Снова антирекорд: за сутки у 218 жителей Новосибирской области выявили коронавирус

В НСО за сутки коронавирус нашли у 218 жителей
В Новосибирской области коронавирус был обнаружен у 218 жителей, сообщили в оперштабе региона.
— На утро 25 июля в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от коронавируса умерли 2278 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5443 пациента, в том числе 53 ребенка. В отделениях реанимации находятся 388 человек. На ИВЛ — 55 пациентов.
На прошлой неделе глава новосибирского Росздравнадзора рассказала о проверке инфекционного госпиталя бердской больницы, который фигурировал в проблемной статье НГС о нехватке кислорода в ковидных госпиталях.
Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Дмитрия Коноплева за сообщение в Telegram-канале, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие и мужчин, и женщин.