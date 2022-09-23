Всё о частичной мобилизации в России: онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь, а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.