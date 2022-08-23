«Готовность не более 70%»: что происходит в Новосибирске на стройке ЛДС, которую поручил проверить зампред
Арену в Новосибирске строят с опозданием на 78 дней
В Новосибирске продолжается строительство ледовой арены на улице Немировича-Данченко. Работы планируют завершить в декабре. Сегодня, 23 августа, объект посетил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко — он поручил проверить стройку из-за срывов сроков.
— Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается! — цитирует Дмитрия Чернышенко его пресс-служба.
На снимках фотокорреспондента НГС Анны Шеломовой можно увидеть, что сейчас происходит на стройке.
— На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство, — заявил заместитель председателя Правительства РФ.
Рядом со стройкой ледовой арены строят станцию метро «Спортивная» и обустраивают парк на набережной Оби. В начале августа вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, какой будет эта площадка для отдыха горожан и когда ждать ее открытия. Читайте об этом в нашем репортаже.