Допросы и задержания по делу о качестве новосибирских дорог. Кто уже сидит под замком?

— Задержали якобы за взятку двух чиновников и вроде трех представителей азербайджанской диаспоры. А кое-кто вроде за границу свалил, представитель другой диаспоры. Я так понимаю, это каким-то образом связано с вашей статьей про «королей дорог». И вот кого-то из этой когорты и взяли, — рассказал корреспонденту НГС Кириллов.



Позднее Владислав Кондратьев опроверг информацию о своем задержании, уточнив, что его вызывали в полицию только в качестве свидетеля. Детали разговора и кого еще вызывали из мэрии на беседу, Кондратьев прокомментировать не смог, пояснив, что ему сказали не делать этого.

