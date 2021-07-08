Темп вакцинации в Новосибирской области упал в три раза — регион ждет новую поставку препаратов

В Новосибирской области замедлился темп вакцинации — сейчас в сутки ставят около 5000 доз вакцины, рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов 8 июля. Это в три раза меньше, чем цифра, которую представители ведомства озвучивали в середине прошлой недели.



— Темпы за последние два дня упали из-за того, что вакцина расходуется, новая не поступает, — пояснил глава ведомства.

По его данным, скоро в регионе может появиться новая партия вакцины.

