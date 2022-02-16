На станции метро «Спортивная» в Новосибирске запустили отопление

Сегодня, 16 февраля, станцию метро «Спортивная», которую строят рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске, подключили к отоплению.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».



— Установлено и смонтировано оборудование и система контроля температуры, поступаемой на станцию и позволяющей контролировать температуру внутри станции. «Спортивная» готова к приему тепла. И сегодня долгожданное отопление станции запущено, — сообщил генеральный директор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

