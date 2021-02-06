Испытано на себе: журналиста НГС пригласили на бесплатный массаж, но выгнали через 2,5 минуты

Оставалось выяснить, что не так с сертификатом на отдых в Крыму. Корреспондент НГС позвонил по номеру телефона с одного из скидочных купонов, которые в лотерею разыгрывали продавцы массажеров. На звонок ответила девушка, представившаяся сотрудником компании «ВИП Россия».



— Да, это наша компания проводила мероприятие. Компания называется «ВИП Россия». А как ваша фамилия и когда вы были на мероприятии? Не помните? Ну не страшно. Номер отеля «Коктебель» я вам сейчас подскажу. Там всё вам расскажут. Скидка идет на питание, на проживание и на развлечения. Дорогу вы оплачиваете сами, — заверила девушка из компании «ВИП Россия».



Уже по настоящему номеру крымского отеля ответила немного уставшая женщина, которая, как потом выяснилось, являлась владелицей гостиницы.



— Если вы по купонам, то вынуждена огорчить: они действовали до конца прошлого года. Очень много людей звонят, и я уже сразу понимаю, по какому вопросу. Это вас ввели в заблуждение. Язык отваливается каждому на дню по двадцать раз отвечать. Да, мы сотрудничали с одной компанией по такой скидке, но они уже с июня месяца знали, что у нас этот договор только до конца 2020 года. <…> И там на купоне еще в нашем адресе ошибка, и срок действия купона не указан, как должно быть. И не скидку на всё этот купон давал, а просто замораживал цену на стоимость номера в течение года. Была «зимняя» цена 1300 рублей за двухместный номер: для владельцев купонов мы оставляли ее такой же и на летний период. <…> В общем, мы с этой компанией уже не работаем и работать не собираемся. И еще, что я заметила: люди эти сертификаты перепродают на «Авито». Прям по 2000 рублей. Я в шоке была, — рассказала корреспонденту НГС владелица гостиницы «Коктебель» Наталья Кожевникова.

