График работы метро в Новосибирске изменится с 30 октября

В Новосибирске поезда метро будут ходить реже с 30 октября
С этой субботы поезда в метрополитене Новосибирска будут ходить по графику выходного дня. Такой режим сохранится до 8 ноября.
— На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда, — говорится в сообщении пресс-службы Новосибирского метрополитена.
Обычно интервал движения между поездами составляет от 3 до 3,5 минуты в часы пик, в остальное время — 5 минут.
Ранее был опубликован приказ о нерабочих днях с 30 октября до 7 ноября. В Новосибирской области в субботу начнут действовать ограничения для общепита и массовых мероприятий. Рассказываем, к чему готовиться.