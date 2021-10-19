Спасение или сомнительное решение? Врачи и вирусологи — о том, к чему приведет нерабочая неделя (блиц-опрос)

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко напоминает, что официально инкубационный период у коронавируса — от 2 до 14 дней. По ее словам, целесообразнее переводить сотрудников на удаленную работу в тем компаниях, где это можно сделать:

— Но реальность такова, что в нерабочие дни люди будут гулять, ходить в гости и так же контактировать друг с другом. На мой взгляд, эффективнее всё же соблюдать меры личной гигиены — мытье рук, ношение масок, гигиену помещений (проветривание, увлажнение воздуха, обработка воздуха бактерицидными лампами). И обращаться за медицинской помощью при первых признаках ОРВИ, ведь ковид может протекать с разной симптоматикой.

Терапевт Варвара Веретюк добавляет, что один из способов сократить распространение инфекции — уменьшить контакты:

— Сокращение контактов в течение двух максимальных инкубационных периодов может способствовать достижению плато, а затем и снижению заболеваемости. В данном случае при инкубационном периоде 2–14 дней разумный срок разобщения контактов — 28 дней. На примере Сингапура, Китая и других стран мы видим, что подобные меры работают, если проводятся последовательно и сопровождаются поддержкой населения со стороны государства. Конечно, у нас возможны и определенные препятствия: люди устали бояться, они против новых ограничений, многие не выполняют даже существующие на сегодняшний день требования, кто-то опасается, — и зачастую обоснованно — что это ударит по их карману.