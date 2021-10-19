В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 257 человек
19 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 257 человек за сутки.
С середины октября количество заболевших за сутки в регионе начало приближаться к пику третьей волны и составило 208 человек, но ранее за всю пандемию рекордом было 218 заражений за сутки, например,
Предыдущий антирекорд — 256 человек — был зарегистрирован
— Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте
В инфекционные стационары региона с диагнозом
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