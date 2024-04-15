«Арена» миллионеров: на стройке новосибирского ЛДС похитили сотни миллионов — за мошенничество и подкуп судят москвичей

На строительство новой ледовой арены в Новосибирске ушло около четырёх лет и 19 миллиардов рублей Источник: Александр Ощепков, Юрий Орлов / NGS.RU











Кировский суд Новосибирска рассматривает дело о хищении сотен миллионов на строительстве ледового дворца «Сибирь-Арена», но процесс не может набрать нужный темп. Парадокс, но в суд не являются потерпевшие и, возможно, их придётся вести на заседание силком. На скамье подсудимых — московский коммерсант Михаил Волович: его обвиняют в крупном мошенничестве и получении откатов, за что теперь ему грозит до 10 лет колонии. Корреспонденты НГС выяснили, куда делись потерпевшие, кто заявил о хищении 800 миллионов со строительства нового ЛДС и что стало с предпринимательницей, принявшей наследие подрядчиков.

Год следствия

О том, что на строительстве «Сибирь-Арены», возможно, были похищены сотни миллионов рублей, стало известно весной 2023 года. Тогда силовики задержали и доставили в Новосибирск московского предпринимателя Михаила Воловича — его компания «Строймонтаж» являлась субподрядчиком возведения ледового дворца «Сибирь-Арена».

Известно, что «Строймонтаж» заключал договоры с генподрядчиком строительство нового ЛДС — «ЭлинАльфа». В марте прошлого года в офисах обеих компаний прошли обыски. По версии следствия, Михаил Волович, получив деньги для выплаты зарплат сотрудникам в Новосибирске, направил их для финансирования работ на других объектах. Сначала ущерб оценили в 100 миллионов рублей, в итоге сумма выросла до 286 миллионов. Действия Воловича квалифицировали по статье «Мошенничество в крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

Михаила Воловича задержали в Москве и этапировали в Новосибирск Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Чуть позже в уголовном деле московского предпринимателя появилось ещё одно обвинение — в коммерческом подкупе (ч.8 ст.204 УК РФ). Следователи полагают, что Михаил Волович получал откаты от субподрядчиков, которые таким образом получали подписанные акты выполненных работ и гарантировали себе дальнейшую работу на крупном новосибирском объекте. Предполагается, что таким образом бизнесмен обогатился на сумму более 6 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2014 году. Учредитель и гендиректор — Волович Михаил Юрьевич. Компания заключила 3 госконтракта на сумму 4,8 миллиона рублей, в частности по оборудованию хоккейной площадки в Ярославле. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 1,3 миллиарда рублей, прибыль — 460 тысяч рублей. Сегодня компания проходит процедуру банкротства.



Михаил Волович несколько месяцев провёл в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. Расследование заняло у силовиков около года. В марте 2024 года стартовал судебный процесс.



Кто заявил о хищении 800 миллионов?

Рассмотрение дела Михаила Воловича по существу обвинения началось с третьей попытки, после двух предварительных заседаний, и до сих пор не может набрать темп. Потерпевшие не являются в суд. 12 апреля после очередного вызова на заседание не пришёл директор заказчика строительства ГКУ «Арена» — главной потерпевшей стороны, которая, по версии следствия, лишилась 286 миллионов рублей. Директор госорганизации Андрей Кокорин в последний момент сообщил, что приехать не сможет — второе заседание подряд.

— Кокорин Андрей Игоревич был извещён надлежащим образом заблаговременно по телефону и сообщил, что прибудет. Сегодня за пять минут до заседания позвонила женщина, представилась юристом ГКУ НСО «Арена» и сообщила, что Кокорин не может явиться. В лучшем случае он будет, если есть такая необходимость, в течение 50 минут. Связано это с разъездами по правому берегу, — сообщила судья.



Защита настаивает, что в следующий раз Андрея Кокорина следует доставить в суд принудительно. Не явился также гендиректор компании «Проснаб» Евгений Тявченко, который, как заявляют следователи, был вынужден подкупать Михаила Воловича, чтобы продолжать работать на строительстве нового ЛДС.

В процессе строительства затраты на «Сибирь-Арену» возросли на 5 миллиардов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За неимением потерпевших участники процесса сели изучать материалы дела, большинство из которых коснулись финансовой стороны участников дела. Оказалось, что, разбираясь в экономических тонкостях, следователям пришлось не меньше трёх раз продлевать срок расследования.



Были раскрыты и некоторые ранее неизвестные детали уголовного дела: например, фамилия заявителя — Кириллов. Более точные данные о человеке, который может стоять у истоков уголовного дела, судья не озвучила.



— Рапорт следователя о том, что в производстве находится материал уголовно-процессуальной проверки по заявлению Кириллова, зарегистрированный 16 марта 2022 года, о хищении денежных средств ГКУ НСО «Арена» неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Строймонтаж» и ООО «ЭлинАльфа», — сообщила судья.



По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.



Оказалось, что правоохранительные органы получили сигнал о возможном преступлении ещё в начале 2022 года — почти за полтора года до ареста Михаила Воловича. Более того, заявленная сумма была значительно больше той, что вменяют подсудимому сейчас.



— Заявление о совершении преступления от Кириллова датировано 26 января 2022 года. Указано, что руководством ООО «ЭлинАльфа» и ООО «Строймонтаж» осуществлена незаконная выплата в размере 800 миллионов рублей, — отметила судья.



Закончив исследование письменных материалов дела, она объявила о переносе заседания на 3 мая.



Одним миром мазаны

Единственным свидетелем, допрошенным в суде по делу о хищении миллионов на строительстве «Сибирь-Арены», сегодня остаётся предпринимательница из Москвы — Наталья Фазлыева. Она — единственный учредитель и директор компании «ЛикСтрой», которая несколько лет назад проводила земляные работы на строительной площадке будущего ЛДС. 28 марта в своих показаниях москвичка отметила, что выкупила компанию в сентябре 2022 года, а подрядом на госстройке занимался предыдущий владелец фирмы — Малик Вахабов.

— Мы купили действующее предприятие. С долгами, но на момент покупки мы это не знали. Компания была образована в 2015 году, меня устраивал её опыт: они много работали с фондом ЖКХ, а теперь у нас идут судебные тяжбы, потому что у предыдущего руководства было много просрочек по работе, — рассказала предпринимательница.

Михаил Волович и Наталья Фазлыева 28 марта на заседании суда по делу о мошенничестве на строительстве «Сибирь-Арены». Через неделю Фазлыеву задержали по обвинению в мошенничестве на строительстве детского сада в Тогучине Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











В сентябре 2023 года Наталью Фазлыеву вызвали в Следственный комитет, где ей заявили, что её «ЛикСтрой» проходит по делу Михаила Воловича. По версии следствия, предыдущий владелец организации Малик Вахабов передавал деньги подсудимому за подписание актов выполненных работ и за продление договоров на работу на объекте. Предпринимательница в зале суда заявила, что Вахабов рассказывал ей о том, что вынужден был заниматься коммерческим подкупом Воловича.



— Вахабов говорил, что он давал взятку напрямую человеку [Воловичу], причём перечисляя на личную карту. Я говорю: а как он, не боялся, что ли? В результате организации «ЛикСтрой» был нанесён ущерб в размере более 2 миллионов рублей, — отметила Наталья Фазлыева.



5 апреля стало известно, что Наталью Фазлыеву задержали силовики. Предпринимательница проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве на 38 миллионов рублей на строительстве детского сада в Тогучине. По версии следствия, руководство «ЛикСтрой» сфальсифицировало акты выполненных земляных работ по замене грунта на стройплощадке, которые подписал представитель регионального «Управления капитального строительства» Михаил Полубатонов.

Силовики полагают, что мозговой центр аферы — новосибирский предприниматель Владимир Дятлов, который фактически руководил делами «ЛикСтроя». Его вместе с чиновником «УКСа» на время расследования поместили в следственный изолятор. Наталья Фазлыева сегодня находится под домашним арестом.

В последние несколько недель по Новосибирску прокатилась целая серия громких арестов. Силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова, бывшего начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева, экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова, директора МУП «САХ» Андрея Зыкова.



В 2021 году под уголовные дела попали руководители сразу двух Управлений капитального строительства — городского и регионального.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.