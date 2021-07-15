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Новосибирцы продолжают вставать в очереди за вакцинами — Минздрав НСО попросил увеличить поставки препаратов

К выходным ожидается поступление 30 тысяч доз

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Сегодня утром в «Ауре» снова выстроилась многометровая очередь из желающих вакцинироваться

Сегодня утром в «Ауре» снова выстроилась многометровая очередь из желающих вакцинироваться

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В Новосибирске снова выстроились в многометровой очереди за вакциной

Жители Новосибирска продолжают выстраиваться в многометровые очереди за вакциной. Сегодня, 15 июля, очевидцы сфотографировали вновь выстроившуюся очередь из желающих привиться в ТРЦ «Аура». При этом министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил, что регион направил письмо в Правительство РФ с просьбой увеличить поставки вакцины на территорию области.

— На этой неделе за подписью губернатора мы направляем письмо в Правительство РФ об увеличении поставок вакцины на территорию региона. Сегодня технологически и организационно мы полностью готовы к большому объему вакцинации, у нас были большие темпы. Но мы строго работаем в рамках того объема вакцин, который идет на территорию Новосибирской области. Поэтому это сказывается на росте заявлений в лист ожиданий. Надеюсь, тот объем вакцины позволит минимизировать лист ожидания, — добавил Константин Хальзов.

Как отметил министр, области распределено еще 30 тысяч доз. Он надеется, что регион получит объемную партию к выходным. За последние сутки 14 849 человек вакцинировались. Также на завтра запланировано поступление 12 500 доз вакцины «Спутник V».

СЮЖЕТ

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Вчера также в «Ауре» перед началом работы пункта вакцинации выстроилась многометровая очередь.

На прошлой неделе министр здравоохранения заявил, что темп вакцинации снизился — в среднем в сутки ставили около 5000 доз вакцины.

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Министерство здравоохранениявакцинациякоронавирус
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