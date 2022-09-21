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Тема дняПризовут 300 тысяч человек
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В каком порядке призывают на службу при мобилизации: инфографика

Срочников она коснуться не должна

Призвать из запаса планируется 300 тысяч человек

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Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в стране объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ Путин тоже подписал. Следом указ разъяснил министр обороны Сергей Шойгу. Он сказал, что призвать планируется 300 тысяч человек, причем призывать будут только тех, кто в запасе. Закон устанавливает специальную очередность для призыва запасников в случае мобилизации. Посмотрите, в каком порядке будут призывать в ВС РФ.

Очередность призыва на военную службу по мобилизации

Очередность призыва на военную службу по мобилизации

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Накануне Госдума приняла закон, которым внесла понятие «мобилизация» в Уголовный кодекс. Согласно этому документу, за неявку по повестке в случае мобилизации или военного положения, запасникам грозит уголовная ответственность.

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