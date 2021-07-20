Новосибирец ревакцинировался от ковида «ЭпиВакКороной» — почему он не верит слухам о ее неэффективности

Новосибирец ревакцинировался от ковида «ЭпиВакКороной»
В Новосибирске доброволец-пенсионер, участвующий в первой группе исследований вакцины «ЭпиВакКороны», ревакцинировался спустя полгода после первого введения двух доз.
— Я знаю, что эта вакцина очень эффективна. После вакцинации у меня был достаточно высокий уровень антител, который потом начал снижаться. Когда я был последний раз на «Векторе» — там вакцинацию как раз прошли сотрудники центра и члены их семей. Как вы думаете, если бы сотрудники «Вектора» знали, что это всё обман — стали бы они вакцинироваться сами, да еще и близких своих вакцинировать? А следом приехал еще и целый автобус ГУ МЧС, — рассказал корреспонденту НГС Марк Карафинка, доброволец, основатель «Центра-Сирена». — У меня волосы дыбом стоят от этих заявлений о пустышке — везде деньги и экономика.
Сейчас мужчина поставил первый компонент. В ближайшее время он должен поставить второй. Помимо него на ревакцинацию пригласили и других добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины в возрастной группе 60+.
— Рука почесалась до вечера и всё. Наша группа, которая участвовала в эксперименте, регулярно сдавала кровь на антитела. До нуля они не опустились. Мне позвонили и сказали, что пришла пора проходить ревакцинацию, хотя можно было бы еще пару месяцев подождать. Центру сейчас нужно собрать данные, как долго держится уровень антител, чтобы соответственно реагировать. Прошло только полгода с вакцинации, но я решил не рисковать, — добавил мужчина.
В Новосибирскую область в начале этой недели доставили