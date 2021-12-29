На станции «Спортивная» запустили эскалаторы — смотрим, как они выглядят

На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске запустили эскалаторы — пока они будут работать в тестовом режиме.



— Техническая готовность станции метро «Спортивная» на 28 декабря составляет 71%, — отчитались в мэрии. — Завершены работы по сооружению конструкций станции, устройству внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция), кровли, а также монтаж 12 эскалаторов.