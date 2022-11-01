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Власти Новосибирска сообщили, когда откроют станцию метро «Спортивная»

В лучшем варианте — в декабре

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«Спортивная» обеспечит доступ к новому ЛДС и парку возле стадиона

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Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске готовят к сдаче в декабре. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик на круглом столе в Законодательном собрании НСО, где обсуждали тему развития метрополитена.

— Могу сказать точно, строительная готовность будет обеспечена в этом году — 100%, — подтвердил Александр Мысик. — Оптимистичный вариант — предполагаем сдать ее в декабре этого года.

Он отметил, что станция очень сложная, но функциональная. Внешний вид платформы не всем нравится, но световая подсветка значительно улучшит фасады.

Осенью на станции поставили турникеты, завершают работы по монтажу потолка, благоустраивают прилегающую территорию. Сроки открытия станции переносились несколько раз: в конце лета речь шла о том, что станцию откроют в сентябре, в сентябре срок перенесли на октябрь.

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