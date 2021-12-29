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На станции «Спортивная» запустили эскалаторы — смотрим, как они выглядят

Власти говорят, что станция готова на 71%

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Первый эскалатор начали тестировать две недели назад

Первый эскалатор начали тестировать две недели назад

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На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске запустили эскалаторы — пока они будут работать в тестовом режиме.

— Техническая готовность станции метро «Спортивная» на 28 декабря составляет 71%, — отчитались в мэрии. — Завершены работы по сооружению конструкций станции, устройству внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция), кровли, а также монтаж 12 эскалаторов.

Власти говорят, что техническая готовность станции — 71%

Власти говорят, что техническая готовность станции — 71%

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Сейчас рабочие укрепляют фасад станции, штукатурят и красят стены, укладывают пол из керамической плитки в служебных помещениях. Также ведется устройство автоматизации диспетчерского управления.

Первый тестовый запуск одного из эскалаторов на стройке новой станции состоялся 16 декабря.

Всего на станции будет 12 эскалаторов

Всего на станции будет 12 эскалаторов

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Тогда генераьный директор компании-подрядчика ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов сказал, что оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов и только после этого будет принятно в эксплуатарцию Ростехнадзором.

Кроме новых эскалаторов, ООО «СпецТрансСтрой» выполнит работы по проектированию и строительству трамвайных путей до автовокзала в Новосибирске, сообщается на сайте компании. А также занимается реконструкцией дамбы Октябрьского моста. По данным базы «Контур.Фокус», учредитель компании Сергей Дмуха также учредитель и директор ООО Строительная Компания «Градинвестстрой». В списке предполагаемых конечных владельцев ООО «СпецТрансСтрой», по данным базы, мэрия Новосибирска, АО Центр Инженерно-Экологической Безопасности «Русич».

Для работы на новой станции уже подбирают персонал

Для работы на новой станции уже подбирают персонал

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В середине ноября корреспонденты НГС побывали на стройке новой станции метро. Тогда станция была готова на 65%. По подсчетам экспертов, за один день станция метро «Спортивная» может пропускать 14000 человек. Тогда мэр Анатолий Локоть сказал, что окончательный срок сдачи новой станции — сентябрь 2022 года.

— Хотелось бы, чтобы ко Дню города можно было посмотреть станцию. Было бы красиво. Обсуждаем, насколько наши строители сумеют это сделать. Пока они чешут затылок. Посмотрим, — заявил тогда Анатолий Локоть.

Станцию «Спортивная» хотят открыть в сентябре 2022 года

Станцию «Спортивная» хотят открыть в сентябре 2022 года

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За один день станция метро «Спортивная» сможет пропускать 14000 человек

За один день станция метро «Спортивная» сможет пропускать 14000 человек

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Для обслуживания новой станции уже ищут персонал. Об этом недавно рассказал начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. По его словам, нужно набрать от 35 до 50 работников: дежурных, дежурных по эскалаторам, начальника станции, службу безопасности.

Мэр Новосибирса Анатолий Лооть проехал на новом эскалаторе

Мэр Новосибирса Анатолий Лооть проехал на новом эскалаторе

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К открытию станции «Спортивная» Новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление.

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новосибирский метрополитенстанция Спортивная
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