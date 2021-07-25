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Снова антирекорд: за сутки у 218 жителей Новосибирской области выявили коронавирус

Скончались еще 8 пациентов

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В отделениях реанимации находятся 388 человек

В отделениях реанимации находятся 388 человек

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В НСО за сутки коронавирус нашли у 218 жителей

В Новосибирской области коронавирус был обнаружен у 218 жителей, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 25 июля в регионе зарегистрировано 51 499 случаев коронавируса (+218 за сутки), в том числе у 3717 детей. 44 105 пациентов полностью выздоровели (+51 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу. — Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 76 лет и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 58 лет, 59 лет, 89 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 2278 человек.


В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5443 пациента, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 388 человек. На ИВЛ — 55 пациентов.

СЮЖЕТ

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На прошлой неделе глава новосибирского Росздравнадзора рассказала о проверке инфекционного госпиталя бердской больницы, который фигурировал в проблемной статье НГС о нехватке кислорода в ковидных госпиталях.

Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Дмитрия Коноплева за сообщение в Telegram-канале, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие и мужчин, и женщин.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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