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«Сказали, что на меня вакцины от ковида не хватит»: мобильные пункты в Новосибирске не смогли принять всех желающих

Минздрав подтверждает повышенный спрос, но утверждает, что препаратов достаточно

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В Минздраве говорят, что дело в пропускной способности пунктов, а не в количестве вакцин

В Минздраве говорят, что дело в пропускной способности пунктов, а не в количестве вакцин

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В Новосибирске мобильные пункты вакцинации от ковида не смогли обслужить всех желающих

Сегодня, 22 июня, в Новосибирске мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих поставить прививку. Новосибирцы рассказывают, что в середине дня им сказали, что препарат закончился. В Минздраве НСО повышенной спрос подтверждают, но отмечают, что препарата хватит всем.

Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Артём Демченко, он был последним около 14:00 в ТЦ «Амстердам», кому поставили вакцину:

— Передо мной был мужчина — он пришел из «Сан Сити». Там вакцина кончилась раньше. Дают всего по 50 ампул в день, и то только первый компонент. При мне приходила девушка за вторым компонентом — его вообще нет, — говорит Артём.

Читательница Светлана была в очереди за Артёмом — уже ей сказали, что вакцина закончилась:

— Я пришла в «Амстердам» к 12, встала в очередь, ждала минут 40, в итоге выходит медсестра или врач и говорит, что вакцин хватит «вот на вас и всё», и на меня как раз не хватает. А в «Сан Сити» к этому времени очередь в 30 человек была, и стоять там уже не захотелось, — говорит женщина.


В Минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что вакцину не смогли поставить не из-за ее отсутствия, а из-за пропускной способности пунктов.

— В поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, в настоящее время есть достаточный запас вакцин против коронавируса. Если необходимо, вакцину оперативно привозят в пункты в течение дня. Возможности мобильных пунктов вакцинации ограничены только их пропускной способностью. Действительно, количество желающих привиться в последние дни увеличилось, — прокомментировали ситуацию в региональном Минздраве.

В ведомстве добавили, что из-за этого поликлиники выводят дополнительных сотрудников в мобильных пунктах.

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— В «Сан-Сити» завтра увеличат количество медиков, пункт сможет принять до 200 человек в день. Вакцины продолжают поступать на территорию Новосибирской области. На сегодня регион получил 433 029 доз. Первым компонентом привито 382 077 человек. Таким образом, запас вакцины сейчас составляет более 50 тысяч доз. Напомним, что вакцинироваться можно по предварительной записи в удобное время в любой взрослой поликлинике Новосибирской области, — уточнили в Минздраве.

Ранее мы публиковали адреса и график работы пунктов вакцинации в Новосибирске — семь полезных карточек.

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