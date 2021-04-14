Первую партию «ЭпиВакКороны» доставили в Новосибирскую область

В Новосибирскую область поступила партия «ЭпиВакКороны»
В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2430 человек. Также в регион поступила новая партия вакцины «
— Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» предназначена в основном для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов, так как не требует особого температурного режима транспортировки и хранения. «ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат, но полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом
Всего прививку против коронавирусной инфекции сделали
С начала массовой вакцинации Новосибирская область получила
С 5 апреля в Новосибирске начал работать пункт вакцинации в МФК «Сан Сити» рядом с фуд-кортом. Поставить там прививку от коронавируса можно в порядке живой очереди.
В конце прошлой недели директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной». Ранее «Вектор» заявлял о 100% эффективности вакцины у добровольцев. Однако препарат вызвал вопросы у добровольцев: многие жаловались на отсутствие антител после укола. Участники испытаний подготовили открытое письмо в Минздрав, где попросили открытого независимого исследования вакцины.
В России разработали уже три вакцины от коронавируса. Еще один препарат находится на стадии исследований. Чем отличаются эти препараты друг от друга? Кто их разработал? Как прошли клинические испытания? Мы собрали всю известную информацию об этих вакцинах в одной картинке.