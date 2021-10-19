В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

19 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 257 человек за сутки.

С середины октября количество заболевших за сутки в регионе начало приближаться к пику третьей волны и составило 208 человек, но ранее за всю пандемию рекордом было 218 заражений за сутки, например, 25 июля 2021 года.

Предыдущий антирекорд — 256 человек — был зарегистрирован 15 октября .