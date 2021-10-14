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В Новосибирской области количество заболевших за сутки приблизилось к пику третьей волны

Ковид зарегистрировали у 208 новосибирцев

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За сутки была зафиксирована смерть 13 человек от ковида

За сутки была зафиксирована смерть 13 человек от ковида

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За последние сутки в Новосибирской области 208 новых случаев COVID-19. Похожие показатели в регионе были во время пика третьей волны коронавируса. 25 июля заболело коронавирусом 218 человек — это был самый большой показатель за третью волну.

Всего на утро 14 октября в регионе зарегистрировано 66 050 случаев коронавируса, в том числе у 5866 детей. 51 884 пациента полностью выздоровели. За сутки выздоровело 122 пациента.

— Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 62 лет, 77 лет и женщины в возрасте 45 лет, 49 лет, 61 года, 63 лет, 64 лет, 72 лет, 73 лет, 75 лет, 84 лет, 87 лет, 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3162 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области в сводке за 14 октября.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2566 пациентов, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 280 человек. На ИВЛ — 42 пациента. Всего в Новосибирской области сделано 2 605 378 тестов на коронавирус.

В начале октября несколько российских регионов приняли решение о введении системы QR-кодов, которые дают доступ на некоторые мероприятия или в общественные заведения. Их начали использовать в Пермском крае, Удмуртии и Челябинской области. В Новосибирской области этот вопрос вынесли на рассмотрение оперштаба. Также, по словам министра здравоохранения НСО, в регионе прорабатывали возможность обязательной вакцинации некоторых групп населения.

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вакцинациякоронавирусковид
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