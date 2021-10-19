Спасение или сомнительное решение? Врачи и вирусологи — о том, к чему приведет нерабочая неделя (блиц-опрос)

Глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова обратилась к Владимиру Путину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни (полный текст обращения можно прочитать тут). При этом Минздрав назвал шесть регионов, которым нужны дополнительные коронавирусные ограничения. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с экспертами об эффективности таких мер в разгар четвертой волны.
Терапевт Ирина Аманатова считает, что теоретически эти меры могут замедлить распространение инфекции, но как долго продлится этот эффект — сложно предположить. По ее мнению, одна или две недели вряд ли существенно на что-то повлияют.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко напоминает, что официально инкубационный период у коронавируса — от 2 до 14 дней. По ее словам, целесообразнее переводить сотрудников на удаленную работу в тем компаниях, где это можно сделать:
— Но реальность такова, что в нерабочие дни люди будут гулять, ходить в гости и так же контактировать друг с другом. На мой взгляд, эффективнее всё же соблюдать меры личной гигиены — мытье рук, ношение масок, гигиену помещений (проветривание, увлажнение воздуха, обработка воздуха бактерицидными лампами). И обращаться за медицинской помощью при первых признаках ОРВИ, ведь ковид может протекать с разной симптоматикой.
Терапевт Варвара Веретюк добавляет, что один из способов сократить распространение инфекции — уменьшить контакты:
— Сокращение контактов в течение двух максимальных инкубационных периодов может способствовать достижению плато, а затем и снижению заболеваемости. В данном случае при инкубационном периоде 2–14 дней разумный срок разобщения контактов — 28 дней. На примере Сингапура, Китая и других стран мы видим, что подобные меры работают, если проводятся последовательно и сопровождаются поддержкой населения со стороны государства. Конечно, у нас возможны и определенные препятствия: люди устали бояться, они против новых ограничений, многие не выполняют даже существующие на сегодняшний день требования, кто-то опасается, — и зачастую обоснованно — что это ударит по их карману.
Врач считает, что есть альтернатива этим мерам — обеспечить строгое соблюдение масочного режима и функционирование системы QR-кодов: это сработало и во Франции, и в Катаре, и во многих других странах.
— Мне до сих пор непонятно, почему летом в период третьей волны QR-коды ввели только в Москве, и то на пару недель, и сразу же убрали после стабилизации заболеваемости вместо того, чтобы свести число заболевших к минимуму. Как можно обвинять людей в нежелании следовать рекомендациям, если эти рекомендации носят бессистемный и непоследовательный характер? Надеюсь, сейчас всё будет по-другому. И власти учтут опыт стран, где эпидемиологическая ситуация контролируется лучше, — говорит Варвара Веретюк.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», говорит, что прежде всего такая мера в качестве временной может быть эффективна в тех регионах, где резко возросла заболеваемость и, как следствие, повышена госпитализация. Потому что при сокращении контактов людей друг с другом можно уменьшить заражаемость и снизить нагрузку на стационары.
Вирусолог Сергей Нетесов убежден, что если не будет предельно усилен контроль за ношением масок в магазинах, то эффект будет очень слабым от таких мер.
Директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Тищенко признается, что ей очень сложно понять такое решение:
— Экономика должна работать. Объявление выходных дней, помноженное на постепенно исчезающий страх перед пандемией (а люди уже устали бояться) не приведет к разобщению людей. Они найдут способ общаться. На мой взгляд, вряд ли это сильно снизит уровень заболевания. Что касается работы медицинских организаций, то мы будем работать. В самом начале пандемии было желание приостановить работу частных клиник, но, к счастью, этого не произошло. Потому что медицина должна работать. Особенно в такой период. А вот за остальной бизнес я сильно переживаю. Такое закрытие полностью умертвит тех, кто еще держится на плаву и платит налоги. Надеяться на то, что государство опять будет помогать, конечно, хорошо. Но государство получает деньги в казну через налоги тех, кто работает. Введение длительных выходных — очень сомнительное решение как с точки зрения медицинской, так и с экономической.
Вирусолог Александр Соловьев замечает, что это нужная мера, но она должна сопровождаться более строгими мерами, ограничивающими перемещение людей:
— Важно, чтобы в нерабочие дни люди максимально прервали свои социальные контакты и к минимуму свели любые передвижения, особенно с участием общественного транспорта. Нужно запретить любые мероприятия с численностью более 10 человек. И нужно строго контролировать масочный режим.
Сотрудник ковидного госпиталя в Новосибирске, который пожелал остаться анонимным, предполагает, что меры будут эффективны только в том случае, если люди действительно ограничат контакты и не будут посещать массовые мероприятия:
— Это позволит немного сдержать растущую волну заболеваемости. Но, к сожалению, учитывая отказы многих от вакцинации, я сомневаюсь, что люди ограничат свои контакты и серьезно воспримут рекомендации. Я не знаю почему, но сегодня резко подорвано доверие к науке и официальной медицине. Почему-то в Европе все соблюдают куда более строгие ограничения, связанные с пандемией, и ни у кого не возникает вопросов, а у нас все в один миг стали «специалистами» в области вирусологии и инфекционных болезней.
За последние сутки в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим. А в этом материале мы описали реакцию работодателей на возможные каникулы с 30 октября по 7 ноября.