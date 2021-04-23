«За полгода директор заработал на Lexus 470». Откровения оконного специалиста о работе, где приходится всегда врать

Лайфхаки оконного мастера



Напоследок Владимир дал лайфхаки по пластиковым окнам. После установки окон, заверил специалист, люди довольно безответственно относятся к гарантийному периоду. Годовую гарантию по закону должна предоставлять любая компания, и за этот срок, уверяет Владимир, все дефекты обязательно будут видны. Когда дефект обнаружится, не стоит тратить время на телефонные переговоры с установщиками — исполнение гарантийных обязательств часто намеренно затягивается, а надо сразу идти в компанию и оставлять письменную претензию. Естественно, в бумажном виде и обязательно оставляя копию себе.



— Надо сразу приходить в фирму, где ты устанавливал окна, и писать претензию: прошу то-то и то-то исправить. Если не исправляют — подаешь в суд. Любая нормальная фирма этих претензий боится и всё исправляет. А звонить часто бесполезно — станут оттягивать время, пока гарантийный срок не выйдет, — пояснил Владимир.



Еще следует запомнить, что нельзя перекрывать широким подоконником батареи — это будет влиять на циркуляцию теплого воздуха, и станет возникать так называемое запотевание окон.



В солидной фирме обязательно покажут заказчику окно в разрезе и пояснят, из чего состоит стеклопакет, какая у него фурнитура, резина и т. д . Чтобы пластиковое окно закрывалось плотнее и не возникало продувания, лучше брать окно не с тремя зажимами, а на каждую сторону. А вот количество камер в стеклопакете не имеет особого значения: можно обойтись и тремя, а не заказывать пять, как обычно сейчас предлагают.



Самое главное, заметил Владимир, не стоит обращаться за ремонтом окон или заменой разбитого стеклопакета в фирмы, которые специализируются только на ремонте. По любым вопросам специалист посоветовал обращаться в компании, которые занимаются непосредственно установкой окон. Но перед этим надо изучить репутацию компании и выяснить, как долго она находится на рынке. А не то можно нарваться на фирму-однодневку, которая весной заявит об открытии и больших скидках, а осенью просто исчезнет, установив всем самые дешевые и некачественные стеклопакеты.



В начале апреля НГС опубликовал признания бывшего сотрудника фирмы, которая продает пенсионерам на презентациях вибромассажные накидки на кресла за 240 тысяч рублей. В то время как цена на аналоги в интернете — в десятки раз меньше.