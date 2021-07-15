Новосибирцы продолжают вставать в очереди за вакцинами — Минздрав НСО попросил увеличить поставки препаратов

Жители Новосибирска продолжают выстраиваться в многометровые очереди за вакциной. Сегодня, 15 июля, очевидцы сфотографировали вновь выстроившуюся очередь из желающих привиться в ТРЦ «Аура». При этом министр здравоохранения НСО Константин Хальзов заявил, что регион направил письмо в Правительство РФ с просьбой увеличить поставки вакцины на территорию области.

— На этой неделе за подписью губернатора мы направляем письмо в Правительство РФ об увеличении поставок вакцины на территорию региона. Сегодня технологически и организационно мы полностью готовы к большому объему вакцинации, у нас были большие темпы. Но мы строго работаем в рамках того объема вакцин, который идет на территорию Новосибирской области. Поэтому это сказывается на росте заявлений в лист ожиданий. Надеюсь, тот объем вакцины позволит минимизировать лист ожидания, — добавил Константин Хальзов.