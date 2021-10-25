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Никаких поездок на каникулах: в соседней Томской области ввели ковидные запреты на нерабочую неделю

Рассказываем, что там закроют с 30 октября по 7 ноября

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Пожилым жителям Томска, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств помогут волонтеры

Пожилым жителям Томска, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств помогут волонтеры

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В Томской области ввели ковидные ограничения на нерабочие дни

Новосибирцам, планирующим съездить в Томскую область на ноябрьских каникулах, стоит пересмотреть свои планы — в соседнем регионе ввели дополнительные ковидные ограничения с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Такое решение принял оперштаб — об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Томска.

— У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет — закроются кинотеатры, детские игровые залы, а фуд-корты станут работать только на доставку или навынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита, — передает сайт администрации слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Но при этом продолжат свою работу театры и филармония.

— Региональный штаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1–3 ноября, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет, — уточняется на сайте.

Сергей Жвачкин рассчитывает, что нерабочие дни жители региона используют для того, чтобы вакцинироваться.

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Правительство Новосибирской области тоже рассмотрит возможность введения новых ограничений на период с 30 октября по 7 ноября. Оперативный штаб изучит предложения Роспотребнадзора и опыт других субъектов России, чтобы подготовить документы для новых ограничений. Их обсудят на заседании правительства региона.

Ранее мы рассказывали, как новосибирские врачи и вирусологи оценивают эффективность введения нерабочих дней в России.

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Томская областьограничениянерабочие дникоронавирус
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