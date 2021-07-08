Темп вакцинации в Новосибирской области упал в три раза — регион ждет новую поставку препаратов

В НСО темпы вакцинации упали в три раза из-за расхода препаратов
В Новосибирской области замедлился темп вакцинации — сейчас в сутки ставят около 5000 доз вакцины, рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов 8 июля. Это в три раза меньше, чем цифра, которую представители ведомства озвучивали в середине прошлой недели.
— Темпы за последние два дня упали из-за того, что вакцина расходуется, новая не поступает, — пояснил глава ведомства.
По его данным, скоро в регионе может появиться новая партия вакцины.
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30 июня замминистра здравоохранения НСО Елена Аксёнова сообщала, что темп вакцинации был 15 тысяч вакцинированных за сутки.
— Два этапа вакцинации закончили более 320 тысяч человек. Учитывая рост заболеваемости за последние две недели и информационную кампанию, которая дала свой эффект, мы вышли на 15 тысяч вакцинированных за сутки. Для нас это хороший темп: если мы будем прививать 15–18 тысяч человек ежедневно, то сможем достичь коллективного иммунитета в 60% населения. Только эта цифра поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции, — говорила Елена Аксёнова в середине прошлой недели.
Нехватка вакцины происходит в регионе уже не первый раз, до этого похожая ситуация была в конце июня. Тогда, 22 июня, в Новосибирске мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих поставить прививку. Новосибирцы рассказывали, что в середине дня им сказали, что препарат закончился. В Минздраве НСО повышенной спрос подтверждали, но обещали, что препарата хватит всем.