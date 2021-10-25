Никаких поездок на каникулах: в соседней Томской области ввели ковидные запреты на нерабочую неделю

Новосибирцам, планирующим съездить в Томскую область на ноябрьских каникулах, стоит пересмотреть свои планы — в соседнем регионе ввели дополнительные ковидные ограничения с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Такое решение принял оперштаб — об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Томска.

— У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет — закроются кинотеатры, детские игровые залы, а фуд-корты станут работать только на доставку или навынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита, — передает сайт администрации слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.