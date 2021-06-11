Где в Новосибирске поставить вакцину от коронавируса? Семь карточек с полезными адресами

НГС собрал в
В Новосибирске действуют десятки пунктов вакцинации во всех районах города. Мы собрали для вас в карточках адреса, режимы работы и телефоны прививочных кабинетов. Сохраняйте себе, чтобы выбрать удобный для вас пункт.
Записаться на вакцинацию можно несколькими способами: по телефонам call-центров поликлиник, на едином портале «Госуслуги» и по телефону единой
Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе сертификат профилактических прививок (форма
Кому можно ставить прививку «
Также в Новосибирске ставят векторовскую вакцину «ЭпиВакКорона». Мы изучили инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Сохраняйте себе эти карточки — вдруг вы или ваши родные, знакомые захотят поставить себе.