Новосибирец ревакцинировался от ковида «ЭпиВакКороной» — почему он не верит слухам о ее неэффективности

В Новосибирске доброволец-пенсионер, участвующий в первой группе исследований вакцины «ЭпиВакКороны», ревакцинировался спустя полгода после первого введения двух доз.

— Я знаю, что эта вакцина очень эффективна. После вакцинации у меня был достаточно высокий уровень антител, который потом начал снижаться. Когда я был последний раз на «Векторе» — там вакцинацию как раз прошли сотрудники центра и члены их семей. Как вы думаете, если бы сотрудники «Вектора» знали, что это всё обман — стали бы они вакцинироваться сами, да еще и близких своих вакцинировать? А следом приехал еще и целый автобус ГУ МЧС, — рассказал корреспонденту НГС Марк Карафинка, доброволец, основатель «Центра-Сирена». — У меня волосы дыбом стоят от этих заявлений о пустышке — везде деньги и экономика.