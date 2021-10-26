Какие запреты из-за ковида приняли в Новосибирской области (QR-коды понадобятся уже с 30 октября)

Власти определились, какие запреты будут действовать в Новосибирской области из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом.

— С 30 октября приостанавливается посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка. Также останавливается работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос, питания в гостиницах, питания в аэропорту, на вокзалах. С 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек. Ограничения только для совершеннолетних, — рассказал Юрий Петухов, первый заместитель Андрея Травникова.