Какие запреты из-за ковида приняли в Новосибирской области (QR-коды понадобятся уже с 30 октября)

В Новосибирской области приняли новые ограничения из-за коронавируса
Власти определились, какие запреты будут действовать в Новосибирской области из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом.
— С 30 октября приостанавливается посещение аквапарка и закрытых помещений зоопарка. Также останавливается работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос, питания в гостиницах, питания в аэропорту, на вокзалах. С 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек. Ограничения только для совершеннолетних, — рассказал Юрий Петухов, первый заместитель Андрея Травникова.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях. Выходные вводятся чуть раньше установленного президентом срока — уже с 28 октября. До 7 ноября жизнь москвичей серьезно меняется: закрываются магазины и останавливается работа всех других организаций, в том числе услуг, питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и объекты с дистанционной продажей.
Новосибирцам, планирующим съездить в Томскую область на ноябрьских каникулах, также стоит пересмотреть свои планы — в соседнем регионе ввели ковидные ограничения с 30 октября по 7 ноября 2021 года.