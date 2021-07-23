Новосибирца оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение о бесплодии после вакцинации от ковида

Суд оштрафовал новосибирца на 30 тысяч за сообщение про побочки вакцины
Первомайский районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Дмитрия Коноплева за сообщение в Telegram-канале, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие и мужчин, и женщин.
Мужчину признали виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», а именно — в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.
Новосибирца задержали на прошлой неделе, когда он собирался на дачу.
— В отделе мне показали, что я опубликовал материал
Суд состоялся 22 июля. Дело рассматривала председатель Первомайского районного суда Ирина Тишина. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Дмитрий Коноплев с решением не согласен и планирует его обжаловать.
В России уже существуют четыре вакцины от коронавируса, разрабатываются и регистрируются новые. Но некоторые люди всё равно продолжают ждать появления зарубежных вакцин, например от Pfizer. Мы узнали у экспертов, почему в нашей стране до сих пор нет международных вакцин, при каких условиях они могут появиться и какие из них представляют интерес.
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