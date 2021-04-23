«За полгода директор заработал на Lexus 470». Откровения оконного специалиста о работе, где приходится всегда врать

Экс-сотрудник фирмы по ремонту окон рассказал, как обманывают с их бесплатной диагностикой
Большинство из нас сталкивались с регулярными звонками на мобильный — предложениями бесплатной диагностики пластиковых окон. Это когда звонившие уверяют, что специалист придет к вам на дом, проверит ваши окна и расскажет о наличии проблем. И всё это — бесплатно. Реакция на такое у всех разная. Кто-то просто отмахивается от звонков, как от назойливого спама, кто-то пугливо обрывает звонившего в самом начале разговора, подозревая в нем мошенника, а кто-то все-таки приглашает специалистов, среагировав на слово «бесплатно». Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с человеком, который работал в подобной компании, и выяснил, стоит ли верить обещаниям бесплатного и что стоит за этими звонками на самом деле.
Специальность: замерщик-дефектовщик
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Владимир (имя мужчины изменено по его просьбе) переехал в Новосибирск из другого региона в 2018 году. На родине работал в фирме по производству пластиковых окон. Такое же резюме разместил и в Новосибирске. Через какое-то время на него вышли, пригласили на собеседование и отправили на стажировку замерщиком или дефектовщиком, как между собой называли эту специальность рабочие. Владимир ходил по квартирам и осматривал пластиковые окна вместе с опытным коллегой, выявляя дефекты.
— Когда мы приходили по очередному адресу, парень этот говорил [хозяевам]: «Вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо…» Я сначала не вникал, а потом выходим [от клиента], я и говорю: «Ну слушай, вот это можно не трогать, это не трогать, что-то там подкрутить, и будет нормально». А он: «Твое основное занятие — прийти и сказать, что всё очень плохо, что всё нужно менять, всё нужно ремонтировать. Соответственно, с того, что ты заработаешь, ты имеешь свой процент. Если ты будешь ходить и говорить, что у вас нормальные окна, ты ничего не заработаешь». И за это в этих фирмах текучка очень большая, — рассказал Владимир.
Не все могли обманывать пенсионеров, что их окна действительно требуют ремонта, очень многие работники не выдерживали такого психологического напряжения и увольнялись. Правда, увольняться из этой фирмы особо и не требовалось: здесь никто, утверждает Владимир, официально не трудоустраивается.
— Нигде не фиксируется, что работал. Потому что текучка большая: некоторые могли через неделю уйти, через месяц. И начальник говорил, что ему это невыгодно — официально устраивать, — рассказал Владимир.
Как устроена работа в компаниях по ремонту окон
Когда Владимир работал замерщиком-дефектовщиком, по его оценкам, в Новосибирске было две-три фирмы по ремонту окон. Сейчас, утверждает мужчина, их уже около десятка.
Как правило, структура у таких фирм одна и та же: владелец — индивидуальный предприниматель, работающий по системе упрощенного налогообложения. В арендованных офисах сидят нанятые замерщики, монтажники и девочки для массового телефонного обзвона. Телефонные базы покупаются без особого труда: как городские с разбивкой по районам, так и областные, которые иногда приносили даже больше заработка — с доверчивого сельского жителя удавалось собрать больше денег.
Дефектовщикам, монтажникам и девочкам на телефонах категорически запрещается общаться между собой: все находятся в разных помещениях. Это сделано, чтобы не складывались дружеские отношения и схемы по выделению особенно интересных заказов своим знакомым. Если кого-то замечали в общении с работником из другой группы, его сразу увольняли.
Каждый замерщик-дефектовщик в день обязан был принести заказов на
В фирме, где работал Владимир, было 12 дефектовщиков и примерно по столько же монтажников и девушек, занимающихся обзвоном. Все работали практически без перерывов, выходной — воскресенье.
Принцип начисления зарплаты тоже у всех был разный. Дефектовщик получал 10% от каждого обработанного заказа. Поэтому они были наиболее заинтересованы, чтобы получить с каждого адреса максимальную сумму заказа. У монтажника — фиксированные расценки: каждая услуга, которую он выполнял, имела свою цену.
— За первые полгода, как я пришел, наш директор заработал себе на
Высокие цены и необходимость втюхать по максимуму
Владимир утверждает: примерно треть заявок действительно нуждалась в ремонте. Как правило, поясняет мужчина, люди ставят пластиковые окна подешевле, экономя на качественных составляющих. Потом еще установщики при монтаже могут сэкономить, например, на монтажной пене. В итоге такие окна быстрее выходят из строя и требуют регулярного ремонта хотя бы по мелочам. Остальным дорогой ремонт, как выражается оконный мастер, просто втюхали.
— Визуально можно докопаться до любого окна и найти дефекты. Особенно если владелец податлив на убеждения. Тогда и хорошие окна можно расписать так, что они якобы нуждаются в ремонте. Но в основном люди ставят недорогие окна — по каким-нибудь акциям со скидками. А там проблем вылезает довольно много, — пояснил мужчина.
Владимир не уверен, что на рынке вообще существуют компании по ремонту окон, которые работают по нормальным, а не завышенным ценам.
— А кто будет так работать? Они живут только за счет этого. Им невыгодно что-то делать за копейку. Их основная работа — найти побольше причин для ремонта, чтобы с вас содрать больше, — поясняет мужчина.
В фирмах по ремонту окон зарабатывают буквально на всём: накручивают цены в несколько раз и выдают незначительные проблемы за серьезные, требующие больших расходов. Владимир пояснил, что особенно хорошо в таких фирмах зарабатывают на резине: оптом резиновая прокладка стоит в пределах
Также всем обязательно предлагаются наборы по уходу за окнами, состоящие из салфетки, смазки для фурнитуры и резины и средства для протирания пластика. Самостоятельно такой набор можно найти по цене в пределах
— Один у нас там был весельчак, больше всех зарабатывал. Прибежал как-то и говорит, что раскрутил бабку на
Кстати, что особенно показательно: сами работники ремонтных фирм, если у них возникает необходимость поставить или отремонтировать окно себе, обращаются с заказом не в собственную компанию, а к проверенным оконным производителям. Более того, почти все сотрудники фирмы по ремонту окон, уверяет Владимир, не имеют никаких знаний в этой сфере, а действуют обычно по выученным методичкам. Девушки, сидящие на телефонах, тоже работают по написанному, постоянно делая акцент на том, что это — бесплатная консультация.
Лайфхаки оконного мастера
Напоследок Владимир дал лайфхаки по пластиковым окнам. После установки окон, заверил специалист, люди довольно безответственно относятся к гарантийному периоду. Годовую гарантию по закону должна предоставлять любая компания, и за этот срок, уверяет Владимир, все дефекты обязательно будут видны. Когда дефект обнаружится, не стоит тратить время на телефонные переговоры с установщиками — исполнение гарантийных обязательств часто намеренно затягивается, а надо сразу идти в компанию и оставлять письменную претензию. Естественно, в бумажном виде и обязательно оставляя копию себе.
— Надо сразу приходить в фирму, где ты устанавливал окна, и писать претензию: прошу то-то и то-то исправить. Если не исправляют — подаешь в суд. Любая нормальная фирма этих претензий боится и всё исправляет. А звонить часто бесполезно — станут оттягивать время, пока гарантийный срок не выйдет, — пояснил Владимир.
Еще следует запомнить, что нельзя перекрывать широким подоконником батареи — это будет влиять на циркуляцию теплого воздуха, и станет возникать так называемое запотевание окон.
В солидной фирме обязательно покажут заказчику окно в разрезе и пояснят, из чего состоит стеклопакет, какая у него фурнитура, резина
Самое главное, заметил Владимир, не стоит обращаться за ремонтом окон или заменой разбитого стеклопакета в фирмы, которые специализируются только на ремонте. По любым вопросам специалист посоветовал обращаться в компании, которые занимаются непосредственно установкой окон. Но перед этим надо изучить репутацию компании и выяснить, как долго она находится на рынке. А не то можно нарваться на фирму-однодневку, которая весной заявит об открытии и больших скидках, а осенью просто исчезнет, установив всем самые дешевые и некачественные стеклопакеты.
В начале апреля НГС опубликовал признания бывшего сотрудника фирмы, которая продает пенсионерам на презентациях вибромассажные накидки на кресла за 240 тысяч рублей. В то время как цена на аналоги в интернете — в десятки раз меньше.