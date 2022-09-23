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Спецоперация на Украине

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области подал рапорт об отправке на спецоперацию

Сейчас он ждет решения от военкомата

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Андрею Панферову 62 года

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Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт об отправке на специальную военную операцию.

— Я хотел всё это тихо сделать. Пойду общим порядком. Не знаю вообще, откуда узнали. С утра мне стали звонить журналисты, я, откровенно говоря, опешил. Потому что действие было конфиденциальным. Я такой же гражданин Российской Федерации, как и все. Общим порядком пойду, где посчитают, что мне надо служить, там и буду, — рассказал НГС Панферов.

Сейчас он ждет решения по его рапорту.

Андрей Панферов родился 1960 году в семье военнослужащего. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, сообщается в профиле Панферова на сайте партии «Единая Россия». Панферов является первым заместителем секретаря новосибирского отделения партии.

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