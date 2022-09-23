Всё о частичной мобилизации в России: онлайн-трансляция
Хроника третьего дня мобилизации и новости СВО
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
Полезные материалы
Более подробно узнать о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию.
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Горячая линия по мобилизации
C 22 сентября в России задействована горячая линия для решения вопросов по частичной мобилизации. Её номер 122.
Часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации правительство опубликует на сайте «Объясняем.рф».
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Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о происходящем в России на фоне объявления частичной мобилизации, а также о реакции мира и хронике СВО. Основные события 22 сентября мы собрали в короткий дайджест.
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