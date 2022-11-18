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«Это не просто доверенное лицо Локтя»: кто такой Александр Мысик и что будет со стройкой метро после его задержания

Метростроевцу грозит срок лишения свободы до 10 лет

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Александр Мысик — глава муниципального предприятия «МЕТРО МиР»

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В Новосибирске задержали руководителя «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Главного эксперта по строительству метро, мостов и дорог обвиняют в причинении ущерба в сотни миллионов рублей — по данным следствия, он брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до новой ледовой арены, что не отвечает требованиям безопасности. Из-за этого дорогу не сдадут вовремя, а это ставит под угрозу открытие ЛДС и проведение спортивных мероприятий. Это уже не первые попытки предъявить обвинение Александру Мысику. Эксперты уверены, что силовые структуры ждали подходящего момента, когда срок сдачи основных объектов будет подходить к концу. К тому же задержание Мысика бросает тень на мэра Анатолия Локтя в преддверии выборов. НГС рассказывает, кто такой Александр Мысик и почему его фигура имеет такое значение в работе города.

16 ноября к зданию муниципального предприятия «МЕТРО МиР» подъехал микроавтобус без опознавательных знаков — силовики провели обыски, чуть позже задержали его руководителя Александра Мысика и предъявили обвинение в превышении полномочий. Речь идет о строительстве одного из ключевых объектов в районе нового ЛДС — дороги от пляжа «Наутилус» к зданию ледовой арены.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год предприятие добывало песок в протоке Оби, чтобы использовать его для строительства дороги, хотя это не предусмотрено проектом и не отвечает требованиям безопасности. Следовательно, дорогу с такими нарушениями сдать невозможно и сдачу самого стадиона, вероятно, придется отложить, что сорвет сроки проведения спортивных мероприятий на новом ЛДС.

— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По этой статье Александру Мысику грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сам он вину не признает.

Руководитель предприятия не признает свою вину

Руководитель предприятия не признает свою вину

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Уголовные дела и департамент транспорта

Имя Александра Мысика вошло в новостную повестку в 2011 году, когда он сменил на посту начальника МУП УЗСПТС Николая Хвана, против которого следователи возбудили три дела: по подозрению в злоупотреблении полномочиями и растрате в процессе строительства станции метро «Золотая Нива».

Обыски и уголовные дела, в том числе связанные со злоупотреблением полномочий, — не новая страница в карьере Александра Мысика. Приняв дела своего предшественника, Николая Хвана, он оказался в той же гуще событий — иски, суды и выплаты миллионных долгов генподрядчику строительства станции.

В начале 2015 года Александр Мысик перешел на должность заместителя главы департамента транспорта в мэрию, практически одновременно со своим руководителем Сергеем Райхманом, сообщало издание «Континент Сибирь». Но через несколько месяцев покинул эту должность и вернулся в УЗСПТС.

Госзакупки и канализация

Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений — муниципальное предприятие, которое отвечает за подземные инженерные коммуникации, прежде всего, метрополитена.

Как руководитель предприятия Александр Мысик регулярно объяснял, что с ливневками, когда уберут трещины в асфальте и что будет с проектно-сметной документацией строительства Дзержинской линии метрополитена. С последним вопросом история отдельная — разработали проектно-сметную документацию, потом выяснилось, что она не может пройти экспертизу из-за неправильного оформления. Прошел не один год, а мэрия и губернатор до сих пор не могут определиться, кто тормозит процесс, из-за чего нам так и не дают федеральных денег на продолжение строительства метро.

УЗСПТС также является застройщиком ЖК «На Ельцовской». Проблемы с долгостроями начались больше десяти лет назад. Дома постепенно сдают, но сроки сдачи нарушаются, дольщики обращаются в суд.

В 2021 году МУП УЗСПТС дали новое название из-за расширенного функционала

В 2021 году МУП УЗСПТС дали новое название из-за расширенного функционала

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Теперь МиР

В прошлом году УЗСПТС переименовали в МП «МЕТРО МиР» (муниципальное предприятие Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры).

МП «Метро МиР» — организация, по поручению мэрии размещающая муниципальные заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирующая работу исполнителей контрактов. Выручка компании в 2021 году достигла 888,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн. За всё время работы «Метро МиР» заключил госконтрактов на 2,1 млрд рублей, за последние 12 месяцев — на 122,7 млн рублей. Как заказчик компания заключила госконтракты на 5,9 млрд рублей, за последние 12 месяцев — на 502,9 млн рублей.

В мэрии новое имя объясняли тем, что оно должно соответствовать тому, чем предприятие занимается. А функций у него по-прежнему достаточно.

— Сегодня мы делаем ставку на одного Мысика. У нас Мысик и метро строит, и мост ремонтирует, документацию делает — всё делает, — выразил недавно свое мнение депутат Заксобрания Александр Барсуков во время обсуждения перспектив строительства метрополитена.

Объект сдан, можно забирать

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу. Эксперты полагают, что обвинение могли предъявить и раньше, но откладывали, чтобы предприятие успело сдать основные объекты строительства.

— Мысик — это не просто доверенное лицо Локтя, а «универсальный солдат», готовый отважно или безрассудно браться за любые поручения, даже несмотря на нехватку компетенций. Собственно, так он и укрепил свои позиции после смены мэра, сторонясь публичной политики и подставляя Локтю плечо для воплощения любых строительных амбиций градоначальника, — считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. — Сложно назвать Мысика членом команды Локтя, он сам по себе. И в отношениях с силовиками Мысик — самостоятельный игрок, до сих пор ему удавалось решать свои проблемные вопросы, несмотря на высокие риски.

Эксперты считают, что обвинение Александру Мысику бросает тень на руководство города перед выборами

Эксперты считают, что обвинение Александру Мысику бросает тень на руководство города перед выборами

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По мнению эксперта, в политическом плане это уголовное дело действительно бьет по репутации мэра, потому что речь идет про сомнительное качество строительства нового ЛДС:

— Пусть турнир и отменили, внимание к этим объектам сфокусировано и на уровне электората, и на уровне федеральной власти. То, что за объект несет ответственность муниципалитет, не останется без оценок.

Андрей Кузнецов полагает, что сегодняшний эпизод может быть лишь первым и возникнет еще много вопросов к объектам инфраструктуры нового стадиона. Но уже можно начинать разбираться, ведь объекты почти готовы к сдаче. Статья «за превышение полномочий», а не за мошенничество — потому, что мошенничество предполагает корыстный интерес, а в этом деле его не нашли.

—Удобное время для смены руководителя предприятия, ставшего ключевым заказчиком по муниципальным объектам. Так совпало, что с начала ноября повышенный интерес к новосибирскому метрострою (ключевой сфере деятельности «Метро МиР») стали проявлять на уровне областной власти, — рассуждает Андрей Кузнецов. — Под губернаторские выборы — 2023 деньги на новосибирское метро может выделить Москва. Хотя сам Мысик и не входит в число значимых политических игроков, за его должность могут побороться влиятельные политические силы.

Летом в Новосибирске начали задерживать чиновников, причастных к махинациям в дорожных работах. Кого, зачем и почему — читайте в расследовании журналистов НГС.

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