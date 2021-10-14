В Новосибирской области количество заболевших за сутки приблизилось к пику третьей волны

За последние сутки в Новосибирской области 208 новых случаев COVID-19. Похожие показатели в регионе были во время пика третьей волны коронавируса. 25 июля заболело коронавирусом 218 человек — это был самый большой показатель за третью волну.

Всего на утро 14 октября в регионе зарегистрировано 66 050 случаев коронавируса, в том числе у 5866 детей. 51 884 пациента полностью выздоровели. За сутки выздоровело 122 пациента.

— Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 62 лет, 77 лет и женщины в возрасте 45 лет, 49 лет, 61 года, 63 лет, 64 лет, 72 лет, 73 лет, 75 лет, 84 лет, 87 лет, 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3162 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области в сводке за 14 октября.

