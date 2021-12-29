На станции «Спортивная» запустили эскалаторы — смотрим, как они выглядят

На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске запустили эскалаторы — пока они будут работать в тестовом режиме.
— Техническая готовность станции метро «Спортивная» на 28 декабря составляет 71%, — отчитались в мэрии. — Завершены работы по сооружению конструкций станции, устройству внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция), кровли, а также монтаж 12 эскалаторов.
Сейчас рабочие укрепляют фасад станции, штукатурят и красят стены, укладывают пол из керамической плитки в служебных помещениях. Также ведется устройство автоматизации диспетчерского управления.
Первый тестовый запуск одного из эскалаторов на стройке новой станции состоялся 16 декабря.
Тогда генераьный директор компании-подрядчика ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов сказал, что оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов и только после этого будет принятно в эксплуатарцию Ростехнадзором.
Кроме новых эскалаторов, ООО «СпецТрансСтрой» выполнит работы по проектированию и строительству трамвайных путей до автовокзала в Новосибирске, сообщается на сайте компании. А также занимается реконструкцией дамбы Октябрьского моста. По данным базы «Контур.Фокус», учредитель компании Сергей Дмуха также учредитель и директор ООО Строительная Компания «Градинвестстрой». В списке предполагаемых конечных владельцев ООО «СпецТрансСтрой», по данным базы, мэрия Новосибирска, АО Центр Инженерно-Экологической Безопасности «Русич».
В середине ноября корреспонденты НГС побывали на стройке новой станции метро. Тогда станция была готова на 65%. По подсчетам экспертов, за один день станция метро «Спортивная» может пропускать 14000 человек. Тогда мэр Анатолий Локоть сказал, что окончательный срок сдачи новой станции — сентябрь 2022 года.
— Хотелось бы, чтобы ко Дню города можно было посмотреть станцию. Было бы красиво. Обсуждаем, насколько наши строители сумеют это сделать. Пока они чешут затылок. Посмотрим, — заявил тогда Анатолий Локоть.
Для обслуживания новой станции уже ищут персонал. Об этом недавно рассказал начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. По его словам, нужно набрать от 35 до 50 работников: дежурных, дежурных по эскалаторам, начальника станции, службу безопасности.
К открытию станции «Спортивная» Новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление.