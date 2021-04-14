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Первую партию «ЭпиВакКороны» доставили в Новосибирскую область

Поступившей вакциной смогут привиться 2430 человек

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«ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат

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В Новосибирскую область поступила партия «ЭпиВакКороны»

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2430 человек. Также в регион поступила новая партия вакцины «Спутник V» на 9300 доз.

— Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» предназначена в основном для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов, так как не требует особого температурного режима транспортировки и хранения. «ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат, но полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 14–21 день, — сообщили в пресс-службе правительства.

Всего прививку против коронавирусной инфекции сделали 142 514 жителей Новосибирской области, из них полный курс вакцинации прошли 90 107 человек.

С начала массовой вакцинации Новосибирская область получила 181 592 дозы вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

С 5 апреля в Новосибирске начал работать пункт вакцинации в МФК «Сан Сити» рядом с фуд-кортом. Поставить там прививку от коронавируса можно в порядке живой очереди.

В конце прошлой недели директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной». Ранее «Вектор» заявлял о 100% эффективности вакцины у добровольцев. Однако препарат вызвал вопросы у добровольцев: многие жаловались на отсутствие антител после укола. Участники испытаний подготовили открытое письмо в Минздрав, где попросили открытого независимого исследования вакцины.

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вакцинакоронавирус«ЭпиВакКорона»
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