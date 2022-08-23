СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 59.74
eur 59.53
Тема дняМагазин H&M открылся в Новосибирске
Все новости
Все новости

«Готовность не более 70%»: что происходит в Новосибирске на стройке ЛДС, которую поручил проверить зампред

Арену в Новосибирске строят с опозданием на 78 дней

668

Первые сваи на стройке забили в сентябре 2019 года, сейчас на объекте идет внутренняя отделка

Поделиться

В Новосибирске продолжается строительство ледовой арены на улице Немировича-Данченко. Работы планируют завершить в декабре. Сегодня, 23 августа, объект посетил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко — он поручил проверить стройку из-за срывов сроков.

— Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается! — цитирует Дмитрия Чернышенко его пресс-служба.

На снимках фотокорреспондента НГС Анны Шеломовой можно увидеть, что сейчас происходит на стройке.

На арене устанавливают шумоизоляцию акустическим панелям. Сроки поставки спортивного освещения сдвинулись, оно поступит на объект в октябре

На арене устанавливают шумоизоляцию акустическим панелям. Сроки поставки спортивного освещения сдвинулись, оно поступит на объект в октябре

Поделиться

— На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство, — заявил заместитель председателя Правительства РФ.

Также в октябре на арену привезут часть концертного оборудования

Также в октябре на арену привезут часть концертного оборудования

Поделиться

По словам Дмитрия Чернышенко, готовность арены не превышает 70%.

По словам Дмитрия Чернышенко, готовность арены не превышает 70%.

Поделиться

На арене практически завершили монтаж лифтового оборудования, из <nobr class="_">10 500</nobr> кресел установили 1000

На арене практически завершили монтаж лифтового оборудования, из 10 500 кресел установили 1000

Поделиться

По словам зампреда, отставание от графика работ составляет 78 дней

По словам зампреда, отставание от графика работ составляет 78 дней

Поделиться

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, к 1 октября на арене должны завершить все строительно-монтажные работы. После этого начнется запуск оборудования, а затем будут поданы документы на ввод объекта в эксплуатацию

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, к 1 октября на арене должны завершить все строительно-монтажные работы. После этого начнется запуск оборудования, а затем будут поданы документы на ввод объекта в эксплуатацию

Поделиться

Общая площадь арены — <nobr class="_">55 000</nobr> квадратных метров

Общая площадь арены — 55 000 квадратных метров

Поделиться

Из федерального бюджета на строительство выделили 6 миллиардов рублей

Из федерального бюджета на строительство выделили 6 миллиардов рублей

Поделиться

Арену будут использовать в качестве основного стадиона ХК «Сибирь»

Арену будут использовать в качестве основного стадиона ХК «Сибирь»

Поделиться

Рядом со стройкой ледовой арены строят станцию метро «Спортивная» и обустраивают парк на набережной Оби. В начале августа вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, какой будет эта площадка для отдыха горожан и когда ждать ее открытия. Читайте об этом в нашем репортаже.

По теме

Андрей ТравниковЛДСЛедовая аренаСтроительствоДмитрий Чернышенко
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2