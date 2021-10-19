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В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

Заразились 257 человек. Еще 8 пациентов умерло

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В отделениях реанимации находятся <nobr class="_"> 291 человек</nobr>

В отделениях реанимации находятся 291 человек

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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились 257 человек

19 октября в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом — 257 человек за сутки.

С середины октября количество заболевших за сутки в регионе начало приближаться к пику третьей волны и составило 208 человек, но ранее за всю пандемию рекордом было 218 заражений за сутки, например, 25 июля 2021 года.

Предыдущий антирекорд — 256 человек — был зарегистрирован 15 октября.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчина в возрасте 81 года и женщины в возрасте 53, 65, 66, 77, 78 лет и две женщины в возрасте 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3217 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области от 19 октября.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2884 пациента, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 291 человек. На ИВЛ — 50 пациентов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске установили уникальный госпиталь-трансформер за 12 миллионов рублей — если число больных резко возрастет, его развернут за 6 часов.

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