Допросы и задержания по делу о качестве новосибирских дорог. Кто уже сидит под замком?

В Новосибирске начались задержания чиновников и других лиц, причастных к строительству дорог и качеству дорожных работ. Как стало известно НГС, несколько человек 31 мая вызывали в полицию для дачи показаний. Двое — чиновник и владелец одной из дорожных компаний — в результате этих бесед остались в изоляторе временного содержания, остальных пока отпустили. Корреспонденты НГС Илья Калинин и Павел Тиунов выясняли, кого задержали и что могли им предъявить следователи.
Что случилось
1 июня стало известно о задержании начальника лаборатории контроля МКУ «Управления дорожного строительства» Василия Лаврентьева и предпринимателя Вахида Заманова. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах. Обоих подозревают в махинациях, совершенных при ремонте городских дорог. Ближайшие двое суток оба проведут в изоляторе временного содержания, пока следователи ГСУ МВД по НСО определяются с деталями обвинения.
Общественник Владимир Кириллов, сославшись на свои источники в муниципальной власти, рассказал корреспонденту НГС, что в числе задержанных был и начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» Владислав Кондратьев, а также «представители азербайджанской диаспоры».
— Задержали якобы за взятку двух чиновников и вроде трех представителей азербайджанской диаспоры. А кое-кто вроде за границу свалил, представитель другой диаспоры. Я так понимаю, это каким-то образом связано с вашей статьей про «королей дорог». И вот кого-то из этой когорты и взяли, — рассказал корреспонденту НГС Кириллов.
Позднее Владислав Кондратьев опроверг информацию о своем задержании, уточнив, что его вызывали в полицию только в качестве свидетеля. Детали разговора и кого еще вызывали из мэрии на беседу, Кондратьев прокомментировать не смог, пояснив, что ему сказали не делать этого.
— Опрос проводили в качестве свидетеля. Пригласили [вчера в полицию], я приехал, мне задали несколько вопросов, и я уехал. Час максимум [пробыл там]. Это было примерно в обеденное время, — единственное, что смог рассказать Владислав Кондратьев журналисту.
За что задержали. Версия Кириллова
По мнению Владимира Кириллова, допросы и задержания начались по делу, связанному с некачественным дорожным ремонтом и отсутствием контроля со стороны чиновников мэрии.
— Лаврентьев [Василий] — начальник непосредственно самой лаборатории, которая должна была якобы проводить испытания выполненных работ: вырубку асфальта и так далее. Но де-факто она ничего не делала, второе — не имела право проводить эти работы, поскольку не была должным образом аккредитована в Ростехрегулировании как лаборатория, — рассказывает Кириллов.
Как утверждает общественник, к махинациям, связанным с дорожными работами, в какой-то момент стали причастны ряд компаний, которыми владели представители азербайджанской диаспоры.
— Они (дорожные компании. — Прим. ред.) делают [работу] на больших откатах, главное — не проводить лабораторный контроль. Плюс еще с другими конкурировали тем, что падали на торгах на 30–40%. И это была системная проблема, о которой мне жаловались главы разных муниципальных образований. И постепенно они (дорожники. — Прим. ред.), начинавшие с дорог области, зашли в Новосибирск, — рассказывает Владимир Кириллов.
Кириллов поясняет, что рабочая схема при дорожных работах обычно следующая: компания получает из бюджета предоплату в размере 30%, потом выполняет какой-то объем работ, после проверяется с помощью специальных вырубок качество дорожного полотна, и уже тогда дорожники получают оставшиеся 70%. «Свои» же компании, утверждает Кириллов, получали сразу 100% предоплаты, и проверка качества работ обычно не проводилась.
За что задержали. Версия силовиков
По словам собеседника НГС в правоохранительных органах, речь идет о выделении бюджетных средств на восстановление дорожного полотна на некоторых магистралях Калининского района: в частности, улицах Богдана Хмельницкого, Писемского, Дунаевского. Якобы после проведения ремонта последующая проверка выявила, что толщина асфальтобетонного покрытия не соответствует заявленным требованиям.
— В результате произошло хищение материала на сумму более 2 миллионов рублей, — отметил источник.
При этом он подчеркнул, что уголовное дело было возбуждено по факту выявленного преступления, а не в отношении конкретного лица. Начальник лаборатории отдела контроля качества МКУ «УДС» Василий Лаврентьев и представитель ООО СУ «СибСтрой» Вахид Заманов проходят по делу подозреваемыми. Они были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (регулирует основания для задержания) и помещены в изолятор временного содержания.
В компании «СибСтрой» информацию о задержании Вахида Заманова комментировать отказались. Девушка, ответившая на телефонный звонок, бросила трубку.
Кто такой Заманов
Заманов Вахид Аламдар Оглы, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредил ООО СУ «СибСтрой» в 2007 году и являлся непосредственным руководителем компании до 2011 года. В 2015 году Заманов выведен из состава учредителей. После него в разное время в списке учредителей значились Заманов Игид Аламдар Оглы, Заманов Гаракиши Оглы. В настоящее время учредителем и директором компании является Заманова Елена Васильевна.
В декабре 2014 года «СибСтрой» заключил два контракта с МКУ «Управление дорожного строительства» на общую сумму более 9,5 миллиона рублей. Согласно открытым данным, компания участвовала в ремонте асфальтобетонного покрытия дорог города Новосибирска. При этом на каких конкретно улицах проводились работы, не указано. Информации об иных госконтрактах с «УДС» сервис не содержит.
Всего за время своего существования «СибСтрой» заключил 131 госконтракт на сумму более
На конец 2021 года выручка предприятия оценивалась в сумму 156,5 миллиона рублей, прибыль — 3,2 миллиона рублей.
Вахид Заманов также является соучредителем компаний: ООО «СТК» (аренда и лизинг транспортных средств и оборудования), ООО «Модуль-НСК» (производство строительных металлических конструкций), ООО «Эдельвейс» (покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества).
Кого еще могли вызывать в полицию
В разговоре с корреспондентом НГС Владимир Кириллов уточнял, что следователи проявляли интерес как минимум к трем представителям азербайджанской диаспоры из числа дорожников. В разговоре общественник также упомянул и известного владельца компании «Перлит-Строй» Колю Кулиджаняна. Бизнес Кулиджаняна попал в рейтинг НГС по «дорожным королям».
Коля Кулиджанян родом из Армении, построил в Новосибирске за 250 миллионов рублей две снегоплавильные станции. «Перлит-Строй» в 2022 году получила госконтрактов на сумму в
Упомянув в разговоре с журналистом Кулиджаняна, Кириллов пояснил, что тот якобы из-за всей этой полицейской активности спешно уехал за границу. Корреспондент НГС не смог разыскать самого бизнесмена, но дозвонился до его сына Арсена Кулиджаняна.
— Он (Коля Кулиджанян. — Прим. ред.) не в городе. Он просто по семейным обстоятельствам [уехал], там ничего такого нет… На территории России он. Поездка планировалась давно. <…> А то, что проверяют [дорожников]… Мы за свое качество [дорожных] работ не сомневаемся. У нас есть объем работ на этот год, мы планируем и дальше работать, — заявил сын бизнесмена Арсен Кулиджанян.
В составленном НГС топ-5 компаний, которые зарабатывают больше остальных на дорожном ремонте в Новосибирске (всю область мы пока не брали), есть две фирмы, владельцами которых являются представители азербайджанской диаспоры. Это лидер рейтинга «СтройСити» во главе с Техраном Аликбером оглы Алиевым и компания «СТС-Плюс», которой владеет Октай Мирза оглы Гусейнов.
«СтройСити» в 2022 году по госконтрактам получит 161,9 миллиона рублей (за всё время существования компании — 2,2 миллиарда рублей), «СТС-Плюс» — 42 миллиона рублей (за весь период — 1,4 миллиарда).
Корреспондент НГС обратился в обе компании с вопросом: вызывали ли их руководство в полицию для каких-либо бесед на тему дорожного строительства? В «СТС-Плюс» сообщили, что их это не коснулась.
— Нет, с нашим руководством никаких бесед у правоохранителей не было. Никого не вызывали, никого не приглашали, — уточнил корреспонденту НГС заместитель директора «СТС-Плюс» Алексей Навалов.
В «СтройСити» застать руководство на рабочем месте не удалось, но секретарь пообещала оперативно передать информацию директору. Однако за время подготовки материала никто из руководства или учредителей «СтройСити» на связь так и не вышел.
Журналисты НГС обратились с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать задержание Лаврентьева и Заманова, однако за время, пока готовился материал, ответ из главка так и не поступил. В пресс-центре мэрии по телефону корреспонденту НГС заявили, что не могут комментировать задержание сотрудников городской администрации и посоветовали обращаться в полицию.
26 мая НГС выложил рейтинг самых крупных дорожных подрядчиков — изучаем, кто зарабатывает на новосибирских дорогах миллионы рублей.