Как в Новосибирске работает команда компьютерных жуликов — одного из них удалось заманить в редакцию НГС

В Новосибирске разоблачили команду компьютерных обманщиков
Жительница Новосибирска вызвала мастера, чтобы поменять драйвера на материнской плате ноутбука. За пару часов работы компьютерщик развел ее на 30 тысяч рублей при реальной стоимости услуги в 3–5 тысяч. Драйвера, кстати, он так и не обновил. Женщина обратилась в полицию, а журналист НГС пригласил мастера в редакцию и провел эксперимент с якобы сломавшимся ноутбуком.
История обмана: «быстро и по низкой цене»
Пенсионерка Вера Иванова (имя изменено по ее просьбе) осенью 2020 года купила подержанный ноутбук Sony за 15 000 рублей. Больше года он неплохо работал, но в последние пару месяцев начал зависать и требовать переустановки драйверов. На глаза женщине попалась листовка в почтовом ящике: компьютерный мастер Александр предлагал свою помощь «быстро и по низкой цене».
Вера Иванова пригласила мастера к себе домой в субботу, 17 ноября. Пришел молодой человек с татуировками на руках, представился Иваном Кузнецовым, напарником того самого Александра, чье имя было указано в листовке.
— Он включил ноутбук, сказал, что программы на нем нелицензионные, их использование незаконно, говорил, что может дойти и до уголовной ответственности. Сказал, что сейчас быстро всё исправит, всё будет работать отлично и безопасно, для этого нужно было переустановить Windows. Потом сказал, что у меня проблемы с жестким диском, нужно установить антивирус. В общем, пару часов он просидел, сказал, что всё сделал, выставил счет на 30 с лишним рублей — я ахнула! — рассказывает пенсионерка.
Мастер предъявил клиентке лист согласования услуг (есть в распоряжении НГС). В нем семь пунктов: предустановка Windows 10 за 2990 рублей, установка Windows 10 за 2990, антивируса за 8990, установка семи опций Microsoft Office за 10 430 (по 1490 рублей каждая), пакета драйверов за 1360 рублей, какой-то программы класса C за 1490 рублей, работа с жестким диском за 2450 рублей.
— Я не знаю, как он убедил меня отдать эти деньги сразу: всё было как в тумане. Я спросила, почему так дорого. Мастер ответил, что всё лицензионное, поэтому столько стоит. В общем, заплатила ему. После его ухода я перезагрузила компьютер — и он снова начал выдавать ошибку из-за драйверов, то есть проблема, из-за которой я обратилась, не была решена, — вспоминает Вера Иванова.
Женщина перезвонила по номеру телефона, который был указан в объявлении, объяснила ситуацию. Ей обещали перезвонить после того, как мастер освободится. Этого так и не произошло.
Независимый эксперт: «Подобного ценника я нигде не видел»
Друг семьи Ивановых, айтишник Данил Вибе проанализировал лист согласования услуг и установленные согласно этому списку опции на ноутбуке:
— Переустановка и настройка Windows 10 за 6000 рублей — это, конечно, нечто! Речь не идет об установке лицензионной версии (она сама около 10 000 рублей стоит). А вообще в этой операционной системе есть опция «сбросить все настройки», и это фактически заменяет переустановку. Что значит «настройка Windows», тоже неясно: там особых настроек для пользователя не требуется. Пункт «работа с жестким диском» — это вообще бред какой-то лютый: сам диск еще до прихода мастера был разделен на два, что делал он, вообще непонятно, — говорит Данил Вибе.
Самое большое недоумение у айтишника вызвал пункт об установке 7 компонентов Microsoft Office по 1,5 тысячи рублей за штуку.
— Все эти семь продуктов семейства Office обычно ставятся одним пакетом. Получается, за галочку на предложение установить, скажем, Excel с пенсионерки взяли полторы тысячи рублей? Также я сомневаюсь, что ей что-то вообще, кроме Word, нужно было. Что касается антивирусника за 9000 рублей, то мало того, что он вообще не был нужен (так как у Windows 10 есть свой неплохой встроенный), так мастер еще и установил не активированную версию. А сами драйвера на материнскую плату так и не установили. Откровенно говоря, даже если бы все вышеуказанные опции были исполнены как следует, цена за этот сервис — от трех до пяти тысяч рублей, не больше, а тут выставили тридцатку! — недоумевает эксперт.
Дочь Веры Ивановой, пообщавшись с мамой, пришла к выводу, что в ее отношении применяли скрипты так называемого агрессивного маркетинга — методички для таких аферистов без труда можно найти в сети, например на сайте pikabu.ru. В таких руководствах объясняется, как получить за услугу стоимостью в тысячу рублей (или за видимость ее исполнения) от 7,5 до 15 тысяч рублей.
Эксперимент НГС
На документах, которые пенсионерке на подпись дал компьютерный мастер, в качестве исполнителя услуг указан он лично, никакая фирма в них не фигурирует. Для того, чтобы понять, как устроен этот бизнес, корреспондент НГС позвонил по телефону из объявления, пригласив мастера на диагностику и ремонт ноутбука прямо в редакцию.
В оговоренное время 22 ноября пришел мастер. По легенде, редакционный ноутбук работал не очень хорошо и сильно нагревался. Для чистоты эксперимента мы взяли ноутбук без этих проблем.
Пришедший представился Дмитрием, партнером Александра. Он начал задавать наводящие вопросы, чтобы понять, хорошо ли его собеседник разбирается в диагностируемой технике, и спустя 15 минут подтвердил, что ноутбук действительно сильно греется. Дмитрий уже собирался спуститься в «ТехноСити» на первый этаж, чтобы приобрести там термопасту для замены, когда ему сообщили истинную цель приглашения.
— Комментировать такие высокие цены за услуги, которые мой коллега оказывал пенсионерке из вашей статьи, я не могу. Нам, мастерам, просто спускают заявки, а мы их выполняем. Кому как совесть позволяет, тот так и работает. Я работаю честно. Все мы зарегистрированы как самозанятые. Я обязательно передам коллегам, что вы хотели пообщаться с Кузнецовым, — заверил Дмитрий и смущенно покинул редакцию.
Корреспондент НГС потрогал корпус «перегретого» ноутбука: он был холодным.
Разумеется, никто не перезвонил в редакцию. Ситуацию отказался комментировать и сам Александр, номер которого указан в объявлении.
— Я обязательно передам Кузнецову ваш телефон. Обсуждать с вами устройство нашего бизнеса я не намерен, как и комментировать действия Кузнецова, — сказал Александр, который, может быть, и не Александр вовсе, а обычный оператор приема заявок.
Вера Иванова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. В МВД на запрос редакции сообщили, что проверка по данному факту пока не завершена.
Мошенники становятся всё изощреннее в отъеме денег у доверчивых людей. Всё чаще схемы обмана маскируются под обычные услуги: медицинские осмотры, рекламные массажные процедуры, диагностика окон. В их числе и ремонт ноутбуков и компьютеров на дому. Часто на этот обман попадаются пожилые и плохо разбирающиеся в компьютерной технике люди. В итоге недорогой ремонт может вылиться в круглую сумму — до 100 тысяч рублей. Корреспондент НГС Илья Калинин в июле 2021 года записал две истории, связанные с мошенническим ремонтом ноутбука на дому, и пообщался с одним из таких мастеров. Этот мошенник даже согласился на личную встречу.