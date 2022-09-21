В каком порядке призывают на службу при мобилизации: инфографика
Срочников она коснуться не должна
Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в стране объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ Путин тоже подписал. Следом указ разъяснил министр обороны Сергей Шойгу. Он сказал, что призвать планируется 300 тысяч человек, причем призывать будут только тех, кто в запасе. Закон устанавливает специальную очередность для призыва запасников в случае мобилизации. Посмотрите, в каком порядке будут призывать в ВС РФ.
Накануне Госдума приняла закон, которым внесла понятие «мобилизация» в Уголовный кодекс. Согласно этому документу, за неявку по повестке в случае мобилизации или военного положения, запасникам грозит уголовная ответственность.