию на июнь 2022 года у них в производстве 9 исполнительных производств в отношении Гаврилова. Общая сумма к взысканию превысила миллион рублей.
Вопрос о том, что стало препятствием к исполнению производств, остался без ответа.
— Согласно статье 50 ФЗ «Об исполнительном производстве», с иной информацией о ходе исполнительного производства вправе знакомиться только его участники или законные представители, — заявили в УФССП по НСО.
В региональном главке полиции сообщили НГС, что уголовное дело в отношении Гаврилова возбуждено, расследовано и направлено в суд.
— Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску расследовано уголовное дело, возбужденное по фактам хищений денежных средств граждан под предлогом оказания ремонтных работ (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). В апреле текущего года уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, — заявили в пресс-службе МВД НСО.
Первое заседание суда по существу не состоялось, однако НГС удалось взять комментарий у государственного обвинителя.
— Гаврилову инкриминируется 9 эпизодов мошенничества: в части он был директором «СтройАкцента», в части — действовал в качестве индивидуального предпринимателя. Фабула дела везде одинакова: он обращался к застройщикам новостроек, получал контакты собственников, выходил с ними на связь, предлагая услуги отделки и стройматериалы. Гаврилов брал предоплату, хотя в действительности не намеревался исполнять свои обязательства. Деньги в конечном итоге он присваивал, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
Гособвинитель добавила, что порой Гаврилов начинал проводить работы или частично поставлял строительные материалы, чтобы не выдать свои намерения. Нанесенный им ущерб, по оценкам следствия, превысил 1,3 миллиона рублей.
Очередная реинкарнация и дела с женой
Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя Вадим Гаврилов прекратил 14 декабря 2020 года, закрыв ИП. Согласно информации «Контур.Фокус», к тому моменту исполнительных производств за предпринимателем накопилось на 1,4 миллиона рублей.
Компанию «СтройАкцент» Гаврилов ликвидировал в июле 2016 года. К тому времени исполнительных производств накопилось на 844 тысячи рублей.
Возникает вопрос, откуда же берутся новые пострадавшие? На сайте «Построим дом», на который наткнулся Игорь Краснов, нет информации о том, какое юридическое лицо указывает услуги.
— Если звонишь по указанному на сайте номеру телефона, трубку берет именно Вадим Гаврилов, я разговаривал лично с ним. Мне известно, что на его бывшую жену зарегистрирована строительная фирма, — сказал Краснов.
Сейчас Гаврилов не числится директором или учредителем каких-либо организаций. Зато его бывшая жена Дарья Сергеевна Гаврилова (или полная тезка по имени и отчеству) — директор и владелец компании из одного человека — ООО «Проекты Сибири». Созданная в 2019 году фирма на конец 2021 года показала выручку в 3,9 миллиона рублей, чистую прибыль — в 223 тысячи рублей.
Корреспондент НГС позвонил на указанный на сайте «Построим дом» телефон. Трубку взял мужчина, который заявил, что он не Вадим Гаврилов. Он вообще отказался называть фирму, где работает, бросив трубку. Пять лет назад автор этого текста разговаривал с Гавриловым по телефону и может твердо сказать: голос собеседника очень на него похож. Старый номер телефона бизнесмена сейчас недоступен для входящих звонков.
Кстати, когда автор этого текста пять лет назад в поисках Гаврилова наведывался к нему домой, консьержка сказала, что бизнесмен с женой улетели за границу проводить совместный отпуск. К тому моменту пара была разведена и заключила соглашение о выплате алиментов, которое препятствовало обманутым людям получить назад свои деньги, следует из сюжета «Прецедента».
Ранее НГС рассказал, как в Новосибирске работает команда компьютерных жуликов — одного из них удалось заманить в редакцию.