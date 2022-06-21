Новосибирец кинул на отделке покупателей квартир в новостройках на 1,3 миллиона рублей

Талантливый переговорщик

Игорь Краснов (имя изменено по его просьбе) рассказал НГС о том, что столкнулся с обманом при покупке ламината в свою новую квартиру.



— Наткнулся в интернете на сайт «Построим дом», увидел необходимую мне позицию. Позвонил по указанному телефону: трубку сразу не взяли, но вскоре мне перезвонил мужчина и сразу назвал меня по имени, хотя я его не называл. Представился Вадимом Гавриловым, сказал, что такой ламинат в наличии есть и попросил предоплату. Цена была ниже рыночной, — говорит Игорь.

