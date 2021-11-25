Как в Новосибирске работает команда компьютерных жуликов — одного из них удалось заманить в редакцию НГС

Вера Иванова пригласила мастера к себе домой в субботу, 17 ноября. Пришел молодой человек с татуировками на руках, представился Иваном Кузнецовым, напарником того самого Александра, чье имя было указано в листовке.



— Он включил ноутбук, сказал, что программы на нем нелицензионные, их использование незаконно, говорил, что может дойти и до уголовной ответственности. Сказал, что сейчас быстро всё исправит, всё будет работать отлично и безопасно, для этого нужно было переустановить Windows. Потом сказал, что у меня проблемы с жестким диском, нужно установить антивирус. В общем, пару часов он просидел, сказал, что всё сделал, выставил счет на 30 с лишним рублей — я ахнула! — рассказывает пенсионерка.



Мастер предъявил клиентке лист согласования услуг (есть в распоряжении НГС). В нем семь пунктов: предустановка Windows 10 за 2990 рублей, установка Windows 10 за 2990, антивируса за 8990, установка семи опций Microsoft Office за 10 430 (по 1490 рублей каждая), пакета драйверов за 1360 рублей, какой-то программы класса C за 1490 рублей, работа с жестким диском за 2450 рублей.