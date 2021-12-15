Губернатор объяснил, почему нет денег на строительство новосибирского метро

Новосибирску не дают федеральные деньги на продолжение строительства метрополитена, потому что до сих пор не готова проектно-сметная документация. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Переговоры ведутся. Но я уже ни один раз своим коллегам говорил, и это касается любого объекта. Можно вести переговоры на самом высоком уровне. Можно получить пачку писем с важными визами. Но если у тебя нет на руках проектно-сметной документации, пытаться получить федеральные деньги — безнадежно. Поэтому сегодня я до сих пор жду завершения разработки ПСД, — объяснил Андрей Травников.
При этом осенью мэр Анатолий Локоть заявил, что документы готовы, но городские власти не могут направить документы на достройку Дзержинской линии метро, потому что неизвестны источники финансирования.
— У нас разработана полноценная документация, она актуализирована полностью. Остается один момент — источники финансирования. Без них невозможно пройти экспертизу. По Дзержинской линии сегодня идет переговорный процесс, который не публичен. Работа с федеральным центром ведется, — говорил 17 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Летом стало известно, что строительство второго перегонного тоннеля на станции «Золотая Нива» — конечной на Дзержинской линии обойдется 1,3 млрд рублей. В феврале исполнилось 10 лет со дня открытия станции «Золотая Нива» пока недостроенной Дзержинской линии.