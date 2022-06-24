Достройку Дзержинской линии метро оценили примерно в 27 миллиардов рублей — стоимость выросла
Только на метродепо понадобится около
Достройку Дзержинской линии метро в Новосибирске оценивают в 26–27 миллиардов рублей. Ранее эта сумма составляла 25,3 миллиарда.
— Дзержинская линия не закончена. Мы сегодня работаем над тем, чтобы добиться поддержки нашего намерения достроить эту линию. У нас есть проект, мы договорились с «Главгосэкспертизой», что его примут на экспертизу при подтверждении финансирования, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время Сибирского транспортного форума.
Он уточнил, что строительство метродепо «Волочаевское» обойдется примерно в 3,5 миллиарда рублей. Также нужно будет построить две новые станции.
Весной корреспонденты НГС побывали на стройке станции метро «Спортивная». Посмотрите, как сейчас выглядит этот объект.