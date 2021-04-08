«Вектор» фиксировал случаи заражения COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал о случаях заболевания коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной».

— В рамках клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболели 20. Следует отметить, что, в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло, — предают слова Рината Максютова «Известия».