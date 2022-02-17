Вице-премьер РФ заявил, что строительство следующей станции метро в Новосибирске под вопросом

Одна станция метрополитена в Новосибирске будет построена, создание второй станции еще обсуждается. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме, сообщает ТАСС.
— В Новосибирске одна станция будет достроена, одна под вопросом. На одну точно деньги будут, мы пытаемся их найти, вторую сейчас пока смотрим, — сказал Марат Хуснуллин.
Ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» запланирован на сентябрь 2022 года. Открытие приурочено к проведению в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.
По информации ТАСС, продление Дзержинской линии городские власти оценивают в 25,3 миллиарда рублей. Сюда входят две станции — «Гусинобродская» и «Молодежная».
16 февраля на станции «Спортивная» в Новосибирске запустили отопление.