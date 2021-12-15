Губернатор объяснил, почему нет денег на строительство новосибирского метро

Новосибирску не дают федеральные деньги на продолжение строительства метрополитена, потому что до сих пор не готова проектно-сметная документация. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



— Переговоры ведутся. Но я уже ни один раз своим коллегам говорил, и это касается любого объекта. Можно вести переговоры на самом высоком уровне. Можно получить пачку писем с важными визами. Но если у тебя нет на руках проектно-сметной документации, пытаться получить федеральные деньги — безнадежно. Поэтому сегодня я до сих пор жду завершения разработки ПСД, — объяснил Андрей Травников.

