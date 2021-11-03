Полные поезда метро и масочные облавы в автобусах. Как Новосибирск оказался не готов к «нерабочей неделе»

В город вернулась старая добрая прошлогодняя шизофрения, мы уже даже начали по ней скучать. Власти начали штрафовать горожан за отсутствие масок в общественных местах. И одновременно граждане обнаружили набитые до отказа вагоны метро (и другой общественный транспорт). Всё, как мы любим.
Как вы все знаете, с понедельника у нас началась нерабочая неделя. Кто именно не работает, правда, неясно, но, как говорится, «надо же что-то делать». Все всё понимают — мы живем в обществе победившего симулякра — у нас многие вещи существуют не с какой-то целью, а просто потому, что «так надо». Кому надо — неизвестно, лучше таких вопросов не задавать вслух, того и гляди оскорбишь чьи-нибудь чувства. Ну, то есть понятно, что мы продолжаем работать, изображая неработу. Но зачем же при этом поезда отменять?
Вчера и сегодня в метро были настоящие толпы. Вечером в понедельник я даже стал свидетелем стычки между пассажирами, один из которых пытался зайти в вагон, но места ему уже не было. Ну, то есть как свидетелем — слушателем. Народ в вагоне стоял настолько плотно, что ничего кроме спин и голов окружающих пассажиров видно не было.
Не знаю, чего уж там случилось, но подобное столпотворение я наблюдал только во время каких-то массовых мероприятий. Ну, и еще в прошлом году, когда тоже объявили нерабочие дни и метрополитен сократил количество поездов. Сейчас вроде тоже сократил (об этом было объявлено еще на прошлой неделе), но, увидев фото в соцсетях, представители метрополитена и мэрии начали уверять, что поезда ходят по обычному графику, а вскоре уже и сам метрополитен объявил о возвращении к обычному графику. Но помогло не очень. Видать, горожане просто решили в нерабочий день утром покататься в подземке, такое бывает.
Хочется особо отметить, что метрополитен — это не какие-то там частники, которые вечно виноваты во всем. Это муниципальное унитарное предприятие, у которого, конечно, своя экономика и свой бюджет, но которому городская власть может дать прямое распоряжение, и руководитель метрополитена будет должен его исполнять.
Вы же помните желтые круги на сидениях в прошлом году? Они должны были помочь соблюдать «социальную дистанцию». Мне было бы крайне любопытно посмотреть на тех, кто принимал решение об их размещении, и чтобы они сейчас в час пик попробовали бы соблюсти эту самую рекомендованную дистанцию с остальными пассажирами.
С этой пандемией наша страна удивительным образом смогла сесть между двух стульев. В мире в целом есть два основных варианта управления обществом: авторитарный и демократический. При авторитарной системе в экстренных ситуациях власти могут отдать приказ, и государственная машина обеспечит его выполнение, не обращая внимание на недовольство. Так, например, поступили в Китае, который первым встретил, но и первым сумел обуздать эпидемию. Китайцы просто заперли население по домам и привили фактически в обязательном порядке, не взирая на любые соображения.
Демократиям пришлось труднее. Этот способ управления государством, конечно, хорошо себя показывает в долгосрочной перспективе: вызывающие доверие выборы, свобода собраний, независимая пресса позволяют как минимум снять психологическое напряжение и дают возможность избежать разрушительных социальных потрясений. Но в условиях, когда жизненно важные решения нужно принимать быстро, демократия может давать сбой, потому что вынуждена считаться с мнением граждан. А для этого граждан нужно убедить согласиться с принимаемыми мерами. Это более сложный путь, поскольку для этого требуется хотя бы некоторое доверие — чиновникам, медикам, средствам массовой информации, просто друг другу.
Россия же оказалась неспособной ни убедить граждан в необходимости соблюдать антиковидные меры, ни заставить население делать это силой. Наша страна сегодня лидер по количеству смертей от ковида (в пропорции к населению). За последние семь дней мы уже почти догнали США, где живет почти втрое больше людей.
Тут, конечно, можно сетовать на недостаточно сознательное население. Но сознательность — это всегда результат воспитания. Сознательность появляется, когда человек доверяет рекомендациям (властей и врачей) и видит, что в целом принимаемые меры разумны.
Мы же опять (и снова совершенно неожиданно) оказались в ситуации, когда люди видят, как одна рука условной власти стучит в барабан, а другая отчаянно призывает к тишине. Понятно, что нормальный человек просто перестанет обращать внимание на эти разнонаправленные сигналы и станет ориентироваться по ситуации. На практике выглядит это примерно так: пассажир электрички, видя приближающихся контролеров, достает одновременно билет и маску. Ну и убирает оба эти предмета, стоит контролерам удалиться.
Впрочем, есть и хорошие новости. Увидев бурление в соцсетях и прочитав новость на НГС (особенно должны были порадовать комментарии), руководство метрополитена приняло экстренное решение — вернуться к обычному режиму работы. Этого, конечно, недостаточно, из-за резкого похолодания и выпавшего снега количество пассажиров явно выросло (часть автомобилистов решили воспользоваться общественным транспортом). Но столь быстрая реакция внушает какую-то надежду.
На то, как ранним утром чиновники и полицейские ловят нарушителей масочного режима, можно посмотреть в фоторепортаже нашего корреспондента Александра Ощепкова.
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