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Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение о бесплодии после вакцинации от ковида

Мужчина общался в мессенджере Telegram и объяснял, почему не хочет делать прививку

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Переписка про побочные эффекты от вакцинации велась в телеграм-канале «Протестный Новосибирск»

Переписка про побочные эффекты от вакцинации велась в телеграм-канале «Протестный Новосибирск»

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Суд оштрафовал новосибирца на 30 тысяч за сообщение про побочки вакцины

Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Дмитрия Коноплева за сообщение в Telegram-канале, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие и мужчин, и женщин.

Мужчину признали виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», а именно — в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Новосибирца задержали на прошлой неделе, когда он собирался на дачу.

— В отделе мне показали, что я опубликовал материал 1 июля. Там написан пост о побочке вакцины, связанной с бесплодием. Меня один из участников группы спросил, почему я не хочу вакцинироваться. Я ответил, что уже переболел осенью и моя мама — эпидемиолог — сказала, что в период пандемии это опасное занятие. И потом я скопировал текст из другой группы в ответ ему. Другие участники группы на это не отреагировали. В полиции мне объяснили, что по этой статье получается, что такие высказывания создают панику и угрозу населению. Я пояснил, что никакого ущерба я никому не нанес — это был только ответ одному из участников, — объяснил НГС Дмитрий Коноплев.

Суд состоялся 22 июля. Дело рассматривала председатель Первомайского районного суда Ирина Тишина. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Дмитрий Коноплев с решением не согласен и планирует его обжаловать.

В России уже существуют четыре вакцины от коронавируса, разрабатываются и регистрируются новые. Но некоторые люди всё равно продолжают ждать появления зарубежных вакцин, например от Pfizer. Мы узнали у экспертов, почему в нашей стране до сих пор нет международных вакцин, при каких условиях они могут появиться и какие из них представляют интерес.

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