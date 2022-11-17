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Главу «МЕТРО МиРа» обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби — он не признаёт вину

Этот песок считается некачественным для дорог

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Александру Мысику предъявлено обвинение

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В Новосибирске следователи предъявили обвинение в превышении полномочий руководителю муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику. Он не признал вину.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год руководитель организовал добычу песка из карьера, который находится в протоке Оби. Этот песок использовали при строительстве дорог у ледовой арены. Так как материал не предназначен для таких целей, дороги не отвечают требованиям качества и безопасности.

— Устранение указанных нарушений возможно лишь посредством физического удаления непригодных строительных материалов из слоя дорог и возведения дорог с использованием песка, отвечающего требованиям проектной документации, — говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В результате был нанесен ущерб в размере более 340 миллионов рублей. Также из-за нарушений дороги к новой ледовой арене не будут введены в эксплуатацию вовремя.

Александру Мысику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

— В ходе допроса в качестве обвиняемого вину он не признал. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, — сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу.

Накануне, 16 ноября, в здании «МЕТРО МиР» прошли обыски. Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержали руководителя организации Александра Мысика. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей.

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