Ищите глубже: как чиновники и депутаты обсуждают стройку метро в Новосибирске. Репортаж из Заксобрания
Если коротко: где метро, почему на него нет денег и давайте создавать рабочую группу
1 ноября чиновников и депутатов пригласили в Заксобрание обсудить развитие метро в Новосибирске. Речь шла об изменениях в генплане, строительстве новых станций и миллиардах, которые систематически проходят мимо Новосибирска. Журналист НГС посмотрела презентацию новых схем и стала свидетелем споров между людьми из параллельных реальностей.
«Развитие метрополитена в городе Новосибирске» — так обозначили амбициозную тему круглого стола в Законодательном собрании, куда позвали областных и городских депутатов, представителей мэрии и руководителей муниципальных предприятий, в том числе начальника метрополитена.
Казалось, речь пойдет о насущном, например о перспективах строительства Дзержинской линии. Или по крайней мере о повышении тарифа в метрополитене, которому через несколько лет нужно заменить все вагоны, иначе метро встанет. Эта тема вообще почему-то всегда уходит на задний план и поднимается очень редко: работает метро и работает, что-нибудь в итоге придумаем.
Начали, как принято, с красивой статистики (75 миллионов пассажиров в год) и дифирамбов новосибирскому метрополитену (предприятие само себя окупает, и все им пользуются, потому что очень удобно).
— Вопрос сам по себе назрел, и проблема зрелая, — взял слово вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. — Безусловно, сейчас нужно выработать алгоритм действий, который помог бы нам в этом вопросе и городу помог, чтобы развитие метрополитена получило второе дыхание.
Второе дыхание для метрополитена, как выяснилось, все понимают по-разному. Инициатор круглого стола, депутат Владимир Анисимов решил поставить акцент на том, где нужно строить новые станции в левобережье. Вообще, этот список мусолится годами, примерно пару раз в год ленты новостей местных СМИ пестрят новыми именами «бумажных» станций: «Пермская», «Площадь Станиславского», «Троллейная».
Горожанам уже неважно, где именно, лишь бы нашли лопату. Пусть не для шести новых станций, которые презентовал депутат, а хотя бы для Дзержинской линии. Проект Дзержинской ветки никак не проходит экспертизу и не находит отклика у федералов — денег, соответственно, тоже нет.
— Для того чтобы завершить строительство Дзержинской линии, необходимо строительство метродепо «Волочаевское». Ориентировочная стоимость проектирования — 150 миллионов. Срок проектирования — 12 месяцев, — напомнил заместитель мэра Олег Клемешов. — Совершенно справедливо отмечено, что без постройки левого перегонного тоннеля дальнейшее строительство невозможно.
Он пообещал, что в городском бюджете на 2023 год это предусмотрят и завершат работы по проектированию, хотя можно было бы сделать и раньше, признал заммэра.
Показывая презентацию города-мечты с десятками метростанций, Владимир Анисимов сказал, что всё это — для того, чтобы получить инвестиции, и это даст шанс самим строить дальше метро.
Единомышленникам (так назвал Владимир Анисимов присутствующих в зале) показали, как может выглядеть Ленинская линия, как можно строить метро в сторону Чистой слободы с двумя станциями. На этой схеме есть и станция «Северная» в районе Родников, с двумя промежуточными станциями. Кроме того, депутат отметил, что в перспективе нужно объединить Дзержинскую и Кировскую линию, построить второй метромост.
Но, чтобы превратить схему в задачу, он предложил ее скорректировать: вместо трех станций на Ленинской линии («Станиславского», «Пермская», «Южная»), построить две — «Пермскую» на пересечении Петропавловской и Титова, а также «Южную». Это будет дешевле и поможет избежать транспортного коллапса. После вопроса о том, где взять деньги, зрители приуныли. Владимир Анисимов предложил следующее:
— Хочу напомнить, что примерно с 2008 года была поставлена задача впервые увеличить доходную часть бюджета по собственным доходам — больше 100 миллиардов. И одним из ключевых механизмов была программа поддержки жилищного строительства.
Если коротко, он предложил проект реновации территории площадью 200 гектаров с инвестициями в 6,2 миллиарда, вложениями застройщика — 160 миллиардов. На выходе это даст выручку — 480 миллиардов, каждый год в бюджет будет поступать 137 миллиардов налогов, которых хватит и на строительство метрополитена.
Депутат горсовета Светлана Каверзина поинтересовалась деталями: почему очередная станция на улице Петропавловской, а не на больших магистралях. Ей ответили, что в презентации сделан акцент на механизм пополнения бюджета, а что и в какую очередь строить, решат эксперты.
— Еще Наполеон говорил, что для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги, — заметил депутат Государственной думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов. — Ключевой вопрос — финансирование.
Он напомнил участникам заседания, как просил Мишустина дать инфраструктурный кредит на Дзержинскую линию, потому что деньги у федералов есть — и они даже уже дают их некоторым соседним регионам.
— Председатель правительства сказал: «Извините, от Новосибирской области никаких заявок не было», — процитировал Мишустина Сулейманов. — У меня в связи с этим к министерству транспорта вопрос: мы какие-то заявки подавали или предполагаем подать?
В этот момент стало ясно, что к доске пойдет министр транспорта Анатолий Костылевский. Министр в очередной раз сказал, что в федеральный центр отправляли заявки и письма на финансирование не один раз.
Вообще, проектно-сметная документация Дзержинской линии — это отдельная страница истории строительства метрополитена в Новосибирске. Когда-то проект не приняли потому, что выяснилось, что сделали его не в том формате. В прошлом году вопрос о том, почему федералы не дают денег, задали губернатору, тот ответил, что мэрия не предоставила проектно-сметную документацию. В ответ на это замечание мэр Анатолий Локоть сказал, что ее уже давно разработали и актуализировали, но нет источников финансирования, а без них пройти экспертизу, увы, невозможно.
После очередных вопросов по новым станциям из презентации Владимира Анисимова решил выступить депутат горсовета Игорь Кудин.
— Может, я неправильно понял, не услышал? — задал он вопрос Владимиру Анисимову. — Я правильно понимаю, что вы полагаете сменить приоритеты? У нас на самом деле очень много проведено работы, в том числе по подготовке ПСД Дзержинской линии (проектно-сметной документации. — Прим. ред.). Деньги вложены, в том числе областные. Мы сейчас ставим точку и переориентируемся на Ленинскую линию? Или как?
Владимир Анисимов снова заметил, что это всего лишь вариант поисков дохода, чтобы не ждать федеральных денег. После часа обсуждений стало ясно, что люди вообще говорят о разном: одни — про то, что нужно хотя бы завершить начатое, другие — о планах до 2030 года, когда город должен прирасти десятком новых станций.
— Это утопия! Никогда мы так не построим, — прокомментировал депутат Заксобрания Вадим Агеенко презентацию коллеги. — Московский метрополитен строит по 100 станций в год, и берут федеральные деньги. Богатая Москва берет федеральные деньги! И вы это должны знать, это знают депутаты Госдумы, это знает мэр Москвы, это знает хитро-мудрый мэр Нижнего Новгорода, который успевает урвать себе на одну-две станции.
Он возмутился тем, что третий год не может решиться вопрос, кто виноват и что делать с ПСД на Дзержинскую линию. А схем метрополитена лично он видел уже штук пять, в том числе самую первую, где было чуть больше 30 станций.
На финишной прямой модераторы подчеркнули, что сейчас собираются только мнения и предложения. Это не первое и не последнее совещание на эту тему.
— Сложные времена у нас в стране. Метро в Новосибирске строилось также в сложное время, когда шла Афганская война, и денег тоже не очень-то хватало, — громко напомнил Андрей Панферов. — Но здесь вопрос в умении власти решать вопросы на федеральном уровне. Сейчас мы готовы решить всё что угодно, принять любые рекомендации, любые возможности обсудить. А на самом деле, когда дойдет до работы, окажется, что у нас те, кто за это отвечает, неспособны решать такие вопросы. Найдется у нас тот, кто ездил бы в Москву и пробивал? У нас сколько раз про эти проекты говорили, и всё время это дело заваливали. Потом вся пресса у нас любого пошива: и желтая, и красная, и зеленая, и синяя — они говорили, что здесь провалили и здесь.
Внятные итоги заседания подвести сложно. Вопрос о тарифах в метро не подняли, замену вагонов в этот раз тоже решили не обсуждать. Но некоторые решения всё же приняли: собрать предложения, встретиться еще несколько раз и создать рабочую группу, которая займется поиском денег и вопросами строительства метрополитена в Новосибирске.