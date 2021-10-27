Опубликован документ о новых ковидных ограничениях в Новосибирской области. Изучаем, что изменилось

Новосибирский губернатор подписал документ о новых ограничениях
На сайте регионального правительства опубликовали постановление о новых ограничениях, которые начнут действовать в Новосибирской области с 30 октября. Его подписал губернатор Андрей Травников.
В тексте говорится, что с субботы приостанавливается посещение аквапарков и павильонов зоопарка. Предприятия общепита должны будут прекратить работу с 23:00 до 06:00. Ограничения не распространяются на услуги доставки еды и работы на вынос. Заведения общепита смогут работать на территории аэропорта, железнодорожных и автовокзалов, на автостанциях, в автокассах и на заправках.
Правительство рекомендует перевести на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, на месяц, чтобы они могли сделать прививку. При вакцинации рекомендуется освободить работников на два дня с сохранением зарплаты.
Для посещения массовых мероприятий, в которых участвуют более 100 человек, необходимо будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Его можно заменить справкой о том, что с момента выздоровления прошло не более полугода, отрицательным ПЦР-тестом, действительным три дня. Те новосибирцы, у которых есть медотвод от прививки, должны предоставить справку о нем вместе с ПЦР-тестом.
Ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет. QR-код можно предъявлять на электронном устройстве или в распечатанном виде.
О новых ограничениях в регионе стало известно накануне, 26 октября. Их анонсировал заместитель губернатора Юрий Петухов. Расшифровку выступления можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.