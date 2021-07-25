Снова антирекорд: за сутки у 218 жителей Новосибирской области выявили коронавирус

В Новосибирской области коронавирус был обнаружен у 218 жителей, сообщили в оперштабе региона.



— На утро 25 июля в регионе зарегистрировано 51 499 случаев коронавируса (+218 за сутки), в том числе у 3717 детей. 44 105 пациентов полностью выздоровели (+51 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу. — Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 76 лет и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 58 лет, 59 лет, 89 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 2278 человек.