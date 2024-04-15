«Арена» миллионеров: на стройке новосибирского ЛДС похитили сотни миллионов — за мошенничество и подкуп судят москвичей

Кировский суд Новосибирска рассматривает дело о хищении сотен миллионов на строительстве ледового дворца «Сибирь-Арена», но процесс не может набрать нужный темп. Парадокс, но в суд не являются потерпевшие и, возможно, их придётся вести на заседание силком. На скамье подсудимых — московский коммерсант Михаил Волович: его обвиняют в крупном мошенничестве и получении откатов, за что теперь ему грозит до 10 лет колонии. Корреспонденты НГС выяснили, куда делись потерпевшие, кто заявил о хищении 800 миллионов со строительства нового ЛДС и что стало с предпринимательницей, принявшей наследие подрядчиков.
Год следствия
О том, что на строительстве «Сибирь-Арены», возможно, были похищены сотни миллионов рублей, стало известно весной 2023 года. Тогда силовики задержали и доставили в Новосибирск московского предпринимателя Михаила Воловича — его компания «Строймонтаж» являлась субподрядчиком возведения ледового дворца «Сибирь-Арена».
Известно, что «Строймонтаж» заключал договоры с генподрядчиком строительство нового ЛДС — «ЭлинАльфа». В марте прошлого года в офисах обеих компаний прошли обыски. По версии следствия, Михаил Волович, получив деньги для выплаты зарплат сотрудникам в Новосибирске, направил их для финансирования работ на других объектах. Сначала ущерб оценили в 100 миллионов рублей, в итоге сумма выросла до 286 миллионов. Действия Воловича квалифицировали по статье «Мошенничество в крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).
Чуть позже в уголовном деле московского предпринимателя появилось ещё одно обвинение — в коммерческом подкупе (ч.8 ст.204 УК РФ). Следователи полагают, что Михаил Волович получал откаты от субподрядчиков, которые таким образом получали подписанные акты выполненных работ и гарантировали себе дальнейшую работу на крупном новосибирском объекте. Предполагается, что таким образом бизнесмен обогатился на сумму более 6 миллионов рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2014 году. Учредитель и гендиректор — Волович Михаил Юрьевич. Компания заключила 3 госконтракта на сумму 4,8 миллиона рублей, в частности по оборудованию хоккейной площадки в Ярославле. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 1,3 миллиарда рублей, прибыль — 460 тысяч рублей. Сегодня компания проходит процедуру банкротства.
Михаил Волович несколько месяцев провёл в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. Расследование заняло у силовиков около года. В марте 2024 года стартовал судебный процесс.
Кто заявил о хищении 800 миллионов?
Рассмотрение дела Михаила Воловича по существу обвинения началось с третьей попытки, после двух предварительных заседаний, и до сих пор не может набрать темп. Потерпевшие не являются в суд. 12 апреля после очередного вызова на заседание не пришёл директор заказчика строительства ГКУ «Арена» — главной потерпевшей стороны, которая, по версии следствия, лишилась 286 миллионов рублей. Директор госорганизации Андрей Кокорин в последний момент сообщил, что приехать не сможет — второе заседание подряд.
— Кокорин Андрей Игоревич был извещён надлежащим образом заблаговременно по телефону и сообщил, что прибудет. Сегодня за пять минут до заседания позвонила женщина, представилась юристом ГКУ НСО «Арена» и сообщила, что Кокорин не может явиться. В лучшем случае он будет, если есть такая необходимость, в течение 50 минут. Связано это с разъездами по правому берегу, — сообщила судья.
Защита настаивает, что в следующий раз Андрея Кокорина следует доставить в суд принудительно. Не явился также гендиректор компании «Проснаб» Евгений Тявченко, который, как заявляют следователи, был вынужден подкупать Михаила Воловича, чтобы продолжать работать на строительстве нового ЛДС.
За неимением потерпевших участники процесса сели изучать материалы дела, большинство из которых коснулись финансовой стороны участников дела. Оказалось, что, разбираясь в экономических тонкостях, следователям пришлось не меньше трёх раз продлевать срок расследования.
Были раскрыты и некоторые ранее неизвестные детали уголовного дела: например, фамилия заявителя — Кириллов. Более точные данные о человеке, который может стоять у истоков уголовного дела, судья не озвучила.
— Рапорт следователя о том, что в производстве находится материал уголовно-процессуальной проверки по заявлению Кириллова, зарегистрированный 16 марта 2022 года, о хищении денежных средств ГКУ НСО «Арена» неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Строймонтаж» и ООО «ЭлинАльфа», — сообщила судья.
По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.
Оказалось, что правоохранительные органы получили сигнал о возможном преступлении ещё в начале 2022 года — почти за полтора года до ареста Михаила Воловича. Более того, заявленная сумма была значительно больше той, что вменяют подсудимому сейчас.
— Заявление о совершении преступления от Кириллова датировано 26 января 2022 года. Указано, что руководством ООО «ЭлинАльфа» и ООО «Строймонтаж» осуществлена незаконная выплата в размере 800 миллионов рублей, — отметила судья.
Закончив исследование письменных материалов дела, она объявила о переносе заседания на 3 мая.
Одним миром мазаны
Единственным свидетелем, допрошенным в суде по делу о хищении миллионов на строительстве «Сибирь-Арены», сегодня остаётся предпринимательница из Москвы — Наталья Фазлыева. Она — единственный учредитель и директор компании «ЛикСтрой», которая несколько лет назад проводила земляные работы на строительной площадке будущего ЛДС. 28 марта в своих показаниях москвичка отметила, что выкупила компанию в сентябре 2022 года, а подрядом на госстройке занимался предыдущий владелец фирмы — Малик Вахабов.
— Мы купили действующее предприятие. С долгами, но на момент покупки мы это не знали. Компания была образована в 2015 году, меня устраивал её опыт: они много работали с фондом ЖКХ, а теперь у нас идут судебные тяжбы, потому что у предыдущего руководства было много просрочек по работе, — рассказала предпринимательница.
В сентябре 2023 года Наталью Фазлыеву вызвали в Следственный комитет, где ей заявили, что её «ЛикСтрой» проходит по делу Михаила Воловича. По версии следствия, предыдущий владелец организации Малик Вахабов передавал деньги подсудимому за подписание актов выполненных работ и за продление договоров на работу на объекте. Предпринимательница в зале суда заявила, что Вахабов рассказывал ей о том, что вынужден был заниматься коммерческим подкупом Воловича.
— Вахабов говорил, что он давал взятку напрямую человеку [Воловичу], причём перечисляя на личную карту. Я говорю: а как он, не боялся, что ли? В результате организации «ЛикСтрой» был нанесён ущерб в размере более 2 миллионов рублей, — отметила Наталья Фазлыева.
5 апреля стало известно, что Наталью Фазлыеву задержали силовики. Предпринимательница проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве на 38 миллионов рублей на строительстве детского сада в Тогучине. По версии следствия, руководство «ЛикСтрой» сфальсифицировало акты выполненных земляных работ по замене грунта на стройплощадке, которые подписал представитель регионального «Управления капитального строительства» Михаил Полубатонов.
Силовики полагают, что мозговой центр аферы — новосибирский предприниматель Владимир Дятлов, который фактически руководил делами «ЛикСтроя». Его вместе с чиновником «УКСа» на время расследования поместили в следственный изолятор. Наталья Фазлыева сегодня находится под домашним арестом.
В последние несколько недель по Новосибирску прокатилась целая серия громких арестов. Силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова, бывшего начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева, экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова, директора МУП «САХ» Андрея Зыкова.
В 2021 году под уголовные дела попали руководители сразу двух Управлений капитального строительства — городского и регионального.