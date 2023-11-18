Обыски, долгий суд, сотни миллионов убытка: как росло уголовное дело новосибирского транспортника — с его ареста прошел год

16 ноября — задержание

Утром в офисе «Метро Мира» прошли обыски. Работники какого ведомства работали в здании, тогда было неизвестно. Источник НГС сообщал, что обыски проводили в рамках доследственной проверки, и они связаны не с деятельностью по строительству метро, а с «иными работами».



МУП «Метро Мир» (Модернизация и развитие транспортной инфраструтуры) зарегистрировано в 1993 году. Ранее предприятие называлось «УЗСПТС». По информации сайта RusProfile, учредитель — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В 2022 году выручка предприятия составила 741 миллион рублей, прибыль — 2,4 миллиона. Обязанности руководителя исполняет Андрей Счастливый.

