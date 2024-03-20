«Годами ждут»: люди в масках к экс-главе дептранса Новосибирска ворвались из-за дороги к Плющихинскому — видео задержания

Константин Васильев пришёл работать в мэрию при Анатолии Локте Источник: Александр Ощепков











Экс-руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) при согласовании проекта дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Уголовное дело лично поручил возбудить заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.



По данным надзорного ведомства, к высокопоставленному силовику в рамках круглого стола обратился житель Новосибирска, который пожаловался, что мэрия не занимается строительством дороги-дублёра к Плющихинскому жилмассиву. Силовики выяснили, что проект строительства дороги готовили специалисты муниципального предприятия «Метро Мир». По версии следствия, документация была не до конца готова, тем не менее Константин Васильев принял работу, а из бюджета было перечислено 48 млн рублей.



Константина Васильева задержади в его особняке Источник: Прокуратура НСО

— Люди годами ждут, мэрия обещает годами, уклоняясь от доводов людей по существу, люди стоят каждый день в этой пробке, — гневно прокомментировал ситуацию заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.



В отношении Васильева возбудили уголовное дело. В ближайшие дни суд примет решение об избрании ему меры пресечения. По предъявленному обвинению экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

