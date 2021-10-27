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График работы метро в Новосибирске изменится с 30 октября

Обновленное расписание будет действовать всю нерабочую неделю

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Если пассажиров будет много, запустят дополнительные поезда

Если пассажиров будет много, запустят дополнительные поезда

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В Новосибирске поезда метро будут ходить реже с 30 октября

С этой субботы поезда в метрополитене Новосибирска будут ходить по графику выходного дня. Такой режим сохранится до 8 ноября.

— На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда, — говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского метрополитена.

Обычно интервал движения между поездами составляет от 3 до 3,5 минуты в часы пик, в остальное время — 5 минут.

Ранее был опубликован приказ о нерабочих днях с 30 октября до 7 ноября. В Новосибирской области в субботу начнут действовать ограничения для общепита и массовых мероприятий. Рассказываем, к чему готовиться.

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