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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске запустили отопление

Ее строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году

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Новая станция расположена рядом с новым ЛДС и парком

Новая станция расположена рядом с новым ЛДС и парком

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Сегодня, 16 февраля, станцию метро «Спортивная», которую строят рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске, подключили к отоплению.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».

— Установлено и смонтировано оборудование и система контроля температуры, поступаемой на станцию и позволяющей контролировать температуру внутри станции. «Спортивная» готова к приему тепла. И сегодня долгожданное отопление станции запущено, — сообщил генеральный директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Для станции построили два инженерно-тепловых пункта и магистральный трубопровод длиной 93 метра.

В январе в Новосибирске выбрали подрядчика, который выполнит последний этап строительства «Спортивной». Им стала компания «СпецТрансСтрой», которая занималась работами на предыдущих стадиях. В конце декабря на станции запустили эскалаторы. Посмотрите на них в фоторепортаже НГС.

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метроотопление«Спортивная»
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