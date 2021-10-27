Опубликован документ о новых ковидных ограничениях в Новосибирской области. Изучаем, что изменилось

На сайте регионального правительства опубликовали постановление о новых ограничениях, которые начнут действовать в Новосибирской области с 30 октября. Его подписал губернатор Андрей Травников.



В тексте говорится, что с субботы приостанавливается посещение аквапарков и павильонов зоопарка. Предприятия общепита должны будут прекратить работу с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на услуги доставки еды и работы на вынос. Заведения общепита смогут работать на территории аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, на автостанциях, в автокассах и на заправках.