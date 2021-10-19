«Отдохнут только бюджетники»: реакция бизнесменов на возможные каникулы с 30 октября по 7 ноября

Новосибирские работодатели высказались о неожиданной нерабочей неделе
Глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова обратилась к Владимиру Путину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Ее уже поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. НГС узнал у представителей новосибирских компаний, что они думают об этой инициативе. Публикуем результаты блиц-опроса.
Руководитель новосибирского филиала компании «Подорожник» Маргарита Ипатьева считает, что неожиданные каникулы не окажут на их работу существенного влияния, поскольку сеть в любом случае работает семь дней в неделю, а большинство точек еще и круглосуточно.
— Остальные службы, как правило, работают в дежурном режиме. Единственное, сотрудников, которые трудятся по графику пять дней в неделю, длительные выходные расслабляют, и потом сложнее входить в рабочий режим как морально, так и физически. В плане падения / подъема выручки сейчас вообще сложно что-то прогнозировать, — говорит Маргарита Ипатьева.
В OR Group (производство и розничная торговля обувью) сообщили, что предприятия группы уже подготовились к такому развитию событий. Офисные сотрудники будут переведены на удаленную работу.
— Что касается розницы, то ситуация с коронавирусом и очередная волна сказываются на трафике, который пока не вернулся к докризисным показателям. Однако у нас активно развиваются онлайн-продажи, доля которых в выручке достигла 24,5% по итогам первого полугодия. Также наши магазины работают не только как торговые точки, но и как пункты выдачи онлайн-заказов, — сообщили в пресс-службе OR Group.
На новосибирском заводе компании «Балтика» сообщили, что не готовы комментировать ситуацию, пока не выйдет официальное постановление, но пояснили, что во время прошлогоднего локдауна предприятие не останавливало работу.
Совладелец промышленного новосибирского предприятия на условиях анонимности признался, что, по его убеждению, отдыхать эту неделю будут только госслужащие.
— Ситуация и так непростая, поэтому все, у кого есть объективная потребность, будут работать. У нас зарплата сильно завязана на результат, так что, думаю, сотрудники сами будут просить их на работе оставить. Я вообще не понимаю, что такое — эти выходные. Или мы вводим настоящий локдаун, когда никто не работает, кроме экстренных служб, или это вообще никому не нужно. А то люди ведь не дома будут сидеть, а поедут по торговым центрам, — говорит собеседник НГС.
Тем временем в Новосибирске накануне был зарегистрирован очередной антирекорд. За сутки коронавирус был выявлен у 257 человек. Скончались восемь человек.