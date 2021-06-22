«Сказали, что на меня вакцины от ковида не хватит»: мобильные пункты в Новосибирске не смогли принять всех желающих

В Новосибирске мобильные пункты вакцинации от ковида не смогли обслужить всех желающих
Сегодня, 22 июня, в Новосибирске мобильные пункты вакцинации против ковида не смогли обслужить всех желающих поставить прививку. Новосибирцы рассказывают, что в середине дня им сказали, что препарат закончился. В Минздраве НСО повышенной спрос подтверждают, но отмечают, что препарата хватит всем.
Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец Артём Демченко, он был последним около 14:00 в ТЦ «Амстердам», кому поставили вакцину:
— Передо мной был мужчина — он пришел из «Сан Сити». Там вакцина кончилась раньше. Дают всего по
Читательница Светлана была в очереди за Артёмом — уже ей сказали, что вакцина закончилась:
— Я пришла в «Амстердам» к 12, встала в очередь, ждала минут 40, в итоге выходит медсестра или врач и говорит, что вакцин хватит «вот на вас и всё», и на меня как раз не хватает. А в «Сан Сити» к этому времени очередь в
В Минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что вакцину не смогли поставить не из-за ее отсутствия, а из-за пропускной способности пунктов.
— В поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах и других общественных местах, в настоящее время есть достаточный запас вакцин против коронавируса. Если необходимо, вакцину оперативно привозят в пункты в течение дня. Возможности мобильных пунктов вакцинации ограничены только их пропускной способностью. Действительно, количество желающих привиться в последние дни увеличилось, — прокомментировали ситуацию в региональном Минздраве.
В ведомстве добавили, что из-за этого поликлиники выводят дополнительных сотрудников в мобильных пунктах.
— В «Сан-Сити» завтра увеличат количество медиков, пункт сможет принять до
Ранее мы публиковали адреса и график работы пунктов вакцинации в Новосибирске — семь полезных карточек.