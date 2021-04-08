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«Вектор» фиксировал случаи заражения COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

По словам директора центра, пациенты заразились до того, как иммунитет успел сформироваться

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Пациенты заражались, когда еще не прошло 42 дня после первой прививки

Пациенты заражались, когда еще не прошло 42 дня после первой прививки

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Директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной».

— В рамках клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболели 20. Следует отметить, что, в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло, — предают слова Рината Максютова «Известия».

Ринат Максютов заявил, что такие случаи фиксировались и при применении других вакцин против нового коронавируса. По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

СЮЖЕТ

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Ранее Вектор заявлял о 100% эффективности вакцины у добровольцев. Однако препарат вызвал вопросы у добровольцев: многие жаловались на отсутствие антител после укола. Участники испытаний подготовили открытое письмо в Минздрав, где попросили открытого независимого исследования вакцины.

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прививкакоронавирус в Новосибирске
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