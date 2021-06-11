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Где в Новосибирске поставить вакцину от коронавируса? Семь карточек с полезными адресами

В городе работают несколько десятков прививочных пунктов

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В каждом районе города работают несколько десятков пунктов вакцинации

В каждом районе города работают несколько десятков пунктов вакцинации

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НГС собрал в 7 карточках адреса всех пунктов вакцинации от коронавируса

В Новосибирске действуют десятки пунктов вакцинации во всех районах города. Мы собрали для вас в карточках адреса, режимы работы и телефоны прививочных кабинетов. Сохраняйте себе, чтобы выбрать удобный для вас пункт.

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами: по телефонам call-центров поликлиник, на едином портале «Госуслуги» и по телефону единой регистратуры 124.

Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

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Кому можно ставить прививку «Спутник V»? А кому она противопоказана? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.

СЮЖЕТ

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Также в Новосибирске ставят векторовскую вакцину «ЭпиВакКорона». Мы изучили инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Сохраняйте себе эти карточки — вдруг вы или ваши родные, знакомые захотят поставить себе.

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COVID-19вакцина от коронавирусапрививочные пункты
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