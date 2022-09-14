Мэр Новосибирска назвал срок завершения строительства «Спортивной»
Сейчас большинство работ выполнены
Работы по строительству станции метро «Спортивная» собираются завершить в октябре. Ранее власти заявляли, что срок окончания работ — сентябрь 2022 года.
— Строительство станции находится в завершающей стадии. И дело уже не в процентах. Мы обращаем внимание на конкретные виды работ, которые необходимо сделать, чтобы запустить станцию, получить разрешение на эксплуатацию. В октябре строительство станции будет завершено, — сообщил Анатолий Локоть на пресс-конференции 14 сентября.
По словам главы города, сейчас на станции ставят турникеты, завершают работы по монтажу потолка в центральном фойе, благоустраивают прилегающую территорию. Фасад здания практически готов.
Станция метро «Спортивная» расположена рядом со строящейся ледовой ареной. В августе стало известно, что работы отстают от графика на 78 дней. Посмотрите, что происходит на объекте.