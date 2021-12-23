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В метро Новосибирска решили запускать 5-вагонные составы и набирают персонал для новой станции «Спортивная»

Начальник метрополитена ответил на главные вопросы пассажиров — о больших интервалах и ценах на проезд

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Новосибирский метрополитен планирует переходить на пятивагонные составы

Новосибирский метрополитен планирует переходить на пятивагонные составы

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Новосибирский метрополитен перевозит около 300 тысяч пассажиров в день. Правда, с 2019 года пассажиропоток резко упал, и прошлый, ковидный год в метро называют худшим с момента открытия. Метрополитен не получает денег из бюджетов, поэтому оптимальный тариф на проезд, по расчетам предприятия, — не меньше 35 рублей. Деньги нужны на новые двери, турникеты и службу безопасности. А самое главное — на обновление поездов, которые могут ходить еще максимум девять лет. Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло встретился с журналистами на итоговой пресс-конференции. Он рассказал про запуск станции метро «Спортивная», отказе от рентгеновских установок, а также о низких тарифах, интервалах между поездами и тысячах пассажиров, которых не пустили в метро без масок.

С 15 декабря проезд в метро подорожал с 26 до 27 рублей

С 15 декабря проезд в метро подорожал с 26 до 27 рублей

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Тариф должен быть выше на пять рублей

35 рублей — именно столько, по подсчетам экономистов Новосибирского метрополитена, должна стоить поездка в новосибирском метро. Такой тариф метрополитен прописал в документах, отправленных в департамент по тарифам. Но цены на проезд в метро выросли лишь на рубль, и это ниже себестоимости поездки на 4,5 рубля. В метрополитене напомнили, что с декабря Новосибирск стал единственным городом в стране, где поездка в метро стоит меньше 30 рублей (всего в стране 7 метрополитенов). В частности, по этой причине метро не может отказаться от рекламы и аренды площадей.

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло

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— Неоднократно звучали вопросы, нужна ли в метрополитене реклама или аренда киосков. Сегодня без них метрополитен бы не выжил. У нас расходная и доходная части равны — за год около полутора миллиардов рублей, — озвучил цифры начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Под конец года мы выходим с очень небольшой прибылью, в пределах 600–700 тысяч. И из доходной части четверть — от рекламы и сдачи площадей в аренду. Я бы с удовольствием отказался от аренды и рекламы и смотрел на красивые чистые переходы, незаклеенные стены в метрополитене на станциях. Если бы был уверен, что метрополитен получит от перевозки пассажиров те деньги, которыми он сможет нормально поддерживать свою инфраструктуру, при этом идти вперед и развиваться.

По его словам, штат в этих условиях остался прежним. Средняя зарплата в Новосибирском метрополитене — 43 тысячи рублей. Кстати, по уровню заработка среди сотрудников метрополитенов Новосибирск на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

Повысить тариф всего на один рубль, по мнению Аркадия Чмыхайло, власти решили потому, что не хотят будоражить общественность. Но это палка о двух концах, поскольку в ближайшие годы расходы метро сильно вырастут и тариф придется повышать на гораздо большие суммы, что вызовет больше недовольств пассажиров.

За день Новосибирский метрополитен перевозит около 300 тысяч пассажиров

За день Новосибирский метрополитен перевозит около 300 тысяч пассажиров

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Оплата проезда

Самый популярный способ оплаты проезда в новосибирском метрополитене — банковской картой (почти 38%). Более 25% пассажиров оплачивают проезд жетонами. 16,5% рассчитываются по социальным картам. Чуть более 11% — по картам студентов, школьников. И менее 9% — по ЕТК.

Внедрение карты «Тройка», по мнению начальника метрополитена, — решение сомнительное. В любом случае принимать его будет не метрополитен, а власти города и области.

— У карты «Тройка» есть свои преимущества, но мы пока их не видим, — говорит Аркадий Чмыхайло. — Мы знаем о планах внедрения, но вопрос, как она себя поведет, как это будет сказываться на работе транспортного предприятия города и в целом для города. Потому что возможен, наверное, какой-то отток финансирования. Эти карты внедряются не просто так, а с целью получения прибыли. И получать эту прибыль будут организаторы. Вот здесь есть, наверное, вопросы.

После 2031 года в новосибирском метро должны заменить все вагоны

После 2031 года в новосибирском метро должны заменить все вагоны

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Новые поезда

Самые большие расходы предстоят на покупку подвижного состава — обновить поезда нужно в ближайшие девять лет. Но из бюджетов деньги не выделяют, а своих денег на это предприятию не хватит.

Сейчас весь парк новосибирского метро старый, половина парка — вагоны 1985 года выпуска, говорит Аркадий Чмыхайло. Капитальный ремонт позволяет продлить их срок службы еще на 15 лет, но они не могут ходить вечно.

— Сегодня из парка вагонов, которые поступили в метрополитен в 1985 году, с момента его открытия, отремонтировано 56 вагонов (14 составов). Ремонт идет с 2013 года, — рассказал он. — Всего в парке 104 вагона, последний вагон из старой серии закуплен в 2014 году.

Уже капитально отремонтированные вагоны могут ходить только до 2031 года. Дальше они завершают срок эксплуатации и должны быть списаны.

— Мы будем вынуждены запускать на линию новые составы с новыми сроками эксплуатации, — подчеркнул начальник метрополитена. — Эта проблема уже обозначена на уровне и мэрии, и правительства области, и Министерства транспорта. Сейчас рассматривается вопрос для решения об обновлении парка.

По его словам, в следующем году парк будут понемногу переводить на пятивагонные составы, чтобы разгрузить в первую очередь станцию «Площадь Маркса», где сегодня больше 50 тысяч пассажиров в день. За год на капремонт вагонов метрополитен тратит около 180 миллионов. А новый пятивагонный состав стоит около 600 миллионов (120 миллионов один вагон). Аркадий Чмыхайло рассказал, что в Москве сменилось 4–5 поколений поездов.

Для Новосибирского метрополитена уже присматривают новые поезда с проходными вагонами, но финансовый вопрос остается открытым.

Самая загруженная станция — «Площадь Маркса»

Самая загруженная станция — «Площадь Маркса»

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Интервалы

Пассажиры метро часто говорят о больших интервалах между поездами в Новосибирском метрополитене. Как объяснил начальник метрополитена, сократить их нет технической возможности. Тем не менее это делают, но в редких случаях.

— Вопрос сокращения интервалов — не в количестве поездов, а в пропускной способности путей. Мы можем нормально работать при интервале не менее трех минут, — говорит он. — Да, можем сократить интервал до полутора минут, но возможна непредсказуемая ситуация: какая-то поломка, падение человека на путь, и в этом случае часть составов может оказаться в тоннеле. И из тоннеля придется уводить пассажиров.

При трехминутном интервале этот риск сводится к минимуму. В Москве, по его словам, удается сделать небольшой интервал, потому что, в отличие от Новосибирска, у каждой станции есть пути для отстоя поездов.

— То есть случилась какая-то ситуация, поезд ушел в отстой, тупик, открыл движение другим поездам. У нас такая возможность есть только у станций «Студенческая», «Площадь Маркса», «Заельцовская». Если произойдет какая-то непредвиденная ситуация, то всё, поезд встал — и встало всё движение.

Полутораминутные интервалы между поездами в Новосибирском метрополитене иногда делают, но лишь в случае острой необходимости. Например, когда проходят массовые праздничные гуляния и в метро большой пассажиропоток. На Дзержинской ветке сократить интервалы получится только в том случае, если закончат строительство второго тоннеля станции метро «Золотая Нива».

— Один тоннель на перегоне «Березовая роща» — «Золотая Нива» не позволяет нам сделать интервал меньше шести минут, потому что этот тоннель является тоннелем для челночного движения поездов. Один поезд идет в сторону «Золотой Нивы», второй идет обратно. Пока не будет построен второй тоннель, то есть не будет логического завершения строительства перегона, интервал мы не сможем уменьшить ни при каком желании, — ответил Аркадий Чмыхайло.

Однако ситуация с переполненными вагонами метро в начале ноября, когда президент объявил выходными рабочие дни, не связана с перегонами. Тогда приняли график движения выходного дня, а отреагировать смогли не сразу по техническим причинам: нужно перестраивать работу машинистов, персонала на станциях — на все мероприятия уходит минимум 3–5 часов.

— Если объявляется выходной, мы включаем график выходного дня, соответственно, увеличиваем интервалы, снижаем количество составов на линии, — объяснил руководитель предприятия. — Но утром мы увидели, что движение идет по рабочему дню, что на станциях людей не убавляется. И тогда мы уже приняли решение включить график рабочего дня.

В новогодние праздники движение поездов будет по графику выходного дня. Сейчас мэрия согласовывает график работы метрополитена в новогоднюю ночь.

В 2020 году пассажиропоток резко снизился

В 2020 году пассажиропоток резко снизился

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Метро и пандемия


Руководитель метрополитена привел статистику: в 2019 году Новосибирский метрополитен перевез больше 80 миллионов пассажиров. В 2020 году, когда началась пандемия, пассажиропоток резко упал, а в 2021 году ситуацию удалось более-менее стабилизировать — достигли 80% от уровня 2019 года. По данным на декабрь, перевезли 68,5 миллиона пассажиров. За год в метро не пустили 6,5 тысячи пассажиров, потому что они не надели маски.

Опасные двери

Один из проблемных вопросов для Новосибирского метрополитена — двери. Их планируют постепенно менять на более безопасные.

— У нас устаревшая система дверей, которые рассчитаны на определенную нагрузку. И я скажу прямо: они в какой-то степени травмоопасны. Уже есть новые разработки, они используются в Санкт-Петербурге, в Москве. И мы бы хотели тоже их устанавливать у себя, но всё стоит денег, — рассказал начальник метрополитена.

В этом году из-за двери женщина сильно ушибла палец. За год руководство метро получило около 15 жалоб от пассажиров на неудобные и опасные двери.

— Как-то ослабляем нагрузку на доводчики на этих дверях. С другой стороны, если ослабить доводчики, сквозняком от поршневого эффекта эти двери будут распахиваться. Будет выдуваться тепло со станции, — объяснил Аркадий Чмыхайло. — Нужно найти золотую середину. Двери новой конструкции фиксируются в закрытом положении. При этом легким движением руки они легко открываются, потом возвращаются в исходное положение и снова фиксируются.

Метрополитен планирует отказаться от рамок для досмотра пассажиров

Метрополитен планирует отказаться от рамок для досмотра пассажиров

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Отказ от рентгеновских рамок

В этом году служба безопасности метрополитена аттестована как подразделение, которое имеет право обучать других. По словам Аркадия Чмыхайло, уже есть заявки на обучение от других метрополитенов и железнодорожных служб. Также есть планы сделать в метро интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая способна распознавать лица. Сроки установки пока не озвучивают.

После жалоб метрополитен расширил проходы для пассажиров с негабаритным багажом и колясками. В этом году на станции метро «Речной вокзал» устанавливают новые турникеты — их можно будет увидеть уже на этой неделе.

Это очень эстетично, красиво, удобно. И намного безопаснее, чем те турникеты, которые сегодня существуют — с выдвижными створками. В новых створки закрывающиеся, безударные. К открытию чемпионата мира с такими турникетами будут две станции. Точно такие же будут на «Спортивной». Дальше будем продолжать по всем станциям. Сразу скажу, что стоимость одного турникета варьируется от 700 тысяч рублей до 1 миллиона, — рассказал начальник метрополитена.

А от рамок решили отказываться — оставят только для проверки багажа. Для пассажиров, говорит Аркадий Чмыхайло, будет достаточно металлоискателей и наблюдения контроллеров.

Станция «Спортивная» и метромост

Для новой станции «Спортивная», которая откроется к молодежному чемпионату мира по хоккею, уже готовят персонал. Нужно набрать от 35 до 50 сотрудников: дежурных, дежурных по эскалаторам, начальника станции, службу безопасности. По подсчетам метрополитена, это даст прирост минимум 8–10 тысяч пассажиров в день. К открытию станции «Спортивная» Новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление — сейчас предприятие занимается конкурсными процедурами.

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