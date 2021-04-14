Первую партию «ЭпиВакКороны» доставили в Новосибирскую область

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2430 человек. Также в регион поступила новая партия вакцины « Спутник V » на 9300 доз.



— Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» предназначена в основном для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов, так как не требует особого температурного режима транспортировки и хранения. «ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат, но полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 14–21 день , — сообщили в пресс-службе правительства.