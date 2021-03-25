«ЭпиВакКорону» обвинили в неэффективности. А что говорит «Вектор» про антитела у добровольцев?

Когда вышла статья

Статья с названием «Простое слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на добровольцах в возрасте 18–60 лет (фаза I–II)» вышла во втором выпуске журнала за 2021 год, 24 марта .

Полный текст статьи доступен только в англоязычной версии, на русском авторы исследования опубликовали аннотацию.

Журнал «Инфекция и иммунитет» выпускает Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера — на сайте института указано, что он относится к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору), как и «Вектор», разработавший вакцину.

О чем говорится в аннотации к статье

В аннотации ученые пишут, что «ЭпиВакКорона» — синтетическая пептидная вакцина против нового коронавируса SARS-CoV-2, которая представляет собой суспензию для внутримышечного введения. «ЭпиВакКорона», сообщают авторы, состоит из химически синтезированных пептидных иммуногенов S-белка коронавируса SARS-CoV-2, связанных с белком-носителем. Подробнее о том, что это значит, мы писали здесь.