Мэр Новосибирска назвал срок завершения строительства «Спортивной»

Работы по строительству станции метро «Спортивная» собираются завершить в октябре. Ранее власти заявляли, что срок окончания работ — сентябрь 2022 года.

— Строительство станции находится в завершающей стадии. И дело уже не в процентах. Мы обращаем внимание на конкретные виды работ, которые необходимо сделать, чтобы запустить станцию, получить разрешение на эксплуатацию. В октябре строительство станции будет завершено, — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции 14 сентября.