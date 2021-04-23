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«За полгода директор заработал на Lexus 470». Откровения оконного специалиста о работе, где приходится всегда врать

Почему ни в коем случае нельзя соглашаться на бесплатную диагностику пластиковых окон

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Экс-сотрудник фирмы по ремонту окон честно рассказал о своей бывшей работе, на которой постоянно приходилось врать

Экс-сотрудник фирмы по ремонту окон честно рассказал о своей бывшей работе, на которой постоянно приходилось врать

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Экс-сотрудник фирмы по ремонту окон рассказал, как обманывают с их бесплатной диагностикой

Большинство из нас сталкивались с регулярными звонками на мобильный — предложениями бесплатной диагностики пластиковых окон. Это когда звонившие уверяют, что специалист придет к вам на дом, проверит ваши окна и расскажет о наличии проблем. И всё это — бесплатно. Реакция на такое у всех разная. Кто-то просто отмахивается от звонков, как от назойливого спама, кто-то пугливо обрывает звонившего в самом начале разговора, подозревая в нем мошенника, а кто-то все-таки приглашает специалистов, среагировав на слово «бесплатно». Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с человеком, который работал в подобной компании, и выяснил, стоит ли верить обещаниям бесплатного и что стоит за этими звонками на самом деле.

Специальность: замерщик-дефектовщик

После публикации 9 апреля на НГС откровений экс-сотрудника фирмы по продажам вибромассажных накидок за 240 тысяч рублей доверчивым пенсионерам с корреспондентом НГС связался человек, который более года работал на компанию по диагностике пластиковых окон. Это те, кто постоянно названивают на мобильные телефоны, обещая бесплатную консультацию по вашим пластиковым окнам. Мужчина предложил также честно рассказать о своей бывшей работе: что на самом деле происходит в этих структурах и почему не стоит поддаваться на обещания бесплатной диагностики.

Владимир (имя мужчины изменено по его просьбе) переехал в Новосибирск из другого региона в 2018 году. На родине работал в фирме по производству пластиковых окон. Такое же резюме разместил и в Новосибирске. Через какое-то время на него вышли, пригласили на собеседование и отправили на стажировку замерщиком или дефектовщиком, как между собой называли эту специальность рабочие. Владимир ходил по квартирам и осматривал пластиковые окна вместе с опытным коллегой, выявляя дефекты.

— Когда мы приходили по очередному адресу, парень этот говорил [хозяевам]: «Вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо…» Я сначала не вникал, а потом выходим [от клиента], я и говорю: «Ну слушай, вот это можно не трогать, это не трогать, что-то там подкрутить, и будет нормально». А он: «Твое основное занятие — прийти и сказать, что всё очень плохо, что всё нужно менять, всё нужно ремонтировать. Соответственно, с того, что ты заработаешь, ты имеешь свой процент. Если ты будешь ходить и говорить, что у вас нормальные окна, ты ничего не заработаешь». И за это в этих фирмах текучка очень большая, — рассказал Владимир.

Не все могли обманывать пенсионеров, что их окна действительно требуют ремонта, очень многие работники не выдерживали такого психологического напряжения и увольнялись. Правда, увольняться из этой фирмы особо и не требовалось: здесь никто, утверждает Владимир, официально не трудоустраивается.

— Нигде не фиксируется, что работал. Потому что текучка большая: некоторые могли через неделю уйти, через месяц. И начальник говорил, что ему это невыгодно — официально устраивать, — рассказал Владимир.

Вызванные на дом ремонтники постараются отремонтировать вам всё по максимуму, чтобы получить больше денег

Вызванные на дом ремонтники постараются отремонтировать вам всё по максимуму, чтобы получить больше денег

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Как устроена работа в компаниях по ремонту окон

Когда Владимир работал замерщиком-дефектовщиком, по его оценкам, в Новосибирске было две-три фирмы по ремонту окон. Сейчас, утверждает мужчина, их уже около десятка.

Как правило, структура у таких фирм одна и та же: владелец — индивидуальный предприниматель, работающий по системе упрощенного налогообложения. В арендованных офисах сидят нанятые замерщики, монтажники и девочки для массового телефонного обзвона. Телефонные базы покупаются без особого труда: как городские с разбивкой по районам, так и областные, которые иногда приносили даже больше заработка — с доверчивого сельского жителя удавалось собрать больше денег.

Дефектовщикам, монтажникам и девочкам на телефонах категорически запрещается общаться между собой: все находятся в разных помещениях. Это сделано, чтобы не складывались дружеские отношения и схемы по выделению особенно интересных заказов своим знакомым. Если кого-то замечали в общении с работником из другой группы, его сразу увольняли.

Каждый замерщик-дефектовщик в день обязан был принести заказов на 10 тысяч рублей минимум. Но обычно получалось набрать от 20 до 50 тысяч, поэтому «десятитысячники» тоже порой были на грани увольнения. Один дефектовщик за день успевал обойти в среднем около десятка адресов. Примерно половина из них соглашались на ремонт.

В фирме, где работал Владимир, было 12 дефектовщиков и примерно по столько же монтажников и девушек, занимающихся обзвоном. Все работали практически без перерывов, выходной — воскресенье.

Принцип начисления зарплаты тоже у всех был разный. Дефектовщик получал 10% от каждого обработанного заказа. Поэтому они были наиболее заинтересованы, чтобы получить с каждого адреса максимальную сумму заказа. У монтажника — фиксированные расценки: каждая услуга, которую он выполнял, имела свою цену.

— За первые полгода, как я пришел, наш директор заработал себе на Lexus 470. Без всяких напрягов, без всего. У меня выходило где-то порядка 40–50 тысяч. Но я по субботам не выходил и уезжал иногда к родным. У монтажников под 100 тысяч выходило. Были у нас и лидеры, которые ежемесячно в фирму стабильно приносили от 700 тысяч до миллиона. Так им директор доплачивал бонусы. Но сверхприбыль зарабатывает в таких фирмах только начальство, — рассказывает Владимир.

Из того, что навязывают недобросовестные ремонтники, только треть действительно надо ремонтировать

Из того, что навязывают недобросовестные ремонтники, только треть действительно надо ремонтировать

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Высокие цены и необходимость втюхать по максимуму

Владимир утверждает: примерно треть заявок действительно нуждалась в ремонте. Как правило, поясняет мужчина, люди ставят пластиковые окна подешевле, экономя на качественных составляющих. Потом еще установщики при монтаже могут сэкономить, например, на монтажной пене. В итоге такие окна быстрее выходят из строя и требуют регулярного ремонта хотя бы по мелочам. Остальным дорогой ремонт, как выражается оконный мастер, просто втюхали.

— Визуально можно докопаться до любого окна и найти дефекты. Особенно если владелец податлив на убеждения. Тогда и хорошие окна можно расписать так, что они якобы нуждаются в ремонте. Но в основном люди ставят недорогие окна — по каким-нибудь акциям со скидками. А там проблем вылезает довольно много, — пояснил мужчина.

Владимир не уверен, что на рынке вообще существуют компании по ремонту окон, которые работают по нормальным, а не завышенным ценам.

— А кто будет так работать? Они живут только за счет этого. Им невыгодно что-то делать за копейку. Их основная работа — найти побольше причин для ремонта, чтобы с вас содрать больше, — поясняет мужчина.

В фирмах по ремонту окон зарабатывают буквально на всём: накручивают цены в несколько раз и выдают незначительные проблемы за серьезные, требующие больших расходов. Владимир пояснил, что особенно хорошо в таких фирмах зарабатывают на резине: оптом резиновая прокладка стоит в пределах 10 рублей за метр, а при установке цена может дойти до 70 рублей за метр. На одно окно может уйти 20 метров.

Также всем обязательно предлагаются наборы по уходу за окнами, состоящие из салфетки, смазки для фурнитуры и резины и средства для протирания пластика. Самостоятельно такой набор можно найти по цене в пределах 200 рублей, цена же в фирмах по «бесплатной диагностике» увеличивается раза в три.

— Один у нас там был весельчак, больше всех зарабатывал. Прибежал как-то и говорит, что раскрутил бабку на 50 тысяч. Мол, то ей втюхал, то ей втюхал. Ну а что, говорит, если она деньги дает? Я ей, говорит, одно скажу — она соглашается, другое скажу — она соглашается. Ну, и раскрутил ее… Ему без разницы, кого надурить, лишь бы деньги получить. И так очень многие из молодых поступали, — сообщил Владимир.

Кстати, что особенно показательно: сами работники ремонтных фирм, если у них возникает необходимость поставить или отремонтировать окно себе, обращаются с заказом не в собственную компанию, а к проверенным оконным производителям. Более того, почти все сотрудники фирмы по ремонту окон, уверяет Владимир, не имеют никаких знаний в этой сфере, а действуют обычно по выученным методичкам. Девушки, сидящие на телефонах, тоже работают по написанному, постоянно делая акцент на том, что это — бесплатная консультация.

За ремонтом окон лучше обращаться в фирмы, которые уже давно занимаются установкой стеклопакетов

За ремонтом окон лучше обращаться в фирмы, которые уже давно занимаются установкой стеклопакетов

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Лайфхаки оконного мастера

Напоследок Владимир дал лайфхаки по пластиковым окнам. После установки окон, заверил специалист, люди довольно безответственно относятся к гарантийному периоду. Годовую гарантию по закону должна предоставлять любая компания, и за этот срок, уверяет Владимир, все дефекты обязательно будут видны. Когда дефект обнаружится, не стоит тратить время на телефонные переговоры с установщиками — исполнение гарантийных обязательств часто намеренно затягивается, а надо сразу идти в компанию и оставлять письменную претензию. Естественно, в бумажном виде и обязательно оставляя копию себе.

— Надо сразу приходить в фирму, где ты устанавливал окна, и писать претензию: прошу то-то и то-то исправить. Если не исправляют — подаешь в суд. Любая нормальная фирма этих претензий боится и всё исправляет. А звонить часто бесполезно — станут оттягивать время, пока гарантийный срок не выйдет, — пояснил Владимир.

Еще следует запомнить, что нельзя перекрывать широким подоконником батареи — это будет влиять на циркуляцию теплого воздуха, и станет возникать так называемое запотевание окон.

В солидной фирме обязательно покажут заказчику окно в разрезе и пояснят, из чего состоит стеклопакет, какая у него фурнитура, резина и т. д. Чтобы пластиковое окно закрывалось плотнее и не возникало продувания, лучше брать окно не с тремя зажимами, а на каждую сторону. А вот количество камер в стеклопакете не имеет особого значения: можно обойтись и тремя, а не заказывать пять, как обычно сейчас предлагают.

Самое главное, заметил Владимир, не стоит обращаться за ремонтом окон или заменой разбитого стеклопакета в фирмы, которые специализируются только на ремонте. По любым вопросам специалист посоветовал обращаться в компании, которые занимаются непосредственно установкой окон. Но перед этим надо изучить репутацию компании и выяснить, как долго она находится на рынке. А не то можно нарваться на фирму-однодневку, которая весной заявит об открытии и больших скидках, а осенью просто исчезнет, установив всем самые дешевые и некачественные стеклопакеты.

В начале апреля НГС опубликовал признания бывшего сотрудника фирмы, которая продает пенсионерам на презентациях вибромассажные накидки на кресла за 240 тысяч рублей. В то время как цена на аналоги в интернете — в десятки раз меньше.

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мошенникиобманпластиковые окна
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