В метро Новосибирска решили запускать 5-вагонные составы и набирают персонал для новой станции «Спортивная»

Отказ от рентгеновских рамок

В этом году служба безопасности метрополитена аттестована как подразделение, которое имеет право обучать других. По словам Аркадия Чмыхайло, уже есть заявки на обучение от других метрополитенов и железнодорожных служб. Также есть планы сделать в метро интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая способна распознавать лица. Сроки установки пока не озвучивают.

После жалоб метрополитен расширил проходы для пассажиров с негабаритным багажом и колясками. В этом году на станции метро «Речной вокзал» устанавливают новые турникеты — их можно будет увидеть уже на этой неделе.



— Это очень эстетично, красиво, удобно. И намного безопаснее, чем те турникеты, которые сегодня существуют — с выдвижными створками. В новых створки закрывающиеся, безударные. К открытию чемпионата мира с такими турникетами будут две станции. Точно такие же будут на «Спортивной». Дальше будем продолжать по всем станциям. Сразу скажу, что стоимость одного турникета варьируется от 700 тысяч рублей до 1 миллиона, — рассказал начальник метрополитена.

А от рамок решили отказываться — оставят только для проверки багажа. Для пассажиров, говорит Аркадий Чмыхайло, будет достаточно металлоискателей и наблюдения контроллеров.

Станция «Спортивная» и метромост

Для новой станции «Спортивная», которая откроется к молодежному чемпионату мира по хоккею, уже готовят персонал. Нужно набрать от 35 до 50 сотрудников: дежурных, дежурных по эскалаторам, начальника станции, службу безопасности. По подсчетам метрополитена, это даст прирост минимум 8–10 тысяч пассажиров в день. К открытию станции «Спортивная» Новосибирский метрополитен обновит наземную часть метромоста, где есть остекление — сейчас предприятие занимается конкурсными процедурами.