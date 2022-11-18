«Это не просто доверенное лицо Локтя»: кто такой Александр Мысик и что будет со стройкой метро после его задержания

В Новосибирске задержали руководителя «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Главного эксперта по строительству метро, мостов и дорог обвиняют в причинении ущерба в сотни миллионов рублей — по данным следствия, он брал речной песок для строительства дороги от пляжа «Наутилус» до новой ледовой арены, что не отвечает требованиям безопасности. Из-за этого дорогу не сдадут вовремя, а это ставит под угрозу открытие ЛДС и проведение спортивных мероприятий. Это уже не первые попытки предъявить обвинение Александру Мысику. Эксперты уверены, что силовые структуры ждали подходящего момента, когда срок сдачи основных объектов будет подходить к концу. К тому же задержание Мысика бросает тень на мэра Анатолия Локтя в преддверии выборов. НГС рассказывает, кто такой Александр Мысик и почему его фигура имеет такое значение в работе города.
16 ноября к зданию муниципального предприятия «МЕТРО МиР» подъехал микроавтобус без опознавательных знаков — силовики провели обыски, чуть позже задержали его руководителя Александра Мысика и предъявили обвинение в превышении полномочий. Речь идет о строительстве одного из ключевых объектов в районе нового ЛДС — дороги от пляжа «Наутилус» к зданию ледовой арены.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год предприятие добывало песок в протоке Оби, чтобы использовать его для строительства дороги, хотя это не предусмотрено проектом и не отвечает требованиям безопасности. Следовательно, дорогу с такими нарушениями сдать невозможно и сдачу самого стадиона, вероятно, придется отложить, что сорвет сроки проведения спортивных мероприятий на новом ЛДС.
— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По этой статье Александру Мысику грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сам он вину не признает.
Уголовные дела и департамент транспорта
Имя Александра Мысика вошло в новостную повестку в 2011 году, когда он сменил на посту начальника МУП УЗСПТС Николая Хвана, против которого следователи возбудили три дела: по подозрению в злоупотреблении полномочиями и растрате в процессе строительства станции метро «Золотая Нива».
Обыски и уголовные дела, в том числе связанные со злоупотреблением полномочий, — не новая страница в карьере Александра Мысика. Приняв дела своего предшественника, Николая Хвана, он оказался в той же гуще событий — иски, суды и выплаты миллионных долгов генподрядчику строительства станции.
В начале 2015 года Александр Мысик перешел на должность заместителя главы департамента транспорта в мэрию, практически одновременно со своим руководителем Сергеем Райхманом, сообщало издание «Континент Сибирь». Но через несколько месяцев покинул эту должность и вернулся в УЗСПТС.
Госзакупки и канализация
Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений — муниципальное предприятие, которое отвечает за подземные инженерные коммуникации, прежде всего, метрополитена.
Как руководитель предприятия Александр Мысик регулярно объяснял, что с ливневками, когда уберут трещины в асфальте и что будет с проектно-сметной документацией строительства Дзержинской линии метрополитена. С последним вопросом история отдельная — разработали проектно-сметную документацию, потом выяснилось, что она не может пройти экспертизу из-за неправильного оформления. Прошел не один год, а мэрия и губернатор до сих пор не могут определиться, кто тормозит процесс, из-за чего нам так и не дают федеральных денег на продолжение строительства метро.
УЗСПТС также является застройщиком ЖК «На Ельцовской». Проблемы с долгостроями начались больше десяти лет назад. Дома постепенно сдают, но сроки сдачи нарушаются, дольщики обращаются в суд.
Теперь МиР
В прошлом году УЗСПТС переименовали в МП «МЕТРО МиР» (муниципальное предприятие Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры).
МП «Метро МиР» — организация, по поручению мэрии размещающая муниципальные заказы на проектирование и строительство объектов метро и других подземных сооружений, а также координирующая работу исполнителей контрактов. Выручка компании в 2021 году достигла 888,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн. За всё время работы «Метро МиР» заключил госконтрактов на 2,1 млрд рублей, за последние 12 месяцев — на 122,7 млн рублей. Как заказчик компания заключила госконтракты на 5,9 млрд рублей, за последние 12 месяцев — на 502,9 млн рублей.
В мэрии новое имя объясняли тем, что оно должно соответствовать тому, чем предприятие занимается. А функций у него по-прежнему достаточно.
— Сегодня мы делаем ставку на одного Мысика. У нас Мысик и метро строит, и мост ремонтирует, документацию делает — всё делает, — выразил недавно свое мнение депутат Заксобрания Александр Барсуков во время обсуждения перспектив строительства метрополитена.
Объект сдан, можно забирать
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу. Эксперты полагают, что обвинение могли предъявить и раньше, но откладывали, чтобы предприятие успело сдать основные объекты строительства.
— Мысик — это не просто доверенное лицо Локтя, а «универсальный солдат», готовый отважно или безрассудно браться за любые поручения, даже несмотря на нехватку компетенций. Собственно, так он и укрепил свои позиции после смены мэра, сторонясь публичной политики и подставляя Локтю плечо для воплощения любых строительных амбиций градоначальника, — считает главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. — Сложно назвать Мысика членом команды Локтя, он сам по себе. И в отношениях с силовиками Мысик — самостоятельный игрок, до сих пор ему удавалось решать свои проблемные вопросы, несмотря на высокие риски.
По мнению эксперта, в политическом плане это уголовное дело действительно бьет по репутации мэра, потому что речь идет про сомнительное качество строительства нового ЛДС:
— Пусть турнир и отменили, внимание к этим объектам сфокусировано и на уровне электората, и на уровне федеральной власти. То, что за объект несет ответственность муниципалитет, не останется без оценок.
Андрей Кузнецов полагает, что сегодняшний эпизод может быть лишь первым и возникнет еще много вопросов к объектам инфраструктуры нового стадиона. Но уже можно начинать разбираться, ведь объекты почти готовы к сдаче. Статья «за превышение полномочий», а не за мошенничество — потому, что мошенничество предполагает корыстный интерес, а в этом деле его не нашли.
—Удобное время для смены руководителя предприятия, ставшего ключевым заказчиком по муниципальным объектам. Так совпало, что с начала ноября повышенный интерес к новосибирскому метрострою (ключевой сфере деятельности «Метро МиР») стали проявлять на уровне областной власти, — рассуждает Андрей Кузнецов. — Под губернаторские выборы — 2023 деньги на новосибирское метро может выделить Москва. Хотя сам Мысик и не входит в число значимых политических игроков, за его должность могут побороться влиятельные политические силы.
Летом в Новосибирске начали задерживать чиновников, причастных к махинациям в дорожных работах. Кого, зачем и почему — читайте в расследовании журналистов НГС.