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Испытано на себе: журналиста НГС пригласили на бесплатный массаж, но выгнали через 2,5 минуты

Репортаж с закрытого мероприятия, где предлагали купить со скидкой «массажные кресла» за 240 тысяч

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В гостинице «Сибирь» прошла закрытая презентация, на которой предлагали купить массажеры за <nobr class="_">240 тысяч</nobr>

В гостинице «Сибирь» прошла закрытая презентация, на которой предлагали купить массажеры за 240 тысяч

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Журналиста НГС выгнали с мероприятия, где продавали дорогие массажеры

В Новосибирске прошла презентация вибромассажеров, на которую зазывали людей для бесплатного массажа и просили приводить с собой супругу, супруга или друга. Еще всем обещали подарки. Корреспондент НГС Илья Калинин оказался в числе попавших на странное мероприятие, которое проходило утром в будний день в конференц-зале отеля «AZIMUT Сибирь», получил подарок, но массаж ему так и не сделали. А даже выгнали. Но это не помешало ему разобраться, что происходило на закрытой вечеринке и для чего ее проводили на самом деле.

На презентацию собрали около тридцати человек — в основном пожилых людей

На презентацию собрали около тридцати человек — в основном пожилых людей

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Таинственный звонок робота

В один из январских дней корреспонденту НГС позвонили с неизвестного номера и предложили бесплатно сходить на массаж. По телефону заверяли, что ничего для этого не требуется: надо только в назначенное время прийти в назначенное место и поучаствовать в рекламной презентации. О месте пообещали сообщить отдельно. А еще посоветовали взять с собой вторую половину или друга. И пообещали каждому подарок — умный браслет.

Такая «партизанщина» с местом проведения бесплатного массажа наводила на подозрительные мысли. А то, что звонок совершал робот, окончательно укрепило в сомнениях: дело тут явно больше нечистое, чем бесплатное. То, что разговор происходит с ботом, стало понятно по ходу беседы: на один из вопросов корреспондент замешкался и не ответил, но телефонный собеседник радостно воспринял невразумительное мычание как полноценный ответ. Следующая уже специально нелогичная реплика журналиста и отсутствие адекватной реакции собеседника лишь подтвердили сомнение.

Судя по информации, которую озвучил робот, корреспондент НГС попал под параметры, необходимые для зачисления в число тех, кто может прийти на массаж. Впрочем, параметры были совсем не жесткими: возрастная группа от 30 до 65 лет и показания к массажным процедурам. А у кого в этом возрасте хоть изредка не болит спина или шея?

О точном месте закрытого мероприятия, «посвященного здоровью» (формулировка его организаторов), сообщили в СМС вечером накануне презентации. Вероятно, чтобы информация не успела разойтись никуда, кроме приглашенных.

Менеджер Роман, стоявший у дверей в зал, где пенсионерам предлагали дорогие массажеры, возможно, стеснялся камеры смартфона

Менеджер Роман, стоявший у дверей в зал, где пенсионерам предлагали дорогие массажеры, возможно, стеснялся камеры смартфона

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Четыре кордона на пути к закрытой презентации

В назначенное время всех заходящих в гостиницу встречал молодой человек в белой рубашке. Его немного уставший и какой-то помятый вид напоминал офис-менеджера после шумного и продолжительного корпоратива. Увидев корреспондента НГС без пары, офис-менеджер погрустнел.

— А почему вы один? Может, вам сразу вручить подарок и вы поедете домой? — как-то обреченно спросил человек в белой рубашке, но, получив отрицательный ответ, указал путь к гардеробу.

Возле гардероба уже дежурила радостная круглолицая и розовощекая девушка, которая легко могла исполнить в советских фильмах роль доярки. «Доярка» тоже поинтересовалась, почему корреспондент без пары, но не стала уговаривать ехать домой, а уточнила имя, приклеила ему на грудь тут же подписанную бумажку «Илья» и отправила на второй этаж в конференц-зал.

На входе в зал висела табличка: «Презентация массажного оборудования», а приглашенных встречал человек с внешним видом офис-менеджера, но еще не побывавшего на корпоративе. Молодой человек выглядел каким-то счастливым, бодрым и был в аккуратном костюме. На груди его красовалась приклеенная бумажка с надписью: «Роман».

Человеку с именем Роман тоже было интересно, почему корреспондент пришел один, но после услышанного заготовленного ответа: «Жена не смогла отпроситься с работы» (презентация проходила утром в будний день) жизнерадостный Роман переключился на следующего гостя.

Последний кордон из сотрудников фирмы, устроившей закрытую презентацию, был уже в зале. Здесь гостей встречала девушка с ноутбуком, которая спрашивала имя и фамилию, уточняла возраст, выясняла, есть ли с собой паспорт, и интересовалась здоровьем. Корреспондент НГС посетовал на возникающие боли в пояснице, честно назвал свое настоящее имя, не уточняя, конечно же, истинную профессию.

Один из сотрудников с именем на бумажке Виктор позже сказал, что презентацию организовала компания Spino. Это название было указано на коробках представленной продукции. Правда, в системе «Контур.Фокус», где собраны названия всех юрлиц, такого не значилось. Торговая марка Spino в России известна только в качестве производителя липких лент и скотчей и к массажерам отношения не имеет. В гостинице же «AZIMUT Отель Сибирь» не захотели ответить на журналистский запрос и сообщить, кто именно арендовал у них зал.

Умный браслет, который подарили корреспонденту НГС после того, как выгнали с презентации

Умный браслет, который подарили корреспонденту НГС после того, как выгнали с презентации

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В зале сидело около трех десятков человек, в основном пенсионного возраста, а возле условной сцены со столом и образцами продукции висели на двух креслах вибромассажные накидки. Корреспондент НГС только расположился в зале, как к нему подошли новый сотрудник и уже известный Роман.

— Роман, подарок ему и выводи, — сухо бросил новый сотрудник стражу дверей.

С момента, когда корреспондент НГС назвал девушке с ноутбуком свои настоящие имя и фамилию (вероятно, это и стало ошибкой), до изгнания с презентации прошло, судя по записи работающего в кармане диктофона, ровно 2,5 минуты.

За пределами зала Роман вручил корреспонденту умный браслет Intelligence Health Bracelet M3 (цена в интернете: 500–600 рублей) и попытался объяснить произошедший инцидент.

— У нас закрытая вечеринка. У нас презентация массажного оборудования. Все — по приглашениям, — дежурно улыбаясь, пояснил Роман.

— Так меня же приглашали, — возразил корреспондент НГС, уже в открытую снимая происходящее на смартфон.

— Всё, извините, значит. Мы вас больше не будем тревожить. Съемка запрещена. Это коммерческое мероприятие. На любое коммерческое мероприятие надо сначала аккредитацию пройти, а потом снимать. Я сейчас позову охрану, и вас выведут отсюда, потому что вы нарушаете мои личные права… Как человека.

Сменивший Романа у дверей закрытой презентации менеджер с написанным на бумажке именем Виктор тоже ничего объяснить не смог. Мужчина сослался на загадочный «регламент компании» и запретил снимать происходящее даже через закрытые стеклянные двери.

— У меня есть четкие распоряжения от компании, что фото- и видеосъемка на мероприятии запрещены. Даже если полиция придет, я ее туда не пущу. Серьезно. Они будут сидеть здесь и ждать, чтобы не мешать нашему мероприятию, — важно заметил человек с именем Виктор на приклеенной к груди бумажке.

Человек с именем Виктор на бумажке, приклеенной на грудь, постоянно с кем-то общался по телефону, словно выясняя, как вести себя с назойливым гостем

Человек с именем Виктор на бумажке, приклеенной на грудь, постоянно с кем-то общался по телефону, словно выясняя, как вести себя с назойливым гостем

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Счастливые победители и «конь в пальто»

Между тем за закрытыми дверями шла презентация: внешне напоминающий одного из фокусников братьев Сафроновых ведущий что-то рассказывал об удивительных преимуществах накидки-массажера, присутствующих усаживали в кресло для обещанного массажа, и время от времени кто-то включал разную музыку.

В какой-то момент неожиданно громко зазвучало: «Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня…» Это начался розыгрыш подарков среди гостей, о котором они потом рассказывали корреспонденту НГС.

Словно в подтверждение слов старой советской песни появились и первые счастливчики, кого выбрала «птица счастья». Где-то через час после начала презентации из зала вышла пара, которую тут же увели в отдельную комнату. За закрытыми дверями другого зала счастливая пара вместе с менеджером-«дояркой» пробыли довольно долго, а вышли оттуда с кучей коробок в руках.

Корреспондент НГС догнал пару с коробками на улице. Вибромассажная накидка, ручной массажер, бытовой озонатор, подушки из шерсти мериноса. Женщина радостно сообщила, что всё это они выиграли и получили совершенно бесплатно, но подробности рассказывать не стала, лишь обмолвилась, что теперь они будут дома изучать какой-то договор.

Подарки семейной пары, которая вышла из зала самой первой

Подарки семейной пары, которая вышла из зала самой первой

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Когда корреспондент снова поднялся на второй этаж гостиницы, где продолжалась презентация, навстречу попалась не скрывающая раздражения менеджер-«доярка».

— Наснимали всё, что хотели? — скривилась девушка.

— А вы кто?

— Конь в пальто!

— Да вы что!

— У вас всё в порядке? А то не заметно…

— Почему?

— Работу бы лучше нашли. Занимаетесь ерундой. Выключите телефон, потому что я его разобью, — резко бросила «доярка».

После этого девушка попыталась выбить телефон из рук корреспондента НГС и сразу же скрылась в зале, где продолжалась демонстрация чудо-массажера.

Одна из менеджеров (на фото — справа) попыталась выбить телефон из рук корреспондента&nbsp;

Одна из менеджеров (на фото — справа) попыталась выбить телефон из рук корреспондента 

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Подарки за 300 тысяч

Что происходило за закрытыми дверями презентации накидки-массажера, рассказали люди, в разное время покидавшие зал. Кто-то выносил оттуда небольшие подарки, другие удалялись с пустыми руками. Одна пожилая женщина держала яркую карточку «Бон на проживание». Карточка обещала скидку 50% на услуги гостиницы в Крыму.

— Ой, что-то я забыла про обещанные всем часы, — растерянно заметила женщина, похвалившаяся корреспонденту НГС выигранной в лотерею скидкой на отдых.

Она развернулась и ушла забирать обещанный умный браслет. Буквально через несколько минут женщина появилась вновь: браслет не дали, сказали, что дадут в другой раз, а пока у нее есть купон.

— Я ничего не выиграла. Наоборот, сидела и думала: «Хоть бы я не выиграла, хоть бы я не выиграла!» Ну там же платить потом надо такие деньги, — как-то даже радостно заметила корреспонденту еще одна посетительница мероприятия с бесплатным массажем.

Две другие пожилые дамы пояснили «схему» презентации: выигравшим небольшие подарки менеджеры предлагали заполучить главное чудо вечера — вибромассажную накидку на кресло, но уже за деньги. Всё остальное к главной покупке вручалось как дополнительный бонус. Менеджеры уверяли: все товары стоят 300 тысяч рублей, а если купить только накидку за 240 тысяч, то остальное достанется бесплатно. Деньги отдавать сразу никого не просили: вежливые менеджеры тут же предлагали оформить кредит с ежемесячной выплатой в размере почти 6000 рублей.

— 240 тысяч стоило кресло (вибронакидка. — Прим. ред.), 24 тысячи — ручной массажер и 40 с чем-то озонатор. Порядка 300 [тысяч рублей] — всё вместе, — описал уровень цен один из гостей презентации.

— В наше время, мне кажется, только в мышеловке могут быть такие подарки, — заметила молодая женщина, которая, как призналась, специально сопровождала на презентации своего пожилого родственника и ничего не дала ему приобрести.

— Да мы поняли, что это такое. Я уже была на подобных презентациях, — лукаво улыбнулась одна пенсионерка. — Ну хоть массаж сделали. Минут десять дали посидеть на кресле.

Из примерно тридцати человек, пришедших на презентацию, по словам участников, около десятка поддались на убеждения и стали оформлять кредит.

Уговаривали пенсионерок взять кредит, даже когда они уходили с презентации и шли в гардероб

Уговаривали пенсионерок взять кредит, даже когда они уходили с презентации и шли в гардероб

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Одну из пенсионерок менеджер с суровым лицом уговаривал съездить за паспортом для оформления кредита на массажную накидку даже возле гардероба.

— Мы вам машинку туда-обратно вызовем. На такси, как королева, доедете… Нет, а дело в чем? Скажите честно, почему не хотите покупать? — не унимался молодой человек.

Пенсионерка молча выдержала натиск и ушла домой не по-королевски — пешком, унося в пакете ручной массажер. Возможно, выигранный в лотерею. А менеджер с серьезным лицом переключился на корреспондента НГС, который снимал происходящее и разговаривал с гостями вечеринки.

— С какой целью вы общаетесь с нашими клиентами? Что вы делаете в данной гостинице? — агрессивно двинулся на корреспондента НГС молодой человек.

Успокоила его охрана отеля, объяснившая ретивому продавцу, что холл гостиницы — общественное место, где может находиться кто угодно и без каких-либо объяснений.

Сотрудники, охраняющие вход в зал, не разрешали фотографировать даже сквозь стеклянную дверь

Сотрудники, охраняющие вход в зал, не разрешали фотографировать даже сквозь стеклянную дверь

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Липовая скидка в Крым и опасный сайт Spino

Вибромассажную накидку марки Spino, которую продавали на презентации за 240 тысяч рублей, найти в интернете не удалось. Единственная ссылка на интернет-магазин под названием Spino-shop, где, видимо, и продается чудо-техника этой марки, предупреждала о вирусной опасности.

«Посещение сайта может привести к установке вредоносного ПО или хищению личной информации (например паролей, телефонных номеров и данных банковских карт)», — незамедлительно всплывало на мониторе при попытке зайти на этот портал.

Цены на алогичные массажные накидки других брендов, судя по различным магазинам, укладываются в интервал от 5 до 20 тысяч рублей. Самые дорогие нашлись у японской фирмы Yamaguchi — за 40 тысяч рублей. Однако при желании примерно за те же 40–50 тысяч рублей можно найти не просто накидку на кресло, но и целое кресло-массажер в виде офисного стула. А большие, мягкие настоящие вибромассажные кресла стоят от 120 тысяч рублей.

Ручные вибромассажеры можно купить в интернете по цене от 10 до 20 тысяч рублей. Точно такой же массажер Askardo (модель Nira), как и представляли на презентации в бонусном пакете, на сайте askardo.ru, где нет никакой информации о компании и контактов магазина, выставлен за 24 900. Правда, частные лица на одной известной торговой площадке такие же новые модели этой марки продают по ценам в 2–2,5 раза ниже. И объявлений таких много.

Бытовые озонаторы тоже находятся совсем не по тем ценам, которые запрашивали на презентации. Изучив несколько интернет-магазинов, можно обнаружить: стоимость большинства бытовых озонаторов варьируется от 3 до 7 тысяч рублей.

Ручной вибромассажер на странном сайте стоит <nobr class="_">24 900</nobr> рублей, но в интернете его же можно найти в два раза дешевле

Ручной вибромассажер на странном сайте стоит 24 900 рублей, но в интернете его же можно найти в два раза дешевле

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Оставалось выяснить, что не так с сертификатом на отдых в Крыму. Корреспондент НГС позвонил по номеру телефона с одного из скидочных купонов, которые в лотерею разыгрывали продавцы массажеров. На звонок ответила девушка, представившаяся сотрудником компании «ВИП Россия».

— Да, это наша компания проводила мероприятие. Компания называется «ВИП Россия». А как ваша фамилия и когда вы были на мероприятии? Не помните? Ну не страшно. Номер отеля «Коктебель» я вам сейчас подскажу. Там всё вам расскажут. Скидка идет на питание, на проживание и на развлечения. Дорогу вы оплачиваете сами, — заверила девушка из компании «ВИП Россия».

Уже по настоящему номеру крымского отеля ответила немного уставшая женщина, которая, как потом выяснилось, являлась владелицей гостиницы.

— Если вы по купонам, то вынуждена огорчить: они действовали до конца прошлого года. Очень много людей звонят, и я уже сразу понимаю, по какому вопросу. Это вас ввели в заблуждение. Язык отваливается каждому на дню по двадцать раз отвечать. Да, мы сотрудничали с одной компанией по такой скидке, но они уже с июня месяца знали, что у нас этот договор только до конца 2020 года. <…> И там на купоне еще в нашем адресе ошибка, и срок действия купона не указан, как должно быть. И не скидку на всё этот купон давал, а просто замораживал цену на стоимость номера в течение года. Была «зимняя» цена 1300 рублей за двухместный номер: для владельцев купонов мы оставляли ее такой же и на летний период. <…> В общем, мы с этой компанией уже не работаем и работать не собираемся. И еще, что я заметила: люди эти сертификаты перепродают на «Авито». Прям по 2000 рублей. Я в шоке была, — рассказала корреспонденту НГС владелица гостиницы «Коктебель» Наталья Кожевникова.

Купон с большой скидкой на отдых в Крыму оказался недействующим

Купон с большой скидкой на отдых в Крыму оказался недействующим

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В октябре 2019 года НГС рассказал о мошенниках, которые зазывали новосибирцев на конференцию о здоровье и также предлагали купить дорогие массажные накидки. Правда, в конце 2019 года это были накидки другой марки — Amato Saisho, и стоили они 130 тысяч рублей.

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массажерымошенникиобман потребителей
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