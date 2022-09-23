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Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Всё о частичной мобилизации в России: онлайн-трансляция

Хроника третьего дня мобилизации и новости СВО

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Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

Мария Захарова

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Полезные материалы

Более подробно узнать о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

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Мария Захарова

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Горячая линия по мобилизации

C 22 сентября в России задействована горячая линия для решения вопросов по частичной мобилизации. Её номер 122.

Часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации правительство опубликует на сайте «Объясняем.рф».

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Мария Захарова

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Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. Основные события 22 сентября мы собрали в короткий дайджест.

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Владимир ПутинРоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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