«Сказали, что на меня вакцины от ковида не хватит»: мобильные пункты в Новосибирске не смогли принять всех желающих

Сегодня, 22 июня, в Новосибирске мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих поставить прививку. Новосибирцы рассказывают, что в середине дня им сказали, что препарат закончился. В Минздраве НСО повышенной спрос подтверждают, но отмечают, что препарата хватит всем.

Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Артём Демченко, он был последним около 14:00 в ТЦ «Амстердам», кому поставили вакцину: