Обыски, долгий суд, сотни миллионов убытка: как росло уголовное дело новосибирского транспортника — с его ареста прошел год

Ровно год назад, 18 ноября, в Новосибирске отправили под стражу Александра Мысика, главу муниципального предприятия «Метро Мир». Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Всего было возбуждено три уголовных дела, которые связаны со строительством дороги и коллектора у новой ледовой арены. Спустя год НГС восстановил хронологию громкого дела.
16 ноября — задержание
Утром в офисе «Метро Мира» прошли обыски. Работники какого ведомства работали в здании, тогда было неизвестно. Источник НГС сообщал, что обыски проводили в рамках доследственной проверки, и они связаны не с деятельностью по строительству метро, а с «иными работами».
МУП «Метро Мир» (Модернизация и развитие транспортной инфраструтуры) зарегистрировано в 1993 году. Ранее предприятие называлось «УЗСПТС». По информации сайта RusProfile, учредитель — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В 2022 году выручка предприятия составила 741 миллион рублей, прибыль — 2,4 миллиона. Обязанности руководителя исполняет Андрей Счастливый.
В тот же день стало известно, что следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. В ведомстве отметили, что дорогу нельзя ввести в эксплуатацию, потому что она не отвечает требованиям безопасности.
Уголовное дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Источник подтвердил, что в рамках расследования задержали руководителя «Метро Мира» Александра Мысика и начальника службы организации строительства Сергея Долгушина. В прокуратуре сообщили, что ущерб бюджету составил не менее 359 миллионов рублей.
Александр Мысик занял пост начальника «УЗСПТС» в 2011 году. Против его предшественника Николая Хвана возбудили три дела. В 2015 году Мысик стал заместителем главы департамента транспорта мэрии. Через несколько месяцев он вернулся в «УЗСПТС». Подробнее о его биографии НГС писал здесь.
На следующей день стало известно, что следователи предъявили Александру Мысику обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вину он не признал.
По данным следствия, с 2019 по 2021 год чиновник организовал добычу песка из карьера, который находится в протоке Оби. Этот песок использовали при строительстве дорог у ледовой арены. А поскольку он для этого изначально не предназначен, дороги не отвечают требованиям качества и безопасности (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
18 ноября — арест
18 ноября Дзержинский районный суд избрал меру пресечения Александру Мысику. Во время суда адвокат Павел Яровой отметил, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. В то время как для заключения человека под стражу, по его словам, необходимо возбуждение дела в отношении конкретного лица. Защитник также предоставил письмо от совета депутатов Новосибирска, которые просили не заключать чиновника под стражу.
Следователь попросил закрыть судебное заседание. Ходатайство удовлетворили, СМИ попросили покинуть зал заседания.
В зале суда супруга Александра Мысика рассказала журналистам, что дело тянулось с января. Изначально директор «Метро Мира» проходил как свидетель, первый обыск у него дома прошел в марте 2022 года.
Заседание длилось 5 часов. Суд постановил заключить Александра Мысика под стражу до 15 января 2023 года.
16 января — второе уголовное дело
16 января в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что после проверки против Александра Мысика возбудили второе уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии прокуратуры, он заказал проведение ненужных работ для строительства подъездных дорог к ЛДС.
— Установлено, что директор МП «Метро Мир» принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация Обского бассейнового водного управления» на сумму 37 155 572 рублей и оплатил выполненные работы, — рассказали тогда в прокуратуре Новосибирской области.
25 января — обжалование ареста
Суд Дзержинского района отказал Александру Мысику в смягчении меры пресечения. Его оставили под стражей до 8 февраля 2023 года.
7 февраля — штраф
Александра Мысика привлекли к административной ответственности за срыв сроков сдачи дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Ему назначили штраф в 5,9 миллиона рублей. 14 марта защита направила в суд жалобу, в которой просила отменить постановление и прекратить административное дело. Юрист объяснил это отсутствием состава правонарушения.
22 марта — домашний арест
Дзержинский районный суд выпустил Александра Мысика из СИЗО под домашний арест. Об этом ходатайствовали следователи.
14 апреля — третье уголовное дело
О следующем уголовном деле стало известно 14 апреля. Его тоже возбудили по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, при строительстве коллектора у новой ледовой арены похитили 170 миллионов рублей. Прокуратура же называла другую сумму — 140 миллионов рублей.
— С сентября по ноябрь 2019 года директор МУП Новосибирска, превышая должностные полномочия, незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с государственным предприятием на строительные работы одного из объектов в городе Новосибирске. В документы были включены недостоверные сведения об объемах выполненных работ и о стоимости материалов, — сообщили тогда в Следственном комитете Новосибирской области.
23 июня — отмена штрафа
В Кировском районном суде отменили штраф, который назначили Александру Мысику за срыв сроков строительства дороги от «Наутилуса» с заездом на дамбу Октябрьского моста.
— В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, — рассказали НГС в судебном департаменте. — В суде были представлены доказательства, что сроки он нарушил по независящим от него обстоятельствам.
Как сообщил редакции НГС адвокат Александра Мысика, сейчас его подзащитный находится под запретом определенных действий.
В Новосибирске суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями.