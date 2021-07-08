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Темп вакцинации в Новосибирской области упал в три раза — регион ждет новую поставку препаратов

Последние два дня в регионе в сутки ставят только по 5000 вакцин

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К выходным ожидается поставка <nobr class="_">38 940 доз</nobr>

К выходным ожидается поставка 38 940 доз

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В НСО темпы вакцинации упали в три раза из-за расхода препаратов

В Новосибирской области замедлился темп вакцинации — сейчас в сутки ставят около 5000 доз вакцины, рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов 8 июля. Это в три раза меньше, чем цифра, которую представители ведомства озвучивали в середине прошлой недели.

— Темпы за последние два дня упали из-за того, что вакцина расходуется, новая не поступает, — пояснил глава ведомства.

По его данным, скоро в регионе может появиться новая партия вакцины.

38 940 доз ожидаем, данные о поставке висят уже третий день, так что, думаю, к выходным мы получим, — сообщил министр здравоохранения по НСО. За время пандемии в область поступило 517 тысяч доз.

30 июня замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова сообщала, что темп вакцинации был 15 тысяч вакцинированных за сутки.

— Два этапа вакцинации закончили более 320 тысяч человек. Учитывая рост заболеваемости за последние две недели и информационную кампанию, которая дала свой эффект, мы вышли на 15 тысяч вакцинированных за сутки. Для нас это хороший темп: если мы будем прививать 15–18 тысяч человек ежедневно, то сможем достичь коллективного иммунитета в 60% населения. Только эта цифра поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции, — говорила Елена Аксёнова в середине прошлой недели.

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Нехватка вакцины происходит в регионе уже не первый раз, до этого похожая ситуация была в конце июня. Тогда, 22 июня, в Новосибирске мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих поставить прививку. Новосибирцы рассказывали, что в середине дня им сказали, что препарат закончился. В Минздраве НСО повышенной спрос подтверждали, но обещали, что препарата хватит всем.

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вакцинацияпрививкакоронавирус
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