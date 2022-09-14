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Мэр Новосибирска назвал срок завершения строительства «Спортивной»

Сейчас большинство работ выполнены

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Ранее на станции установили эскалаторы

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Работы по строительству станции метро «Спортивная» собираются завершить в октябре. Ранее власти заявляли, что срок окончания работ — сентябрь 2022 года.

— Строительство станции находится в завершающей стадии. И дело уже не в процентах. Мы обращаем внимание на конкретные виды работ, которые необходимо сделать, чтобы запустить станцию, получить разрешение на эксплуатацию. В октябре строительство станции будет завершено, — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции 14 сентября.

По словам главы города, сейчас на станции ставят турникеты, завершают работы по монтажу потолка в центральном фойе, благоустраивают прилегающую территорию. Фасад здания практически готов.

Станция метро «Спортивная» расположена рядом со строящейся ледовой ареной. В августе стало известно, что работы отстают от графика на 78 дней. Посмотрите, что происходит на объекте.

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