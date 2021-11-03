Полные поезда метро и масочные облавы в автобусах. Как Новосибирск оказался не готов к «нерабочей неделе»

Вчера и сегодня в метро были настоящие толпы. Вечером в понедельник я даже стал свидетелем стычки между пассажирами, один из которых пытался зайти в вагон, но места ему уже не было. Ну, то есть как свидетелем — слушателем. Народ в вагоне стоял настолько плотно, что ничего кроме спин и голов окружающих пассажиров видно не было.



Не знаю, чего уж там случилось, но подобное столпотворение я наблюдал только во время каких-то массовых мероприятий. Ну, и еще в прошлом году, когда тоже объявили нерабочие дни и метрополитен сократил количество поездов. Сейчас вроде тоже сократил (об этом было объявлено еще на прошлой неделе), но, увидев фото в соцсетях, представители метрополитена и мэрии начали уверять, что поезда ходят по обычному графику, а вскоре уже и сам метрополитен объявил о возвращении к обычному графику. Но помогло не очень. Видать, горожане просто решили в нерабочий день утром покататься в подземке, такое бывает.



Хочется особо отметить, что метрополитен — это не какие-то там частники, которые вечно виноваты во всем. Это муниципальное унитарное предприятие, у которого, конечно, своя экономика и свой бюджет, но которому городская власть может дать прямое распоряжение, и руководитель метрополитена будет должен его исполнять.

