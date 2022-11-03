Ищите глубже: как чиновники и депутаты обсуждают стройку метро в Новосибирске. Репортаж из Заксобрания

Начали, как принято, с красивой статистики (75 миллионов пассажиров в год) и дифирамбов новосибирскому метрополитену (предприятие само себя окупает, и все им пользуются, потому что очень удобно).



— Вопрос сам по себе назрел, и проблема зрелая, — взял слово вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. — Безусловно, сейчас нужно выработать алгоритм действий, который помог бы нам в этом вопросе и городу помог, чтобы развитие метрополитена получило второе дыхание.