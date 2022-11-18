«Это не просто доверенное лицо Локтя»: кто такой Александр Мысик и что будет со стройкой метро после его задержания

16 ноября к зданию муниципального предприятия «МЕТРО МиР» подъехал микроавтобус без опознавательных знаков — силовики провели обыски, чуть позже задержали его руководителя Александра Мысика и предъявили обвинение в превышении полномочий. Речь идет о строительстве одного из ключевых объектов в районе нового ЛДС — дороги от пляжа «Наутилус» к зданию ледовой арены.



По версии следствия, с 2019 по 2021 год предприятие добывало песок в протоке Оби, чтобы использовать его для строительства дороги, хотя это не предусмотрено проектом и не отвечает требованиям безопасности. Следовательно, дорогу с такими нарушениями сдать невозможно и сдачу самого стадиона, вероятно, придется отложить, что сорвет сроки проведения спортивных мероприятий на новом ЛДС.

