Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение о бесплодии после вакцинации от ковида

Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Дмитрия Коноплева за сообщение в Telegram-канале, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие и мужчин, и женщин.



Мужчину признали виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», а именно — в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.



Новосибирца задержали на прошлой неделе, когда он собирался на дачу.

