«Вектор» фиксировал случаи заражения COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной».
— В рамках клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболели 20. Следует отметить, что, в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло, — предают слова Рината Максютова «Известия».
Ринат Максютов заявил, что такие случаи фиксировались и при применении других вакцин против нового коронавируса. По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.
Ранее Вектор заявлял о 100% эффективности вакцины у добровольцев. Однако препарат вызвал вопросы у добровольцев: многие жаловались на отсутствие антител после укола. Участники испытаний подготовили открытое письмо в Минздрав, где попросили открытого независимого исследования вакцины.