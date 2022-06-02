СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 61.47
eur 63.66
Тема дняДопросы и задержания по делу о качестве дорог
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Допросы и задержания по делу о качестве новосибирских дорог. Кто уже сидит под замком?

Силовики Новосибирска начали активную работу по выявлению причастных к крупному хищению на дорожном ремонте

1 298
В Новосибирске начались допросы и задержания лиц, причастных к дорожному ремонту и контролю качества выполненных дорожных работ

В Новосибирске начались допросы и задержания лиц, причастных к дорожному ремонту и контролю качества выполненных дорожных работ

Поделиться

В Новосибирске начались задержания чиновников и других лиц, причастных к строительству дорог и качеству дорожных работ. Как стало известно НГС, несколько человек 31 мая вызывали в полицию для дачи показаний. Двое — чиновник и владелец одной из дорожных компаний — в результате этих бесед остались в изоляторе временного содержания, остальных пока отпустили. Корреспонденты НГС Илья Калинин и Павел Тиунов выясняли, кого задержали и что могли им предъявить следователи.

Что случилось


1 июня стало известно о задержании начальника лаборатории контроля МКУ «Управления дорожного строительства» Василия Лаврентьева и предпринимателя Вахида Заманова. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах. Обоих подозревают в махинациях, совершенных при ремонте городских дорог. Ближайшие двое суток оба проведут в изоляторе временного содержания, пока следователи ГСУ МВД по НСО определяются с деталями обвинения.

Общественник Владимир Кириллов, сославшись на свои источники в муниципальной власти, рассказал корреспонденту НГС, что в числе задержанных был и начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» Владислав Кондратьев, а также «представители азербайджанской диаспоры».

— Задержали якобы за взятку двух чиновников и вроде трех представителей азербайджанской диаспоры. А кое-кто вроде за границу свалил, представитель другой диаспоры. Я так понимаю, это каким-то образом связано с вашей статьей про «королей дорог». И вот кого-то из этой когорты и взяли, — рассказал корреспонденту НГС Кириллов.

Позднее Владислав Кондратьев опроверг информацию о своем задержании, уточнив, что его вызывали в полицию только в качестве свидетеля. Детали разговора и кого еще вызывали из мэрии на беседу, Кондратьев прокомментировать не смог, пояснив, что ему сказали не делать этого.

— Опрос проводили в качестве свидетеля. Пригласили [вчера в полицию], я приехал, мне задали несколько вопросов, и я уехал. Час максимум [пробыл там]. Это было примерно в обеденное время, — единственное, что смог рассказать Владислав Кондратьев журналисту.

По информации источника НГС, из мэрии на допрос в полицию вызывали целый отдел строительного контроля, который возглавляет Кондратьев

По информации источника НГС, из мэрии на допрос в полицию вызывали целый отдел строительного контроля, который возглавляет Кондратьев

Поделиться

За что задержали. Версия Кириллова


По мнению Владимира Кириллова, допросы и задержания начались по делу, связанному с некачественным дорожным ремонтом и отсутствием контроля со стороны чиновников мэрии.

— Лаврентьев [Василий] — начальник непосредственно самой лаборатории, которая должна была якобы проводить испытания выполненных работ: вырубку асфальта и так далее. Но де-факто она ничего не делала, второе — не имела право проводить эти работы, поскольку не была должным образом аккредитована в Ростехрегулировании как лаборатория, — рассказывает Кириллов.

Как утверждает общественник, к махинациям, связанным с дорожными работами, в какой-то момент стали причастны ряд компаний, которыми владели представители азербайджанской диаспоры.

— Они (дорожные компании. — Прим. ред.) делают [работу] на больших откатах, главное — не проводить лабораторный контроль. Плюс еще с другими конкурировали тем, что падали на торгах на 30–40%. И это была системная проблема, о которой мне жаловались главы разных муниципальных образований. И постепенно они (дорожники. — Прим. ред.), начинавшие с дорог области, зашли в Новосибирск, — рассказывает Владимир Кириллов.

Кириллов поясняет, что рабочая схема при дорожных работах обычно следующая: компания получает из бюджета предоплату в размере 30%, потом выполняет какой-то объем работ, после проверяется с помощью специальных вырубок качество дорожного полотна, и уже тогда дорожники получают оставшиеся 70%. «Свои» же компании, утверждает Кириллов, получали сразу 100% предоплаты, и проверка качества работ обычно не проводилась.

Пока в ИВС оставили двух человек: чиновника мэрии и предпринимателя, занимающегося дорожными работами

Пока в ИВС оставили двух человек: чиновника мэрии и предпринимателя, занимающегося дорожными работами

Поделиться

За что задержали. Версия силовиков


По словам собеседника НГС в правоохранительных органах, речь идет о выделении бюджетных средств на восстановление дорожного полотна на некоторых магистралях Калининского района: в частности, улицах Богдана Хмельницкого, Писемского, Дунаевского. Якобы после проведения ремонта последующая проверка выявила, что толщина асфальтобетонного покрытия не соответствует заявленным требованиям.

— В результате произошло хищение материала на сумму более 2 миллионов рублей, — отметил источник.

При этом он подчеркнул, что уголовное дело было возбуждено по факту выявленного преступления, а не в отношении конкретного лица. Начальник лаборатории отдела контроля качества МКУ «УДС» Василий Лаврентьев и представитель ООО СУ «СибСтрой» Вахид Заманов проходят по делу подозреваемыми. Они были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (регулирует основания для задержания) и помещены в изолятор временного содержания.

В компании «СибСтрой» информацию о задержании Вахида Заманова комментировать отказались. Девушка, ответившая на телефонный звонок, бросила трубку.

Пока подробности задержания силовики официально не раскрывают

Пока подробности задержания силовики официально не раскрывают

Поделиться

Кто такой Заманов


Заманов Вахид Аламдар Оглы, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредил ООО СУ «СибСтрой» в 2007 году и являлся непосредственным руководителем компании до 2011 года. В 2015 году Заманов выведен из состава учредителей. После него в разное время в списке учредителей значились Заманов Игид Аламдар Оглы, Заманов Гаракиши Оглы. В настоящее время учредителем и директором компании является Заманова Елена Васильевна.

В декабре 2014 года «СибСтрой» заключил два контракта с МКУ «Управление дорожного строительства» на общую сумму более 9,5 миллиона рублей. Согласно открытым данным, компания участвовала в ремонте асфальтобетонного покрытия дорог города Новосибирска. При этом на каких конкретно улицах проводились работы, не указано. Информации об иных госконтрактах с «УДС» сервис не содержит.

Всего за время своего существования «СибСтрой» заключил 131 госконтракт на сумму более 613 миллионов рублей. Только в апреле 2022 года было заключено три контракта — на ремонт улицы Лесная в деревне Издревая (5,5 миллиона рублей), на строительство дороги в поселке Линево (32,8 миллиона рублей), а также на ремонт автомобильного моста через реку Тула по улице Ватутина в Новосибирске (46,8 миллиона рублей).

На конец 2021 года выручка предприятия оценивалась в сумму 156,5 миллиона рублей, прибыль — 3,2 миллиона рублей.

Вахид Заманов также является соучредителем компаний: ООО «СТК» (аренда и лизинг транспортных средств и оборудования), ООО «Модуль-НСК» (производство строительных металлических конструкций), ООО «Эдельвейс» (покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества).

По поводу избежавшего задержания второго чиновника мэрии источник НГС заметил: «Думает, что отмажется»

По поводу избежавшего задержания второго чиновника мэрии источник НГС заметил: «Думает, что отмажется»

Поделиться

Кого еще могли вызывать в полицию


В разговоре с корреспондентом НГС Владимир Кириллов уточнял, что следователи проявляли интерес как минимум к трем представителям азербайджанской диаспоры из числа дорожников. В разговоре общественник также упомянул и известного владельца компании «Перлит-Строй» Колю Кулиджаняна. Бизнес Кулиджаняна попал в рейтинг НГС по «дорожным королям».

Коля Кулиджанян родом из Армении, построил в Новосибирске за 250 миллионов рублей две снегоплавильные станции. «Перлит-Строй» в 2022 году получила госконтрактов на сумму в 112,6 миллиона рублей, за весь период своей работы — на 3,5 миллиарда рублей.

Упомянув в разговоре с журналистом Кулиджаняна, Кириллов пояснил, что тот якобы из-за всей этой полицейской активности спешно уехал за границу. Корреспондент НГС не смог разыскать самого бизнесмена, но дозвонился до его сына Арсена Кулиджаняна.

— Он (Коля Кулиджанян. — Прим. ред.) не в городе. Он просто по семейным обстоятельствам [уехал], там ничего такого нет… На территории России он. Поездка планировалась давно. <…> А то, что проверяют [дорожников]… Мы за свое качество [дорожных] работ не сомневаемся. У нас есть объем работ на этот год, мы планируем и дальше работать, — заявил сын бизнесмена Арсен Кулиджанян.

В составленном НГС топ-5 компаний, которые зарабатывают больше остальных на дорожном ремонте в Новосибирске (всю область мы пока не брали), есть две фирмы, владельцами которых являются представители азербайджанской диаспоры. Это лидер рейтинга «СтройСити» во главе с Техраном Аликбером оглы Алиевым и компания «СТС-Плюс», которой владеет Октай Мирза оглы Гусейнов.

«СтройСити» в 2022 году по госконтрактам получит 161,9 миллиона рублей (за всё время существования компании — 2,2 миллиарда рублей), «СТС-Плюс» — 42 миллиона рублей (за весь период — 1,4 миллиарда).

Корреспондент НГС обратился в обе компании с вопросом: вызывали ли их руководство в полицию для каких-либо бесед на тему дорожного строительства? В «СТС-Плюс» сообщили, что их это не коснулась.

— Нет, с нашим руководством никаких бесед у правоохранителей не было. Никого не вызывали, никого не приглашали, — уточнил корреспонденту НГС заместитель директора «СТС-Плюс» Алексей Навалов.

В «СтройСити» застать руководство на рабочем месте не удалось, но секретарь пообещала оперативно передать информацию директору. Однако за время подготовки материала никто из руководства или учредителей «СтройСити» на связь так и не вышел.

Журналисты НГС обратились с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать задержание Лаврентьева и Заманова, однако за время, пока готовился материал, ответ из главка так и не поступил. В пресс-центре мэрии по телефону корреспонденту НГС заявили, что не могут комментировать задержание сотрудников городской администрации и посоветовали обращаться в полицию.

26 мая НГС выложил рейтинг самых крупных дорожных подрядчиков — изучаем, кто зарабатывает на новосибирских дорогах миллионы рублей.

По теме

дорожное строительствозадержаниядороги
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2