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Криминал

«Годами ждут»: люди в масках к экс-главе дептранса Новосибирска ворвались из-за дороги к Плющихинскому — видео задержания

Дорогу-дублёр местные жители ждут несколько лет

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Константин Васильев пришёл работать в мэрию при Анатолии Локте

Экс-руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) при согласовании проекта дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Уголовное дело лично поручил возбудить заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

По данным надзорного ведомства, к высокопоставленному силовику в рамках круглого стола обратился житель Новосибирска, который пожаловался, что мэрия не занимается строительством дороги-дублёра к Плющихинскому жилмассиву. Силовики выяснили, что проект строительства дороги готовили специалисты муниципального предприятия «Метро Мир». По версии следствия, документация была не до конца готова, тем не менее Константин Васильев принял работу, а из бюджета было перечислено 48 млн рублей.

Константина Васильева задержади в его особняке

— Люди годами ждут, мэрия обещает годами, уклоняясь от доводов людей по существу, люди стоят каждый день в этой пробке, — гневно прокомментировал ситуацию заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

В отношении Васильева возбудили уголовное дело. В ближайшие дни суд примет решение об избрании ему меры пресечения. По предъявленному обвинению экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее силовики завели несколько уголовных дел на главу «Метро МиРа» Александра Мысика. Одно из главных обвинений в его адрес — строительство дороги к новому ЛДС «Сибирь-Арена» с использованием некачественных материалов.

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Задержание Чиновник Превышение полномочий Строительство дорог Уголовное дело
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