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Тема дняПутин одобрил нерабочие дни. Подробности
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Теперь точно по домам: публикуем указ Путина о нерабочих днях

Окончательное решение о сроках простоя примут регионы

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Президент поддержал идею главы оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Президент поддержал идею главы оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

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Сегодня во время совещания с правительством Владимир Путин заявил о том, что в России вновь объявлены нерабочие дни. Таким образом он поддержал идею вице-премьера и главы оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяны Голиковой, которая предложила ввести их для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Президент сообщил, что на федеральном уровне нерабочие дни будут введены на неделю, а дальше сроки будут устанавливать регионы. Указ уже подписан, публикуем его целиком.

Указ об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года


В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной платы.

3. Правительству Российской Федерации определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего указа.

4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего указа.

5. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего указа, функционирование этих органов и организаций.

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6. Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Владимир ПутинТатьяна Голиковауказ президентанерабочие дникоронавирус
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