Защита Александра Мысика обжаловала штраф, наложенный за срыв сроков на стройке дорог к новому ЛДС

В Кировском районном суде Новосибирска обжалуют решение о наказании для директора «Метро Мир» Александра Мысика. Ранее его привлекли к административной ответственности за срыв сроков сдачи дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста.
7 февраля в Кировском суде Александра Мысика привлекли к ответственности за нарушение порядка заключения, изменения контракта, которое повлекло неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч.7 ст.7.32 КоАП РФ). Ему назначили штраф в 5,9 миллиона рублей.
— В соответствии с постановлением мирового судьи правонарушение заключается в невыполнении в срок работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска, — сообщает сайт Кировского районного суда.
14 марта на решение суда поступила жалоба от защиты Александра Мысика. В ней просят отменить постановление и прекратить административное дело. Юрист объясняет это отсутствием состава правонарушения.
Александра Мысика задержали в ноябре прошлого года. Следователи предъявили ему обвинение в превышении полномочий. По предварительной информации, с 2019 по 2021 годы организовал добычу песка из карьера в протоке Оби. Материал использовали при строительстве дорог у ледовой арены, хотя этот песок не соответствовал требованиям. Александра Мысика отправили в СИЗО. НГС собрал в одном материале то, что известно о чиновнике.