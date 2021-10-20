Теперь точно по домам: публикуем указ Путина о нерабочих днях

Сегодня во время совещания с правительством Владимир Путин заявил о том, что в России вновь объявлены нерабочие дни. Таким образом он поддержал идею вице-премьера и главы оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяны Голиковой, которая предложила ввести их для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Президент сообщил, что на федеральном уровне нерабочие дни будут введены на неделю, а дальше сроки будут устанавливать регионы. Указ уже подписан, публикуем его целиком.