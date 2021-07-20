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Новосибирец ревакцинировался от ковида «ЭпиВакКороной» — почему он не верит слухам о ее неэффективности

На повторную прививку позвали добровольцев, у которых прошло полгода после первой полной вакцинации

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Новосибирец ревакцинировался от ковида «ЭпиВакКороной»

В Новосибирске доброволец-пенсионер, участвующий в первой группе исследований вакцины «ЭпиВакКороны», ревакцинировался спустя полгода после первого введения двух доз.

— Я знаю, что эта вакцина очень эффективна. После вакцинации у меня был достаточно высокий уровень антител, который потом начал снижаться. Когда я был последний раз на «Векторе» — там вакцинацию как раз прошли сотрудники центра и члены их семей. Как вы думаете, если бы сотрудники «Вектора» знали, что это всё обман — стали бы они вакцинироваться сами, да еще и близких своих вакцинировать? А следом приехал еще и целый автобус ГУ МЧС, — рассказал корреспонденту НГС Марк Карафинка, доброволец, основатель «Центра-Сирена». — У меня волосы дыбом стоят от этих заявлений о пустышке — везде деньги и экономика.

Сейчас мужчина поставил первый компонент. В ближайшее время он должен поставить второй. Помимо него на ревакцинацию пригласили и других добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины в возрастной группе 60+.

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— Рука почесалась до вечера и всё. Наша группа, которая участвовала в эксперименте, регулярно сдавала кровь на антитела. До нуля они не опустились. Мне позвонили и сказали, что пришла пора проходить ревакцинацию, хотя можно было бы еще пару месяцев подождать. Центру сейчас нужно собрать данные, как долго держится уровень антител, чтобы соответственно реагировать. Прошло только полгода с вакцинации, но я решил не рисковать, — добавил мужчина.

В Новосибирскую область в начале этой недели доставили 30 000 доз вакцины. Минздрав просил увеличить количество поставок препарата.

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