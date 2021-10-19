«Отдохнут только бюджетники»: реакция бизнесменов на возможные каникулы с 30 октября по 7 ноября

Глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова обратилась к Владимиру Путину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Ее уже поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. НГС узнал у представителей новосибирских компаний, что они думают об этой инициативе. Публикуем результаты блиц-опроса.



Руководитель новосибирского филиала компании «Подорожник» Маргарита Ипатьева считает, что неожиданные каникулы не окажут на их работу существенного влияния, поскольку сеть в любом случае работает семь дней в неделю, а большинство точек еще и круглосуточно.